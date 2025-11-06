مونيكا أرماني: مستقبل المساحات الخارجية والتصميم

تتطور المساحات الخارجية لتصبح امتدادات أساسية للمنازل الحديثة، متجاوزة مناطق الترفيه لتصبح بيئات متكاملة تمامًا تمتزج بسلاسة مع الداخل. اعتبارًا من عام 2026، سيتحول التركيز نحو المواد المتينة وعالية الأداء والمستدامة التي تحافظ على جمالها مع مرور الوقت، مما يضع معيارًا جديدًا للحياة الخارجية الوظيفية والجمالية، كما يقول أحد خبراء الصناعة.
قالت مونيكا أرماني، المهندسة المعمارية والمصممة ذات الشهرة العالمية، إن التقدم التكنولوجي والابتكار سيبسط العمليات، مما يجعل الحياة الخارجية أكثر طبيعية وتركيزًا على الإنسان.
“أعتقد أن المساحات الخارجية ستصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة. لن تكون المناطق الخارجية مجرد مساحات انتقالية أو ترفيهية، بل بيئات مصممة للعيش اليومي، في استمرارية مع الداخل”، قالت مونيكا لـ BTR خلال مقابلة حصرية.
قالت المصممة الإيطالية الحائزة على العديد من الجوائز إن التركيز سيكون على المواد عالية الأداء والمستدامة بشكل متزايد، القادرة على الاستمرار مع مرور الوقت دون فقدان جمالها. سيخدم الابتكار التكنولوجي لجعل كل شيء أبسط وأكثر طبيعية وإنسانية.
“بالنسبة لي، الاتجاه الحقيقي سيكون هذا: تصميم يجمع بين الراحة والأصالة والانسجام مع الطبيعة، مما يجلب الحياة الخارجية إلى حالة من التوازن العميق والرفاهية.
مونيكا أرماني هي مصممة إيطالية مشهورة يمتد تأثيرها عبر مشهد التصميم العالمي. تشمل محفظتها الحائزة على العديد من الجوائز أثاث داخلي وخارجي متطور، وأشياء وإكسسوارات لعلامات تجارية مرموقة بما في ذلك Tribù، وهي علامة تصميم خارجي بلجيكية عائلية تصنع أثاثًا خارجيًا حصريًا للمساكن الخاصة والمنتجعات الراقية والمشاريع الفاخرة في جميع أنحاء العالم. في دبي، تمثل Tribù حصريًا من قبل OBEGI، الرائدة الإقليمية في الأثاث الفاخر والديكورات الداخلية.
تحدثت مونيكا عن تصميم المساحات الخارجية الفاخرة، الاتجاهات والابتكارات وقالت: “أحب تصميم المساحات الخارجية الخاصة، وامتلاك مجموعات واسعة من الأثاث الخارجي يسمح لي بذلك بأناقة ووظيفة. تتيح المجموعة الواسعة حل مجموعة متنوعة من الإعدادات بأسلوب. بالنسبة لي، من الضروري خلق جو فريد، تشكيل مساحات تصبح وجهات في حد ذاتها”، قالت مونيكا لـ BTR خلال مقابلة.
على سبيل المثال، قالت إن منطقة تناول الطعام المجهزة بطاولة وكراسي ومعززة بسجادة جميلة وإضاءة موضوعة بعناية، تصبح مكانًا حميميًا وراقيًا. وبالمثل، فإن منطقة المعيشة تحت الشرفة، المجهزة بأرائك وكراسي جانبية وطاولات قهوة، مكملة بسجادة وتفاصيل أخرى، تعتبر رفاهية حقيقية تغذي الروح.
“هدفي دائمًا هو نفسه: تخيل مساحات تثير مشاعر حقيقية، حيث يتعايش الراحة والجمال بشكل طبيعي في توازن يجعلك تشعر بالراحة”.
في السنوات الأخيرة، تطور المواد بشكل كبير. اليوم، يمكننا استخدام الأقمشة والتنجيد التي تتميز بمتانة عالية ومقاومة للطقس، ومع ذلك فهي ناعمة وراقية الملمس - تمامًا مثل المواد الداخلية. يضاف إلى ذلك تقنيات النسج والتشطيبات الجديدة التي تضمن جمالية لا تشوبها شائبة ومتانة. كل شيء مصمم لتقديم راحة مطلقة، دون التضحية بالخفة والأناقة التي تحدد التصميم المعاصر.
وصفت مونيكا التصميم الإيطالي بأنه فريد ومتوازن وقالت إنه يتمتع بالقدرة على التجدد المستمر مع البقاء خالدًا ومعاصرًا.
“بالنسبة لي، التصميم الإيطالي فريد حقًا. إنه توازن طبيعي بين الوظيفة والجمال، نابع من ثقافة غنية بالفن والعمارة والحرفية الاستثنائية. جذوره عميقة، تعود إلى عصر النهضة، لكن صوته الحديث ظهر في فترة ما بعد الحرب مع شخصيات مثل جيو بونتي وأكيل كاستيليوني - أساتذة حولوا الحياة اليومية إلى أعمال من الجمال والذكاء.
“كنت محظوظة بالنشوء بجانب والدي، المهندس المعماري العقلاني الذي تشكل في تلك الحقبة، ومنه ورثت حب النسب والخطوط النظيفة والبساطة. هذا الإرث يوجهني كل يوم في عملي: في السعي وراء الجمال الدائم وتعزيز الحوار بين الشكل والمساحة والوقت. أعتقد أن هذا هو سر التصميم الإيطالي - القدرة على التجدد المستمر مع البقاء خالدًا ومعاصرًا.”
