ميزات جديدة في تطبيق "مسكن"لاسترداد ضريبة البناء

وقالت إن المرحلة الثانية ستبدأ قبل نهاية يوليو 2024. وستقدم جميع خصائص ومميزات مسكن، “مما يسمح للمواطنين بمسح "الباركود" من التطبيق. وسيساعد الباركود في تحميل الفواتير الضريبية من المنافذ المسجلة لدى الهيئة إلى حساب كل مقدم طلب، بدلاً من تقديم الفواتير الورقية التقليدية ، كما كانت العملية في النظام السابق، والتي تكون عرضة للضياع أو التلف، وتخاطر بحرمان مواطني الدولة من استرداد الضريبة على مشترياتهم المستحقة حسب ما قالت هيئة التجارة الحرة في بيان لها.