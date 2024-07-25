ميزانية الهند 2024: تعزيز للنمو الاقتصادي الشامل

أشاد قادة الأعمال والهنود البارزون غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بالميزانية التي قدمتها وزيرة المالية "نيرمالا سيتارامان" يوم الثلاثاء باعتبارها ميزانية متوازنة ومستقبلية وموجهة نحو النمو من شأنها أن تساعد في رسم المسار المستقبلي لقوة اقتصادية عالمية ناشئة.

وأعربوا عن تفاؤلهم بأن المقترحات الرئيسية لميزانية مودي 3.0 ستكون تحويلية، حيث تأخذ قرى الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والفقراء والمزارعين في العالم على طريق الرخاء مع تعزيز النمو الشامل والمرونة الاقتصادية. في الواقع، ميزانية لكل هندي.