ميزانية 2025: فرصة حاسمة لتعزيز نمو الهند الاقتصادي
تقف الهند عند نقطة تحوّل حاسمة. إن ميزانية 2025 ليست مجرد خارطة طريق مالية - فهي تقدم فرصة رئيسية لرئيس الوزراء ووزيرة المالية لتهيئة المسرح للنمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. على مدى العقد الماضي، شهدت الهند نمواً مذهلاً في الناتج المحلي الإجمالي، وتحولًا رقمياً، واعترافاً عالمياً متزايداً. ومع ذلك، تستمر التحديات الاقتصادية في الظهور، ممّا يتطلب إصلاحات حاسمة واستراتيجية.
ولا تزال الطبقة المتوسطة تتحمل عبئاً ضريبياً كبيراً، ويظل الأفراد ذوو الثروات العالية الذين يستكشفون خيارات في الخارج لتحسين التخطيط المالي وخلق فرص العمل مصدر قلق دائم. ويمكن إرجاع جزء كبير من السبب إلى تعقيد النظام الضريبي، وارتفاع معدلات ضريبة السلع والخدمات في قطاعات معينة، والعقبات التنظيمية التي تثبط روح المبادرة والاستثمار. إن معالجة هذه القضايا بشكل فعّال سيكون المفتاح لضمان بقاء الهند وجهة جذابة للشركات والمواهب.
وإذا كانت الهند راغبة في تعزيز مكانتها كزعيمة اقتصادية عالمية، فلابد وأن تركز ميزانية 2025 على الإصلاحات البنيوية وليس التغييرات التدريجية. وستلعب التدابير الجريئة التي تعمل على تبسيط الضرائب، وتحفيز الاستثمار، وتبسيط القواعد التنظيمية دوراً حاسماً في تشكيل المسار الاقتصادي للهند على مدى العقد المقبل.
تقف الهند عند مفترق طرق. فميزانية 2025 ليست مجرد تمرين اقتصادي آخر ــ بل هي الفرصة الحقيقية الأخيرة لرئيس الوزراء "ناريندرا مودي" ووزيرة المالية "نيرمالا سيتارامان" لتأمين ميزانية 2029. لقد شهد العقد الماضي نمواً مذهلاً في الناتج المحلي الإجمالي، وتحولاً رقمياً، واعترافاً عالمياً، ولكن الشقوق الاقتصادية تتسع.
إن الطبقة المتوسطة تعاني من الضرائب الباهظة، والأثرياء ينتقلون إلى دبي، وخلق فرص العمل أصبح مجرد مزحة. والنظام الضريبي كابوس، ومعدلات ضريبة السلع والخدمات مرتفعة للغاية، وحلم المجتمع القائم على الجدارة يتلاشى بسرعة أكبر من برامج توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحكومية قبل الانتخابات.
الرسالة واضحة: إذا كان رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" يريد ولاية ثالثة، فلابد أن تعالج الميزانية التحديات الكبرى. لا تشتتات، ولا إصلاحات رمزية ــ فقط إجراءات جريئة كفيلة بتحويل الهند إلى مغناطيس اقتصادي عالمي.
1. الطبقة المتوسطة: مصدر دخل الهند الموثوق
إن الطبقة المتوسطة في الهند لا تعمل بجد فحسب ـ بل إنها تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة. ورغم الضرائب التي تفرض على أفرادها مثل الأغنياء، وتجاهلهم مثل الفقراء، وضغطهم مقابل كل روبية، فإن الطبقة المتوسطة في الهند تشكل بوضوح مصدراً موثوقاً للدخل والنمو الاقتصادي.
هل تستحق هذه الطبقة العاملة المجتهدة بعض الراحة؟
•يعتبر عبء ضريبة الدخل الشخصي في الهند من بين الأعلى في العالم بالنسبة للأفراد الذين يتقاضون رواتب.
•يدفع الأفراد ضرائب أكثر من مجموع الضرائب التي تدفعها جميع الشركات في الهند.
• أعلى معدل ضريبي في الهند (42.74%) أعلى من المعدل في الولايات المتحدة (37%) وسنغافورة (22%)!
• 80% من تحصيلات الضرائب المباشرة تأتي من 60 مليون دافع ضرائب فقط - أي أقل من 5% من السكان!
•أكثر من 35 حكماً مختلفاً من أحكام ضريبة الاستقطاع تخلق أعباءً امتثالية.
وهذا يترك أفراد الطبقة المتوسطة الذين يسافرون إلى الخارج (مع مدخراتهم المتبقية)، مع إجابة غير واضحة حول:
"ما الذي أحصل عليه مقابل ما أدفعه في الهند؟"
لأنه بكل واقعية:
•حالة الطرق رغم رسوم المرور.
•يتم فرض ضرائب باهظة على الوقود، في حين تُعاني وسائل النقل العام.
•الرعاية الصحية مكلفة، ولكنها مخصصة لعامة الناس فقط.
زيادة حدود الإعفاء - نظراً للتضخم، لا ينبغي فرض ضرائب على أي فرد يكسب أقل من مليون روبية من خلال الإعفاء على شكل شرائح أو من خلال الخصومات.
تقديم معدل ضريبي ثابت ومعقول - تبسيط النظام الضريبي هو الحاجة. تبسيط هيكل ضريبة الاستقطاع - تقليل عدد معدلات ضريبة الاستقطاع إلى 3-4 فئات من أجل الوضوح والسهولة.
2. اليقين الضريبي والإصلاحات الملائمة للأعمال
إن النظام الضريبي القابل للتنبؤ والشفاف يعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين. ورغم التحسينات الكبيرة التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن عدم القدرة على التنبؤ بالضرائب وعقبات الامتثال. ويعيش أصحاب الأعمال والأفراد الذين يتقاضون رواتب في خوف من المطالبات الضريبية التعسفية، والمضايقات، والضرائب بأثر رجعي.
