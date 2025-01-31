ميزانية 2025: فرصة حاسمة لتعزيز نمو الهند الاقتصادي

إن النظام الضريبي القابل للتنبؤ والشفاف يعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين. ورغم التحسينات الكبيرة التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن عدم القدرة على التنبؤ بالضرائب وعقبات الامتثال. ويعيش أصحاب الأعمال والأفراد الذين يتقاضون رواتب في خوف من المطالبات الضريبية التعسفية، والمضايقات، والضرائب بأثر رجعي.