موجة هجمات منسقة تشعل أسعار النفط والغاز

تتجه أسواق النفط والغاز نحو ما قد يصبح أحد أكثر صدمات الإمداد خطورة في التاريخ الحديث، وذلك بعد موجة من الهجمات المنسقة على البنية التحتية للطاقة في إيران ومراكز رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أثار ذعر المتداولين وأعاد مخاوف حدوث اضطراب طويل الأمد في أهم ممر للطاقة في العالم. ارتفع عقد النفط الخام الأمريكي المعياري، وسترن تكساس الوسيط، لفترة وجيزة بأكثر من 5 في المئة يوم الخميس ليتجاوز 100 دولار للبرميل وسط مخاوف على الإمدادات العالمية في ظل حرب الشرق الأوسط. وفي حوالي الساعة 1605 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر وسترن تكساس الوسيط لتسليم أبريل بنسبة 2.29 في المئة ليصل إلى 98.53 دولار للبرميل، بينما كسب خام برنت بحر الشمال المعياري الدولي بنسبة 2.01 في المئة ليصل إلى 109.54 دولار للبرميل، بعد أن لامس 112 دولاراً في وقت سابق من اليوم.
جاء هذا الارتفاع الحاد في أعقاب تقارير عن غارة جوية استهدفت حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، وهو أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، إلى جانب تأكيد وقوع أضرار في مجمع رأس لفان الصناعي في قطر، والذي يعد أحد أهم محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. كما قفزت أسعار الغاز البريطانية المعيارية بأكثر من 6 في المئة لتصل إلى حوالي 143 بنساً للوحدة الحرارية قبل أن تتراجع قليلاً، مما يعكس الصدمة الفورية لتوقعات إمدادات الغاز العالمية.
يمثل هذا التصعيد تحولاً خطيراً في الصراع من مجرد إشارات جيوسياسية إلى استهداف مباشر للبنية التحتية للطاقة، ويحذر المحللون من أن الأسواق الآن لا تسعر المخاطر فحسب، بل تسعر أزمة إمدادات نظامية محتملة. وقال خورخي ليون، النائب الأول للرئيس في شركة ريستاد إنرجي، إن السوق لم يعد يتفاعل مع المخاطر بل مع ضعف حقيقي في الإمدادات، مشيراً إلى أن الهجمات على مرافق الغاز والنفط في المنبع تغير بشكل جذري حسابات المخاطر، فبمجرد أن تصبح البنية التحتية هدفاً، يرتفع احتمال حدوث انقطاعات طويلة الأمد بشكل حاد، وهذا هو ما يدفع عملية إعادة تسعير الأسعار العنيفة الحالية.
ويقع مضيق هرمز في قلب هذه الأزمة، وهو الممر البحري الضيق الذي يتدفق عبره ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية، حيث يمكن لأي اضطراب مستمر في هذا الشريان أن يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الإمدادات. وحذر محللو سيتي بنك من أنه إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر وظل المضيق مغلقاً أو مقيداً بشدة، فقد يرتفع خام برنت إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في غضون أشهر. وعلى المدى القريب، يتوقع سيتي بنك أن تحوم الأسعار في نطاق 110 إلى 120 دولاراً إذا استمرت الاضطرابات حتى أواخر أبريل، لكن السيناريو الأكثر تطرفاً للبنك، والذي يتضمن انقطاعات مطولة وشللاً في حركة الشحن، يشير إلى خسائر محتملة في الإمدادات تتراوح بين 11 إلى 16 مليون برميل يومياً، وهو حجم صدمة نادراً ما شوهد خارج الأزمات العالمية الكبرى.
وقال إد مورس، رئيس الأبحاث العالمية للسلع في سيتي بنك، إن هذا لم يعد يمثل سيناريو خطر مستبعد، فإذا تقلصت تدفقات هرمز بشكل ملموس، ستواجه السوق عجزاً لا يمكن تعويضه بسرعة حتى باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية. كما كشفت الهجمات عن هشاشة سوق الغاز العالمي، خاصة وأن قطر تمثل حوالي 20 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث أرسلت الأضرار في رأس لفان، حتى لو تم احتواؤها جزئياً، موجات ارتدادية عبر أسعار الغاز في أوروبا وآسيا مع تدافع المشترين لتأمين إمدادات بديلة وسط مخاوف من تعطل الشحنات.
وأوضح محللون في غولدمان ساكس في مذكرة أن الاضطراب المتزامن في البنية التحتية للنفط والغاز المسال يزيد من خطر حدوث صدمة طاقة متزامنة، محذرين من أن الارتفاع المزدوج في أسعار الخام والغاز قد يؤدي إلى تضخيم الضغوط التضخمية عالمياً. وتعد الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقاً كبيرة، حيث تغذي أسعار النفط المرتفعة بالفعل توقعات التضخم في وقت تظل فيه البنوك المركزية حذرة بشأن تخفيف السياسة النقدية، وبالنسبة للمستوردين الرئيسيين مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي، يهدد الارتفاع بتوسيع العجز التجاري وإبطاء التعافي الاقتصادي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت سابقاً من أن القدرة الإنتاجية الفائضة، المتركزة إلى حد كبير داخل أوبك بلس، قد لا تكون كافية لتعويض اضطراب واسع النطاق في الخليج، وبينما تحتفظ السعودية والإمارات ببعض القدرة الاحتياطية، يقول المحللون إن القيود اللوجستية والأمنية قد تحد من سرعة وصول البراميل الإضافية إلى السوق. وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، إن هناك قدرة فائضة على الورق، لكن السؤال الحقيقي هو إمكانية الوصول إليها في ظل ظروف الصراع، فإذا تضررت البنية التحتية وطرق الشحن، تصبح القدرة الفائضة أقل أهمية.
وقد أصبحت الأسواق أيضاً حساسة بشكل متزايد للعناوين الجيوسياسية، حيث تتأرجح الأسعار بشكل حاد بناءً على أي مؤشر للتصعيد أو التهدئة، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع تراجع الخام لفترة وجيزة بعد إشارات من القيادة الأمريكية تشير إلى إمكانية احتواء الصراع، ليعود للارتفاع مرة أخرى مع تواتر أنباء عن هجمات جديدة. وقد ارتفعت أسهم شركات الطاقة استجابة لذلك، لا سيما بين منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وشركات النفط الكبرى التي ستستفيد من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك يحذر المحللون من أن التقلبات المطولة قد تضغط على الأسواق المالية الأوسع ومعنويات الشركات.
وأضاف المسؤولون الإيرانيون إلى قلق السوق بالتحذير من أن استمرار التدخل العسكري الغربي قد يدفع أسعار النفط نحو 200 دولار للبرميل، وهو سيناريو أصبح يناقش الآن بشكل علني في صالات التداول رغم تطرفه. ويشير المسار الحالي إلى أن أسواق الطاقة تدخل مرحلة جديدة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية ونقص الإمدادات وعدم اليقين الهيكلي، وعلى عكس الصدمات السابقة التي كانت مدفوعة غالباً بدورات الطلب أو قرارات السياسة، فإن هذه الأزمة متجذرة في تعطل مادي للإمدادات، وهو عامل يصعب التنبؤ به واحتواؤه. وفي الوقت الحالي، يظل المتداولون في حالة تأهب يراقبون كل تطور في المنطقة كفتيل محتمل للموجة التالية من الصعود، وإذا استمرت الهجمات وظلت طرق الإمداد الحيوية تحت التهديد، فقد يكون العالم على حافة دورة طاقة فائقة تعيد تشكيل الأسعار والمشهد الاقتصادي العالمي برمته.