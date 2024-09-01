ميناء جبل علي يحقق إنجازاً تاريخياً في مناولة الحاويات

وقد ساهمت الجهود الاستباقية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة أحجام التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعريفات الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء العالميين. ومن المتوقع أن تعزز اتفاقيات التجارة الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وكوريا الجنوبية حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي بشكل أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع منصاتها اللوجستية والرقمية من شأنه أن يعزز القدرات التشغيلية ويرفع مستوى عروض خدمة العملاء، مما يساهم في استمرار النمو، بحسب بيان موانئ دبي العالمية.