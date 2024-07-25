ميزانية الهند 2024: تعزيز للنمو الاقتصادي الشامل
أشاد قادة الأعمال والهنود البارزون غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بالميزانية التي قدمتها وزيرة المالية "نيرمالا سيتارامان" يوم الثلاثاء باعتبارها ميزانية متوازنة ومستقبلية وموجهة نحو النمو من شأنها أن تساعد في رسم المسار المستقبلي لقوة اقتصادية عالمية ناشئة.
وأعربوا عن تفاؤلهم بأن المقترحات الرئيسية لميزانية مودي 3.0 ستكون تحويلية، حيث تأخذ قرى الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والفقراء والمزارعين في العالم على طريق الرخاء مع تعزيز النمو الشامل والمرونة الاقتصادية. في الواقع، ميزانية لكل هندي.
وفيما يلي مقتطفات من تعليقاتهم:
"يوسف علي إم إيه"، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو قال: "ميزانية مستقبلية واستباقية للغاية مع التركيز بشكل كبير على تعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات الداخلية، ويعد تبسيط قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتشجيع استخدام الروبية الهندية للاستثمار في الخارج خطوة مثيرة للاهتمام للغاية، وسيكون إلغاء ضريبة الاستثمار بمثابة تغيير كبير في قواعد اللعبة، مما يعزز صورة الهند كمركز عالمي للشركات الناشئة ويجلب حقبة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل في جميع القطاعات الرئيسية".
الدكتور "آزاد موبين"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " أستير دي إم هيلث كير" قال : مع أن 66% من السكان الهنود لا يزالون تحت سن 35 عاماً وما يقدر بنحو 7-8 ملايين شاب يدخلون سوق العمل سنوياً، توفر الميزانية قوة دافعة تشتد الحاجة إليها تعزيز فرص العمل وتحسين مهارات الشباب، مدعوماً بالتركيز على التنمية الشاملة للبلاد. على الرغم من أن الرعاية الصحية لا يبدو أنها تحظى بتركيز كبير هذه المرة، إلا أنه من المبشر أن نشهد زيادة بنسبة 12.5 في المائة في مخصصات الميزانية لهذا القطاع، وتتخذ الحكومة خطوات جريئة، بما في ذلك إنشاء كليات طبية جديدة، وتعزيز اللقاحات المضادة لسرطان عنق الرحم، وتوسيع نطاق خطط رعاية الأمومة والطفولة".
"بي إن سي مينون"، رئيس مجلس إدارة "شوبا" العقارية قال: تركز الميزانية بشكل متجدد على قطاع العقارات والبنية التحتية، وتعالج المجالات الرئيسية بما في ذلك الإسكان لفقراء المناطق الحضرية وإعادة تطوير المدن. ومن المتوقع أن تؤدي المراجعة المقترحة لرسوم الدمغة إلى جعل تسجيل الممتلكات في متناول الجميع، ولا سيما لصالح النساء. ويعد التركيز على المساكن المستأجرة في المناطق الصناعية من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة مرحب بها، في حين أن رقمنة سجلات الأراضي في المدن ستؤدي إلى تحسين الشفافية وتسهيل المعاملات العقارية بشكل كبير".
"إيه بي هندوجا"، رئيس مجموعة شركات هندوجا (الهند): تظهر الميزانية أن مودي يدور حول مواصلة المسار نحو ضبط الأوضاع المالية مع خفض العجز المالي بنسبة 4.9 في المائة هذا العام و4.5 في المائة في العام المقبل مع الحفاظ على رقم النفقات الرأسمالية عند مستوى 3.6 في المائة. إن التركيز على القطاع الزراعي والبنية التحتية للإسكان - بأسعار معقولة وحضرية - أمر جوهري ويبشر بالخير. وتم الإعلان عن عدد لا بأس به من التغييرات في الضرائب والتي تحتاج إلى دراسة مفصلة. ومن المتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر مع تخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية من 40 إلى 35 في المائة. بشكل عام، كانت الميزانية جيدة بالنسبة لمناخ الاستثمار الهندي الكلي، ولكن كان من الممكن أن تكون أفضل بالنسبة للمستثمرين الهنود".
