ميتا تعلن إيقاف ميزة التشفير التام في رسائل إنستغرام

أكدت شركة ميتا أنها ستوقف خدمة الرسائل المشفرة تماماً بين الطرفين على منصة إنستغرام.
قامت الشركة مؤخراً بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها وبدأت في تنبيه المستخدمين من خلال إشعارات داخل التطبيق بأن الرسائل المشفرة على إنستغرام لن تكون مدعومة بعد تاريخ 8 مايو 2026. سيتلقى المستخدمون الذين لديهم دردشات متأثرة بهذا القرار تعليمات حول كيفية تنزيل الرسائل والوسائط التي يرغبون في الاحتفاظ بها قبل إزالة هذه الميزة.
وفقاً لشركة ميتا، قد يحتاج المستخدمون أيضاً إلى تحديث تطبيق إنستغرام إلى أحدث إصدار قبل أن يتمكنوا من تنزيل محادثاتهم المشفرة.
وفقاً لتقرير نشرته "ماشابل"، صرحت المتحدثة باسم شركة ميتا، دينا القصب لوس، بأن القرار كان مدفوعاً بشكل كبير بضعف الإقبال على استخدام الميزة.
وقالت الشركة لموقع "ذا فيرج" إن عدداً قليلاً جداً من مستخدمي إنستغرام كانوا يستخدمون خيار التشفير بين الطرفين، والذي تم تقديمه كخيزة اختيارية وليس كوضع افتراضي للمراسلة.
تضمن خاصية التشفير بين الطرفين ألا يقرأ الرسائل والمكالمات سوى المرسل والمستلم فقط. وعند تفعيلها، لا تستطيع حتى شركة ميتا نفسها الوصول إلى محتويات تلك المحادثات ما لم يقم المستخدم بمشاركتها طواعية.
وبإزالة هذه الميزة، ستعود رسائل إنستغرام إلى نماذج التشفير القياسية حيث يمكن للمنصة تقنياً الوصول إلى بيانات معينة إذا لزم الأمر.
تأتي هذه الخطوة وسط نقاش عالمي مستمر حول منصات المراسلة المشفرة وخصوصية المستخدم. فقد واجهت شركات التكنولوجيا انتقادات من المدافعين عن الخصوصية بسبب مشاركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، انتقدت الحكومات ومنظمات سلامة الأطفال التشفير القوي لاحتمال سماحه بنشاط ضار دون اكتشافه.
وعلى الرغم من أن إنستغرام سيتوقف عن تقديم هذه الميزة، إلا أن المراسلة المشفرة لا تزال متاحة في خدمات ميتا الأخرى. يمكن للمستخدمين الذين يفضلون التشفير بين الطرفين الاستمرار في استخدامه على "واتساب"، حيث يتم تمكين التشفير افتراضياً، وعلى "فيسبوك ماسنجر" الذي يوفر أيضاً دردشات مشفرة.
ما الذي يجب على مستخدمي إنستغرام فعله الآن؟
يجب على المستخدمين الذين لديهم حالياً محادثات مشفرة على إنستغرام اتخاذ إجراء قبل الموعد النهائي.
تقول ميتا إن المستخدمين المتأثرين سيتلقون مطالبات تشرح كيفية تنزيل دردشاتهم وصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم قبل توقف الميزة. وبمجرد دخول التغيير حيز التنفيذ في 8 مايو 2026، لن يتم دعم سلاسل المحادثات المشفرة هذه داخل التطبيق. بالنسبة للعديد من المستخدمين، قد يمر هذا التغيير دون ملاحظة إلى حد كبير إذا لم يقوموا بتفعيل الميزة من الأساس.