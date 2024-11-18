"ميهاس دبي 2024": خطوة ماليزية استراتيجية نحو عولمة صناعة الحلال

ويأتي إطلاق معرض ميهاس في دبي في إطار رؤية ماليزيا لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستمر الطلب على المنتجات الحلال في الارتفاع. وأكد الدكتور أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية استضافة معرض ميهاس في دبي، قائلاً: "هذا قرار استراتيجي للاستفادة من دور دبي كمركز تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبعد 20 نسخة ناجحة في ماليزيا، يعكس هذا التوسع رؤيتنا لعولمة صناعة الحلال وتقديمها إلى أسواق جديدة".