"باراس شهدادبوري"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيكاي": لقد حددت الميزانية تسع أولويات ووضعت استراتيجية طويلة المدى توضح التفكير المستقبلي والنهج الشامل لدفع عجلة النمو في الهند. إن التركيز على التوظيف وصقل المهارات أمر يستحق الثناء بشكل خاص، مع إطلاق مبادرات لتمكين عدد كبير من الشباب من خلال نفقات مالية كبيرة. ويشكل الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاع التصنيع خطوة هامة نحو تعزيز العمود الفقري الصناعي في الهند. وستوفر خطط ضمان الائتمان، وحزم الدعم التكنولوجي، الزخم الذي تشتد الحاجة إليه لازدهار المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة لولو المالية القابضة: الميزانية مثيرة للتفكير وتوازن بين احتياجات اليوم مع تحديد أولويات الغد. وفي الوقت نفسه، يمكن للمرء أن ينظر إليها دائماً باعتبارها ميزانية كان من الممكن أن تفعل المزيد لمعالجة المخاوف المباشرة. إن التركيز على تعزيز ريادة الأعمال والمهارات والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمر يستحق الثناء. إن المبادرات الرامية إلى ضمان الوصول إلى الائتمان للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال فترة الضغط وزيادة الحد الأقصى لقروض "مودرا" MUDRA هي خطوات مرحب بها.
"فيصل كوتيكولون"، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، فرع الإمارات العربية المتحدة، وشركة KEF القابضة قال : ستوفر الميزانية نطاقاً جديداً للتعليم والمهارات وطريقًا جديدًا للتقدم لصغار التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بينما تساعد في خلق ملايين فرص العمل من خلال المخطط المرتبط بالتوظيف. ومن المتوقع أيضًا أن يعزز الفرص المتاحة لمنظومة الابتكار والشركات الناشئة. ويهدف إعفاء أدوية السرطان من الرسوم الجمركية الأساسية وتخفيض واردات الأدوية والمعدات إلى تعزيز النمو الشامل في قطاع الرعاية الصحية وسد الفجوة بين الريف والحضر.
"سيدهارث بالاشاندران"، رئيس مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي، وشركة "بيوميريك" Buimerc: ميزانية جيدة جداً بالنظر إلى هدف خفض العجز المالي. أنا متحمس للتغييرات في لوحة الضرائب أيضاً. سيؤدي هذا إلى وضع المزيد من الأموال في أيدي الرجل العادي، الأمر الذي سيعزز تلقائياً تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق من قبل عدد كبير من السكان. وقد أصبحت ضريبة الأرباح الرأسمالية لكل من الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة بنسبة 12.5 في المائة، وهو تطور جيد. بشكل عام، هناك توازن جيد بين تحفيز الاقتصاد والإجراءات الشعبوية.
"كيه في توماس"، رئيس مجلس إدارة مجموعة طومسون: كان من الممكن تجنب الزيادة في ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل لأنه من غير المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق. ومن المرجح أن يؤثر هذا التحول في السياسة على معنويات المستثمرين على المدى القصير، مما يؤدي إلى تقلبات أعلى في السوق مما شهدناه في الماضي القريب. ومن المتوقع أن يعود التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز الاستهلاك بالنفع على القطاعات الرئيسية مثل السلع الاستهلاكية والعقارات والسيارات.
"جيمس ماثيو"، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة UHY جيمس: الميزانية ليست كبيرة فيما يتعلق بتغييرات السياسة ولكنها تشمل المجالات الرئيسية داخل الاقتصاد الهندي التي تتطلب الرعاية والاهتمام. ومن المتوقع أن يفيد تخفيض ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية إلى 35 في المائة من 40 في المائة الشركات المملوكة لأجانب والتي تسيطر عليها جهات أجنبية (FOCC) ويحقق التكافؤ بين معدلات الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية. وفي حين أن الميزانية لا تهدف إلى إرضاء أصحاب المصلحة المعنيين، فإنها تأخذ في الاعتبار الجوانب داخل الاقتصاد التي تتطلب العناية الواجبة والاهتمام والإصلاح وتهدف إلى تحويل المشهد الاقتصادي بشكل إيجابي على المدى الطويل.
"ثومبي مويدين"، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: أرحب بالتدابير التقدمية التي تم إدخالها في الميزانية الهندية 2024، والتي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد. إن النهج الشامل الذي تتبناه الحكومة، والذي يتضمن تطوير مرافق المستشفيات، وتوسيع كليات الطب، وتقديم المبادرات الصحية الأساسية مثل الرعاية المتكاملة للأمهات والأطفال والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من سرطان عنق الرحم، يعكس التزاماً كلياً بتحسين نتائج الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يعد قرار إعفاء أدوية السرطان من الرسوم الجمركية الأساسية "خطوة محورية" لجعل العلاجات المنقذة للحياة أكثر بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، ومعالجة التحدي المتزايد المتمثل في الأمراض المزمنة.
