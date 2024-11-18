"ميهاس دبي 2024": خطوة ماليزية استراتيجية نحو عولمة صناعة الحلال
تستهدف ماليزيا، إحدى أكبر الدول المنتجة للأغذية الحلال في العالم، تحقيق مبيعات بقيمة مليار رينغيت ماليزي (819.7 مليون درهم) من خلال معرض "ميهاس" دبي للأغذية الحلال Mihas@Dubai 2024، النسخة الدولية من معرض التجارة الحلال الرائد في ماليزيا، والذي أقيم حفل افتتاحه يوم الاثنين في دبي.
يمثل هذا التوسع لمعرض ماليزيا الدولي للمنتجات الحلال (ميهاس) أول مشروع لماليزيا لإيصال منصة التجارة الحلال الخاصة بها إلى الشواطئ الدولية.
اعتبارًا من عام 2024، تقدر قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية بنحو 2.71 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.92 في المائة من عام 2025 إلى عام 2033، لتصل إلى حوالي 5.91 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، وفقًا لبيانات من imarc. ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل ارتفاع عدد السكان المسلمين، وزيادة الوعي بمعايير النظام الغذائي الحلال، وانتشار التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
تُعرف ماليزيا بأنها رائدة عالمية في سوق الحلال، وذلك بفضل نظامها الراسخ لإصدار شهادات الحلال وجهود وكالات مثل JAKIM (إدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا) ومؤسسة تطوير الحلال بيرهاد (HDC). ومن المتوقع أن تصل صناعة الحلال في البلاد إلى 113.2 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتوقعات ماتريد. وفي عام 2022، بلغت قيمة صادرات ماليزيا من المنتجات الحلال 12.89 مليار دولار. يساهم قطاع الحلال بنحو 10٪ في الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا ومن المتوقع أن ينمو أكثر.
ويأتي إطلاق معرض ميهاس في دبي في إطار رؤية ماليزيا لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستمر الطلب على المنتجات الحلال في الارتفاع. وأكد الدكتور أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية استضافة معرض ميهاس في دبي، قائلاً: "هذا قرار استراتيجي للاستفادة من دور دبي كمركز تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبعد 20 نسخة ناجحة في ماليزيا، يعكس هذا التوسع رؤيتنا لعولمة صناعة الحلال وتقديمها إلى أسواق جديدة".
ومن المتوقع أن يعزز موقع دبي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب بيئتها المؤيدة للأعمال، جهود ميهاس الرامية إلى ربط المصدرين الماليزيين بالشركاء والمشترين المحتملين من مختلف أنحاء المنطقة. وباعتباره أحد أكبر التجمعات العالمية التي تركز على المنتجات الحلال، اكتسب ميهاس بالفعل اعترافًا دوليًا بدوره في الترويج للمنتجات المعتمدة الحلال في الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية والخدمات اللوجستية والتمويل. ويعكس هذا التوسع في دبي التزام ماتريد الطويل الأمد بوضع ماليزيا كقائد عالمي في اقتصاد الحلال.
يستضيف معرض ميهاس أكثر من 200 عارض ماليزي، يعرض كل منهم مجموعة متنوعة من المنتجات الحلال في البلاد، من المواد الغذائية العضوية ومستحضرات التجميل المستدامة إلى الأدوية المتطورة وحلول الخدمات اللوجستية المبتكرة. يتميز قطاع الحلال المتنوع في ماليزيا بمعايير الجودة والشهادات الصارمة، والتي لا تلبي متطلبات الحلال العالمية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التزام ماليزيا بالتوريد الأخلاقي والاستدامة والإنتاج عالي الجودة.
وأشار ريزال ميريكان، رئيس مجلس إدارة ماتريد، إلى أن ماتريد تهدف إلى تعزيز رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة الماليزية من خلال توفير منصة بارزة لها في ميهاس دبي . وأضاف: "تمثل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الماليزي وتلعب دورًا حاسمًا في تنويع قاعدة صادراتها".