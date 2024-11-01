"ميسان" السكني يبيع وحداته جميعها في يوم واحد

حقق مشروع "ميسان" السكني الفاخر من شركة "مدن" نجاحاً استثنائياً ببيع كامل وحدات مرحلته الأولى في يوم إطلاقه! هذا المشروع، الذي يقع على جزيرة الريم والمتاح للمشترين من جميع الجنسيات، يمتد على مساحة واسعة تزيد عن 600 ألف متر مربع، ويُقدم تصميماً معمارياً فريداً مستوحى من أسلوب الحياة البوتيكي، ليُجسد مزيجاً رائعاً من الإبداع والتميز في كل تفاصيله.