•رغم انخفاض معدلات الضرائب على الشركات، إلا أنها لا تزال أعلى من المعدلات في وجهات الاستثمار المنافسة مثل فيتنام وتايلاند.
•يمكن لموظفي ضريبة السلع والخدمات تجميد الحسابات المصرفية بسبب النزاعات بشكل أسرع من حظرها عبر واتساب.
•في حين تعمل التقييمات المجهولة على تحسين الشفافية، إلا أنه يجب خلق مساحة لتعزيز الكفاءة والحد من التقاضي.
تحديد سقف لمعدلات الضرائب الشخصية والشركات – تحديد السقف عند 25%.
إنهاء حالة عدم اليقين الضريبي - لا مزيد من التغييرات العشوائية، أو التكاليف الخفية، أو المفاجآت بأثر رجعي.
تعزيز حل النزاعات – توسيع لجان حل النزاعات وإدخال إطار الوساطة للتسويات المبكرة. التوقف عن التعامل مع أصحاب الأعمال التجارية كمجرمين.
3. الإصلاح القضائي
تلعب البنية التحتية القانونية في الهند دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين. ومع ذلك، فإن التأخير في حل النزاعات يؤثر على الشركات والأفراد على حد سواء.
•هناك أكثر من 45.51 مليون قضية معلقة في المحاكم الهندية.
•يمكن أن يستمر النزاع المدني البسيط لمدّة تتراوح بين 20 إلى 30 عاماً.
•يخشى العديد من أصحاب الأعمال القضايا القانونية أكثر من الاستفسارات الضريبية بسبب سرعة عمل المحاكم.
القضايا التجارية السريعة: من الأفضل ألا تستغرق المنازعات التجارية أكثر من عامين.
استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكم الرقمية.
زيادة قوة القضاة. إذ يبلغ عدد القضاة في الهند 21 قاضياً فقط لكل مليون نسمة، مقارنة باقتصادات مثل الولايات المتحدة، حيث يبلغ العدد أكثر من 100 قاض.
4. التصنيع والاستثمار
ومع تحول هيمنة الصين على قطاع التصنيع، أصبحت الهند تتمتع بفرصة استراتيجية للظهور كقوة تصنيع عالمية. ولكن من أجل اجتذاب الاستثمارات واسعة النطاق، يتعين على الهند أن تعمل على تعزيز إطار سياساتها وسهولة ممارسة الأعمال.
في حين تدرس الهند سياسات ضريبية للشركات الناشئة، تقدم الصين بشكل استباقي حوافز كبيرة لجذب الشركات. وإذا لم تتحرك الهند بسرعة، فقد تكتسب دول مثل فيتنام والمكسيك ميزة تنافسية في السوق العالمية.
تخفيض البيروقراطية بشكل كبير فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية.
منح إعفاء ضريبي لمراكز التصنيع الجديدة.
التركيز على صناعات التكنولوجيا المتطورة وأشباه الموصلات.
5. تحقيق التوازن بين أولويات الرعاية الاجتماعية والتنمية
إن الرعاية الاجتماعية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الشمول الاقتصادي، ولكن التوسع غير المنظم في الإعانات والهدايا المجانية يمكن أن يضغط على المالية العامة ويحول التركيز بعيداً عن مبادرات النمو الطويل الأجل.
الهدايا المجانية مقابل التنمية: معركة الانتخابات الحقيقية
في كل دورة انتخابية، تتحول الهند إلى سوق للهدايا المجانية. إعفاءات من القروض، وكهرباء مجانية، وحصص غذائية مجانية، وأجهزة كمبيوتر محمولة مجانية ــ والقائمة لا تنتهي.
إذا استمرت ثقافة الهدايا المجانية دون رادع، فسيتلقى دافعو الضرائب قريباً رسالة مفادها:
"إنك تعمل بجد حتى يتمكن شخص آخر من العيش مجاناً."
الحل
ربط الرعاية الاجتماعية بالإنتاجية.
ووقف التنازل عن القروض.
والاستثمار في البنية التحتية، وليس في الأشياء المجانية.
الخاتمة
ميزانية 2025 يجب أن تكون جريئة وتتطلع إلى المستقبل وتركز على النمو
تمثل الميزانية الاتحادية لعام 2025 لحظة حاسمة لمستقبل الهند الاقتصادي. وبفضل موقعها العالمي القوي، والتقدم الرقمي، والقوى العاملة المتنامية، تتمتع الهند بإمكانات هائلة ــ ولكن إطلاق العنان لها يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.
الأولويات الرئيسية:
خفض الضرائب وتبسيطها - تقليل أعباء الامتثال للشركات والأفراد.
تبسيط ضريبة السلع والخدمات وضريبة الاستقطاع – مما يجعل تحصيل الضرائب أكثر قابلية للتنبؤ وكفاءة.
حل النزاعات الضريبية بشكل أسرع - توسيع آليات حل النزاعات البديلة.
تعزيز الكفاءة القضائية - ضمان حل القضايا التجارية والضريبية في الوقت المناسب.
تعزيز التصنيع والاستثمار الأجنبي المباشر – الاستفادة من التحولات العالمية لجذب الاستثمارات.
تحقيق التوازن بين الرعاية الاجتماعية والنمو الاقتصادي - إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة على الفوائد قصيرة الأجل.
وبفضل الإصلاحات الحاسمة، يمكن لميزانية 2025 أن تضع الأساس للهند المزدهرة والمشجعة للاستثمار والقادرة على المنافسة عالمياً.