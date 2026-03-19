موجة هجمات منسقة تشعل أسعار النفط والغاز

ويقع مضيق هرمز في قلب هذه الأزمة، وهو الممر البحري الضيق الذي يتدفق عبره ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية، حيث يمكن لأي اضطراب مستمر في هذا الشريان أن يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الإمدادات. وحذر محللو سيتي بنك من أنه إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر وظل المضيق مغلقاً أو مقيداً بشدة، فقد يرتفع خام برنت إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في غضون أشهر. وعلى المدى القريب، يتوقع سيتي بنك أن تحوم الأسعار في نطاق 110 إلى 120 دولاراً إذا استمرت الاضطرابات حتى أواخر أبريل، لكن السيناريو الأكثر تطرفاً للبنك، والذي يتضمن انقطاعات مطولة وشللاً في حركة الشحن، يشير إلى خسائر محتملة في الإمدادات تتراوح بين 11 إلى 16 مليون برميل يومياً، وهو حجم صدمة نادراً ما شوهد خارج الأزمات العالمية الكبرى.