"في سيفابراساد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كوندور ديفلوبر" Condor Developers: إن المزيد من التخفيضات في الرسوم الجمركية على العقارات التي تشتريها النساء ستعزز قطاع الإسكان، وتعد مبادرات مثل المساعدة المالية للإسكان الحضري وتوفير المزيد من المنازل في إطار مخطط PMAY مبادرات رئيسية تهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية للأسر الفقيرة وأسر الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية
"كمال فاتشاني"، مدير المجموعة والشريك في مجموعة المايا: إن تركيز الميزانية على تعزيز التصنيع المحلي، إلى جانب الحوافز الضريبية الاستراتيجية، يخلق مشهداً واعداً لنمو الصناعة. وسيؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن والذهب والفضة إلى تحفيز طلب المستهلكين وسيوفر أيضاً دفعة كبيرة للمصنعين المحليين من خلال خفض تكاليف المدخلات. كما سيساعد تخفيض رسوم الاستيراد على الذهب في الحد من التهريب.
الدكتور "دانانجاي داتار"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عادل للسوبر ماركت: يعد تركيز وزيرة المالية على خفض أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، خطوة مرحب بها. ويمكن أن يترجم هذا إلى بيئة تسعير أكثر استقراراً للسلع التي تستوردها الهند وتصدرها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الرامية إلى السيطرة على التضخم وتعزيز فرص العمل أمر بالغ الأهمية. ومن المرجح أن تعزز هذه التدابير القدرة الشرائية للمستهلكين في الهند، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية.
"سوريندر سينغ كانداري"، رئيس مجلس إدارة "الدبوي": ميزانية متوازنة للغاية تدعم الوظائف الجديدة، وتدعم الاستثمارات الجديدة، وتعزز النمو لتحقيق هدفنا في أن نصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
"سوكيش جوفيندان"، الرئيس التنفيذي لشركة 10X Properties: إن الإجراءات المستهدفة لزيادة دفع النمو العقاري وإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة هي خطوة مرحب بها. وتبشر الجهود المركزة التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التحتية بتعزيز الطلب على الإسكان بشكل كبير وإفادة حوالي 250 صناعة فرعية، مما يولد العديد من فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي الشامل. يهدف إعلان رئيس الوزراء إلى تلبية الاحتياجات السكنية لواحد من أسر الفقراء والطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية، وهي خطوة مهمة نحو ضمان السكن للجميع
"صني كولاثاكال"، رئيس المنظمة العالمية للأشخاص من أصل هندي (GOPIO): ميزانية موجهة نحو النمو قدمت حوافز للطلب على المدى القصير وإجراءات تركز على ضرورات النمو على المدى المتوسط إلى الطويل مع الحفاظ على الانضباط المالي. والميزانية شاملة، مع التركيز بقوة على خلق فرص العمل الجيدة وصقل المهارات. كما أنه يحقق التوازن بين الزراعة والتصنيع، مع عناصر الخدمات.
"نافين كابور"، المالك والمدير التنفيذي لشركة Xpertize United: تتجلى شركة Modinomics في مخصصات الميزانية للطاقة الخضراء والابتكار التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء. ومن شأن الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أن يحفز تطوير البنية التحتية بوتيرة قياسية. ويتجلى الالتزام بالوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2070 في الإنفاق على النظام البيئي للمركبات الإلكترونية، ووقود الهيدروجين، والطاقة الخضراء.
شمس الدين، المدير المؤسس لشركة بارجيل جوجيت للخدمات المالية: تسعى الميزانية إلى تعزيز الطاقة الخضراء والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتمكين المرأة وتولي اهتمامًا خاصًا لولايات مثل أندرا براديش وبيهار وآسام وسيكيم. إن التغييرات الإيجابية التي تم إجراؤها في نظام الضرائب الشخصية هي موضع ترحيب.
"أنوراغ شاتورفيدي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن" الإمارات العربية المتحدة: ركزت ميزانية هذا العام على الطبقة المتوسطة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويشير رفع الشرائح الضريبية، وزيادة الخصومات القياسية، وتبسيط ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى هذه السياسة. ومن شأن إلغاء الضريبة وخفض معدلات الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 35 في المائة أن يحفز النمو.
سوريش كومار، رئيس مجلس الإدارة الفخري، IBPC دبي ومؤسس مجموعة Tricolor Values Group: كشفت نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية الهندية، عن ميزانية تعمل على تطوير "مسار الانزلاق" الخاص بالمسؤولية المالية بشكل مثير للإعجاب؛ - خفض العجز إلى 4.9%.
وتتناول المخططات الخاصة العديدة موضوعًا واسعًا يتمثل في التركيز على "الطبقات" الأربع التي حددها رئيس الوزراء، أي الفقراء والنساء والشباب والمزارعين. وهذا التركيز له ما يبرره بشكل بارز.