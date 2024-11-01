"ميسان" السكني يبيع وحداته جميعها في يوم واحد
حقق مشروع "ميسان" السكني الفاخر من شركة "مدن" نجاحاً استثنائياً ببيع كامل وحدات مرحلته الأولى في يوم إطلاقه! هذا المشروع، الذي يقع على جزيرة الريم والمتاح للمشترين من جميع الجنسيات، يمتد على مساحة واسعة تزيد عن 600 ألف متر مربع، ويُقدم تصميماً معمارياً فريداً مستوحى من أسلوب الحياة البوتيكي، ليُجسد مزيجاً رائعاً من الإبداع والتميز في كل تفاصيله.
وقالت شركة "مدن" في بيانٍ لها أن الإقبال الكبير على وحدات مشروع "ميسان"، بما في ذلك 132 شقة متراصة و185 منزلاً متلاصقاً (تاون هاوس)، يعكس ثقة المستثمرين الراسخة بقيمة هذا المشروع الفريد، ويُشيد بالجودة العالية التي لطالما تميزت بها مشاريع "مدن".
وتنقسم المرحلة الأولى من مشروع "ميسان" إلى منطقتين هما "ميار" و"ثريا". تُقدم "ميار" تجربة معيشية فاخرة على طراز المنتجعات، حيث سيتم طرح شقق "الميزونيت" (شقق بطابقين) في أبوظبي لأول مرة، وتقع داخل مجمع سكني مسور وآمن، يضم مُتنزهاً واسعاً يُعدّ مثالياً للنزهات الهادئة وسط أجواء من الهدوء والاسترخاء. أما "ثريا"، فتتميز بمنازل تاون هاوس بتصميم معماري أخاذ، وحدائق مشتركة، ومناطق لعب للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، وكلها محمية بمدخل خاص، مما يوفر مزيجاً مثالياً من الاسترخاء والترفيه في بيئة تحتفي بجمال الطبيعة.
وقال "بيل أوريجان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن" القابضة: "في "مدن"، نعمل على بناء مجتمعات نابضة بالحياة في جميع أنحاء أبوظبي، ونعمل على ترسيخ مكانة عاصمة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار والعمل. ويُمثل مشروع "ميسان" خطوة هامة في مسيرتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية، ومعالجة الفجوات في سوق العقارات بقلب العاصمة."
يُلبي مشروع "ميسان" احتياجات مختلف فئات السكان في العاصمة، من عائلات ومهنيين ومستثمرين ومغتربين، حيث يوفر مرافق راقية ومتنوعة، ومركزاً اجتماعياً حيوياً، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الشاطئ والمنتزه. وسيضم المشروع عند اكتماله ستة أحياء سكنية متميزة، تضم منازل واسعة تتراوح بين ثلاث وخمس غرف نوم. كما يربط بين هذه الأحياء ممر أخضر صديق للمشاة، ليعزز وجهة المعيشة الشاملة ويرسخ مفهوم العافية وأسلوب الحياة الصحي.
وأعرب إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن" العقارية، عن فخره بالإقبال الكبير على المرحلة الأولى من مشروع "ميسان"، وقال: " يُسعدنا أن نُقدم خيارات سكنية جديدة وفريدة من نوعها في هذا المشروع الذي سيُصبح مجتمعاً حيوياً يُلبي احتياجات مختلف السكان، ويُوفر مرافق استثنائية تُعزز نمط حياة صحي ومُتكامل."