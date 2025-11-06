مونيكا أرماني: مستقبل المساحات الخارجية والتصميم

إنه حوار مستمر مبني على الثقة والاستماع المتبادل، مما يسمح لي بمواصلة تطوير بحثي في التوازن بين الشكل والوظيفة والعاطفة. من هذا التآزر، ظهرت مجموعات تمثل أفضل رؤيتنا المشتركة. من بين العديد من المشاريع، كانت مجموعة Tosca الفصل الأول، وأصبحت رمزًا في القطاع: نسيج يجمع بين التقليد والتكنولوجيا والجمال، في توليفة إيطالية بحتة. تعبر مجموعة Ukiyo عن الخفة والنقاء في الأثاث المصنوع من خشب الساج. كرسي Cesta السهل: ابتكار لا تراه بل تشعر به. والعديد من القطع الأخرى تجعل كل مشروع خارجي فريدًا ومتكاملًا”، أضافت.