ميناء جبل علي يحقق إنجازاً تاريخياً في مناولة الحاويات
حقق ميناء جبل علي، الرائد في دبي التابع لموانئ دبي العالمية، رقماً قياسياً بلغه منذ تسع سنوات في إجمالي مناولة الحاويات شهرياً في يوليو/تموز من خلال مناولة 1,400,000 حاوية نمطية (قياس عشرين قدماً)، متجاوزاً أعلى رقم قياسي سجله سابقاً في عام 2015.
ويأتي الأداء القياسي للميناء، الذي يعد شهادة على أحجام التجارة الثنائية المتزايدة بسرعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة، بعد النصف الأول القوي حيث قام الميناء بمناولة 7.3 مليون حاوية نمطية، بزيادة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعًا بحركة البضائع الواردة القوية، وخاصة من الأسواق الآسيوية الرئيسية بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت موانئ دبي العالمية إن الأداء القياسي للميناء يعكس النمو المستمر لدبي في ظل الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33. وقالت شركات تشغيل الموانئ العالمية في بيان: "إن التوسع المستمر لجافزا له دور فعال في دفع حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي. وتستضيف جافزا الآن ما يقرب من 10500 شركة، وتستمر في جذب الشركات الدولية الرائدة، وتعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي".
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن جبل علي كان حافزاً لنمو التجارة والاقتصاد في دبي والمنطقة على نطاق أوسع لأكثر من 45 عاماً. وباعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، فإنه يظل حجر الزاوية في شبكتنا العالمية، ويساهم بشكل كبير في الرؤية الاقتصادية لدبي والتجارة الإقليمية. وأضاف: "نحن ملتزمون بالبناء على هذا الإنجاز، ودفع الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد".
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية في منطقة الخليج، إن الرقم القياسي الجديد الذي حققه ميناء جبل علي يسلط الضوء على التزام موانئ دبي العالمية بالتميز في التجارة العالمية. وأضاف: "إن قدرة الميناء على فتح آفاق جديدة باستمرار في مجال مناولة الحاويات هي شهادة على الاستثمارات الاستراتيجية التي قمنا بها في التكنولوجيا والبنية التحتية وبيئة التجارة القوية في جافزا ودبي. ونحن نتوقع استمرار النمو مع الاستفادة من شبكتنا العالمية وفرص التجارة الواعدة الناشئة عن اتفاقياتنا التجارية الوطنية".
ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته موانئ دبي العالمية على المستوى العالمي، حيث بلغ إجمالي المناولة المجمعة للمجموعة 42,580,000 حاوية نمطية، بزيادة قدرها 6.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقد ساهمت الجهود الاستباقية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة أحجام التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعريفات الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء العالميين. ومن المتوقع أن تعزز اتفاقيات التجارة الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وكوريا الجنوبية حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي بشكل أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع منصاتها اللوجستية والرقمية من شأنه أن يعزز القدرات التشغيلية ويرفع مستوى عروض خدمة العملاء، مما يساهم في استمرار النمو، بحسب بيان موانئ دبي العالمية.
ويشكل الأداء الذي حققته مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شهادة أخرى على ازدهار التجارة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب موجة من الاتفاقيات التجارية الأخيرة.
وصلت مجموعة AD Ports Group، المملوكة لشركة ADQ، إلى قائمة أفضل 20 شركة تشغيل موانئ على مستوى العالم لأول مرة، وفقًا لمسح حديث للصناعة. احتلت المرتبة 19 من قبل شركة Drewry، وهي شركة بريطانية متخصصة في تحليل موانئ الحاويات، ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الأهمية المتزايدة لعمليات مجموعة AD Ports Group. شهدت الشركة نموًا سريعًا بسبب الامتيازات التشغيلية الجديدة واستحواذها في عام 2023 على Noatum، التي تدير 16 محطة في إسبانيا.
حاليًا، تدير مجموعة موانئ أبوظبي 33 محطة في ثماني دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وباكستان، مع تشغيل 27 من هذه المحطات بالفعل. ومن المقرر افتتاح محطات جديدة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الامتيازات في جمهورية الكونغو ومصر وأنجولا. قام أحدث تصنيف لـ Drewry، والذي ظهر في تقرير الصناعة السنوي 2024/2025، بتقييم المشغلين بناءً على إنتاج الحاويات - المقاس بالحجم - باستخدام بيانات من 2022/2023