ميزات جديدة في تطبيق "مسكن"لاسترداد ضريبة البناء
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن الميزات الكاملة لتطبيق "مسكن" الذي تم تصميمه لضمان كفاءة الأداء وسرعته، وتقديم إجراءات بسيطة وواضحة للمواطنين لعملية استرداد ضريبة القيمة المضافة، سيتم طرحها في المرحلة الثانية المقبلة بعد المرحلة الأولى التي تم تقديمها قبل يومين.
وتسمح المرحلة الأولى من برنامج "مسكن" لمواطني دولة الإمارات باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تكبدوها عند بناء منازلهم الجديدة باستخدام إجراءات رقمية غير ورقية بنسبة 100 بالمائة، ويمكن للمتقدمين إنشاء ملف خاص بهم وإدخال الفواتير الضريبية المتعلقة بشراء مستلزمات بناء منازلهم بمجرد تحميل الملفات أو إرفاق الصور وتقديم طلب استرداد الأموال.
وقالت إن المرحلة الثانية ستبدأ قبل نهاية يوليو 2024. وستقدم جميع خصائص ومميزات مسكن، “مما يسمح للمواطنين بمسح "الباركود" من التطبيق. وسيساعد الباركود في تحميل الفواتير الضريبية من المنافذ المسجلة لدى الهيئة إلى حساب كل مقدم طلب، بدلاً من تقديم الفواتير الورقية التقليدية ، كما كانت العملية في النظام السابق، والتي تكون عرضة للضياع أو التلف، وتخاطر بحرمان مواطني الدولة من استرداد الضريبة على مشترياتهم المستحقة حسب ما قالت هيئة التجارة الحرة في بيان لها.
وتم تصميم المنصة الرقمية، تماشياً مع سلسلة من المشاريع التحويلية، وفقاً لأحدث المعايير لضمان كفاءة الأداء وسرعته، وتقديم إجراءات بسيطة وواضحة. وهذا يوفر لمواطني الإمارات إجراءً رقمياً وأسرع وأكثر سلاسة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تكبدوها عند بناء منازلهم الجديدة.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية :"إطلاق منصة "مسكن" الرقمية يأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في إنشاء نظام إسكاني حديث يضمن سعادة مواطني الإمارات ويوفر لهم الاستقرار والرخاء ونوعية حياة عالية. "توفر المنصة إجراءات شفافة ومبسطة لتسريع عملية استرداد الضرائب التي تكبدها المواطنون الإماراتيون على بناء منازلهم الجديدة."
وأضاف البستاني إن إطلاق التطبيق يندرج ضمن خطط التطوير المستمر لهيئة التجارة الحرة، المصممة لمواكبة الاستراتيجية الرقمية للحكومة لدفع التحول الذكي. "الهدف هو تقديم خدمات مستدامة واستباقية ومبتكرة تعكس ريادة وتميز النظام الحكومي، وتلبي توقعات المستخدمين، وتلبي احتياجات ومتطلبات حكومة المستقبل، والتي بدورها تتوافق مع تطلعات سكان المدن الذكية، وتزويدهم بفرص متجددة للتنمية المستدامة والرفاهية.
وقال عبد الله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للضرائب، إ:" "مسكن" سيعمل على تبسيط وتسريع عملية استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبناء منازلهم الجديدة، وجاء ذلك في إطار التزام الهيئة ببرنامج البيروقراطية الحكومية الصفرية الذي أطلقته حكومة الإمارات لتعزيز كفاءة الخدمات العامة."
وأشار إلى أن :"البرنامج الذي تم إطلاقه يسعى خلال الجلسات الحكومية لهذا العام إلى تسريع تنفيذ مبادرة القضاء على البيروقراطية من خلال تعزيز الشراكات القوية مع القطاع الخاص. وقال إن الهيئة الاتحادية للضرائب ستواصل تقديم التسهيلات في جميع خدماتها من خلال إلغاء المزيد من الإجراءات وتقليص مدة الخدمة بما يتماشى مع "صفر بيروقراطية حكومية".
وتتوقع الهيئة الاتحادية للضرائب أن يؤدي التطبيق الجديد إلى تعزيز رضا المواطنين بشكل كبير عن خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء منازلهم الجديدة، مع تسليط الضوء على بعض أبرز الميزات التي يوفرها، وهي القدرة على إنشاء حساب باستخدام ميزة تسجيل الدخول الموحد التي تتيح للعملاء الوصول إليها وتقوم المنصات الرقمية للهيئة مع حل الهوية الرقمية UAE PASS، بإنشاء رمز QR شخصي لكل مقدم طلب، وبنقرة واحدة، يقوم التطبيق باستخراج جميع التفاصيل من الفاتورة الضريبية وحساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة المؤهل لاستردادها تلقائياً.
ويأتي التطبيق ضمن المشاريع التحويلية ضمن اتفاقيات الأداء الحكومية الاتحادية للأعوام 2023-2024. «إن هذه المشاريع النوعية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل وتعزز قدرتها التنافسية من خلال تحقيق تأثيرات كبيرة في جميع القطاعات في فترة قصيرة. وتعزز المبادرة الجديدة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد وتساهم في خلق بيئة داعمة لدولة الإمارات لتكون الدولة الأكثر ريادةً وتقدماً خلال العقد المقبل، بما يتماشى مع أهداف "نحن الإمارات 2031" و بيان اتفاقية التجارة الحرة.