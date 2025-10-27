موانئ دبي تفتتح المنطقة اللوجستية بالسخنة في مصر باستثمار قدره 85 مليون دولار

بصفتهاأول منطقة لوجستية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنها توفر حلولًا للبضائع المقيّدة وغير المقيّدة، ورقابة آنية على العمليات، وفحصًا جمركيًا في الموقع، إلى جانب بوابة إلكترونية مخصصة لعملاء «دي بي ورلد». ويدعم المنتزه قطاعات رئيسية تشمل المواد الخام، والتعبئة، والزراعة، والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، ومكونات السيارات، والمركبات الكهربائية.



وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «إن التزامنا في مصر يتجاوز نطاق الميناء. نحن نبني منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة توفر حلولًا شاملة من المصنع إلى باب المستهلك، مما يعزز التكامل السلس وتدفقات التجارة التي ستسهم في زيادة الصادرات وتوفير الوظائف ودعم النمو الاقتصادي».



وأعلن رئيس مجلس الإدارة أيضًا أن «دي بي ورلد» بدأت أعمال إنشاء منشأة جديدة للتخزين المبرد في مدينة السادس من أكتوبر. وتبلغ مساحة منشأة التخزين المبرد 16 ألف متر مربع، ويتم إنشاؤها باستثمار قدره 29 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات سلسلة التبريد في مصر وتلبية الطلب المتزايد على التخزين الموفر للطاقة. وترتبط هذه المنشأة بالمنطقة اللوجستية وقد صُممت لتعزيز إمكانات سلسلة التبريد في البلاد ودعم الطلب المتزايد على التخزين المبرّد الموفر للطاقة.



ومنذ عام 2008، دعمت «دي بي ورلد» نمو التجارة في مصر باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار أمريكي لتوسيع القدرة الاستيعابية لميناء السخنة وتحديثه وربطه بسلاسل الإمداد العالمية، مع تطوير منظومة لوجستية مستدامة تقدم خدمات متكاملة مثل الخدمات اللوجستية للغير والشحن وإدارة سلسلة الإمدادات، لتوفير حلول فعالة وسلسة للعملاء.