فلسفة التصميم والجودة
شاركت مونيكا آرائها حول فلسفة تصميم المنتجات والعملية الإبداعية دون المساومة على الجودة.
“على مر السنين، طورت طريقتي الخاصة في التصميم، فلسفة شخصية أسميها “التصميم في الجزيئات.” إنها تمثل الحمض النووي لنهجي الإبداعي: توازن بين السحر والمنطق، الحدس والدقة”، قالت.
“بالنسبة لي، تنشأ الجودة بالضبط من هذا التوليف. إنها نتيجة عملية حيث يتم اتخاذ كل قرار - من النسب إلى التكنولوجيا، من المواد إلى التفاصيل - بتماسك ودقة.
“المنطق يبني الوظيفة، الهيكل، والمتانة. السحر يجلب العاطفة، الشكل، والجمال. عندما تلتقي هذه القوى في تناغم، يولد منتج لا يؤدي فقط بشكل جيد بل يستمر في إلهام الناس مع مرور الوقت. هذا بالنسبة لي هو الجودة الحقيقية.”
كما سلطت مونيكا الضوء على أهمية المواد المستدامة في الأثاث الفاخر وقالت إن التصميم اليوم يحمل مسؤولية معالجة التحديات العالمية برؤية متكاملة.
“المشروع المسؤول هو بطبيعته مستدام لأنه مصنوع ليبقى: نقي في الشكل، وظيفي في الاستخدام، وقادر على الصمود أمام اختبار الأجيال دون فقدان القيمة أو المعنى.”
ترى أن الأشياء المصممة بشكل جيد يمكن أن تدوم لعقود. مصباح Arco من تصميم الأخوين Castiglioni هو مثال مثالي: صُمم في عام 1962، ولا يزال يضيء ليس فقط الأماكن بل أيضًا عقول محبي التصميم.
“بالنسبة لي، الاستدامة ليست فقط حول المواد بل حول ثقافة التصميم. إنها تتعلق بنسج الروابط بين التكنولوجيا، الجماليات، والحياة اليومية، وخلق أشياء تعزز جودة الحياة. ليست مسألة ملاحقة الاتجاهات — بل تصميم بذكاء واحترام، ووضع التميز والجمال في المركز كقيم عالمية.
التعاون مع Tribù
حول تعاونها الذي يمتد لعقد من الزمن مع Tribù، قالت مونيكا إنه مبني على الثقة ويمهد الطريق لنمو العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
“بدأ تعاوني مع Tribù منذ أكثر من عشر سنوات، عندما التقيت بـ Koen De Cock، ابن المؤسس والقوة الدافعة وراء النمو الملحوظ للعلامة التجارية. منذ البداية، شاركنا نفس الرؤية: تصميم أساسي ومكرر مصنوع ليبقى. مع مرور الوقت، تعلمنا العمل معًا بسهولة كبيرة، في حوار مستمر من الأفكار والملاحظات والتطورات التي تثري كل مشروع”، قالت.
إنه حوار مستمر مبني على الثقة والاستماع المتبادل، مما يسمح لي بمواصلة تطوير بحثي في التوازن بين الشكل والوظيفة والعاطفة. من هذا التآزر، ظهرت مجموعات تمثل أفضل رؤيتنا المشتركة. من بين العديد من المشاريع، كانت مجموعة Tosca الفصل الأول، وأصبحت رمزًا في القطاع: نسيج يجمع بين التقليد والتكنولوجيا والجمال، في توليفة إيطالية بحتة. تعبر مجموعة Ukiyo عن الخفة والنقاء في الأثاث المصنوع من خشب الساج. كرسي Cesta السهل: ابتكار لا تراه بل تشعر به. والعديد من القطع الأخرى تجعل كل مشروع خارجي فريدًا ومتكاملًا”، أضافت.
العمارة، تصميم الأثاث
أوضحت مونيكا أيضًا تقاطع العمارة وتصميم الأثاث وقالت إن كلاهما تخصصات لا تنفصل ومتجذرة في نفس الفلسفة.
بالنسبة لي، العمارة والتصميم هما شيء واحد. ينبعان من نفس التفكير: خلق تجارب حياتية من خلال الشكل والضوء والنسبة. كل كائن يشبه مساحة صغيرة قابلة للسكن، وكل مساحة تتكون أيضًا من كائنات تكملها. هذا الحوار المستمر بين العمارة والتصميم يولد الانسجام والتماسك والهوية.
في هذا الاستمرارية أتعرف على نهجي الخاص: كل شيء جزء من لغة واحدة. إنها مسألة مقياس: طريقتي في التصميم تشبه التكبير الفوتوغرافي، قادرة على الانتقال من التفاصيل إلى المناظر الطبيعية دون فقدان الإحساس بالكل،” اختتمت مونيكا.
من هي مونيكا أرماني
ولدت المهندسة المعمارية والمصممة مونيكا أرماني في ظل العقلانية الإيطالية، حيث تدربت في استوديو والدها حيث أخذت أسلوبها الخاص جذوره في مبادئ هذه الحركة المهمة: الشكل يتبع الوظيفة، التوازن في المقياس والبنية، وقلة الزخرفة.
اليوم، يُعبر عن الحمض النووي لنهج مونيكا الخاص في عملية التصميم المنضبطة على أنه تصميم في الجزيئات، ويعكس أساس تعلمها وخبرتها والتزامها بالتميز.
يُعتبر التصميم الصناعي تطورًا طبيعيًا لتلك التعاليم، وقد شعر بتأثير مونيكا وتم الاعتراف به في جميع أنحاء إيطاليا وداخليًا في تصميماتها الحائزة على جوائز متعددة للأثاث الداخلي والخارجي، والأشياء والإكسسوارات.