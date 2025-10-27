موانئ دبي تفتتح المنطقة اللوجستية بالسخنة في مصر باستثمار قدره 85 مليون دولار

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رسميًا «المنطقة اللوجستية بالسخنة» في مصر، بالشراكة مع مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، وهي مؤسسة التمويل التنموي البريطانية والمستثمر المؤثر.
تقع المنطقة اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، وتستثمر «دي بي ورلد» مبلغ 85 مليون دولار لتطوير المشروع على مرحلتين. أصبحت المرحلة الأولى الآن قيد التشغيل، بينما من المقرر إطلاق المرحلة الثانية في الربع الثالث من عام 2026، لتوسيع إجمالي مساحة المنتزه إلى ما يقرب من 300 ألف متر مربع. وسيوفر المنتزه أكثر من 150 وظيفة في المرحلة الأولى، لتتجاوز 300 وظيفة عند اكتماله بالكامل.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي يبعد 15 دقيقة فقط عن ميناء السخنة، و30 دقيقة عن مدينة السويس، و45 دقيقة عن العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمنحه ارتباطًا قويًا ومزايا تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية وإجراءات التجارة الميسّرة. وقد كان الاهتمام التجاري بالمشروع قويًا، حيث يوجد 90 عميلًا ضمن خطة العمل، وقد تم توقيع عدة عقود بالفعل.
بصفتهاأول منطقة لوجستية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنها توفر حلولًا للبضائع المقيّدة وغير المقيّدة، ورقابة آنية على العمليات، وفحصًا جمركيًا في الموقع، إلى جانب بوابة إلكترونية مخصصة لعملاء «دي بي ورلد». ويدعم المنتزه قطاعات رئيسية تشمل المواد الخام، والتعبئة، والزراعة، والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، ومكونات السيارات، والمركبات الكهربائية.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «إن التزامنا في مصر يتجاوز نطاق الميناء. نحن نبني منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة توفر حلولًا شاملة من المصنع إلى باب المستهلك، مما يعزز التكامل السلس وتدفقات التجارة التي ستسهم في زيادة الصادرات وتوفير الوظائف ودعم النمو الاقتصادي».
وأعلن رئيس مجلس الإدارة أيضًا أن «دي بي ورلد» بدأت أعمال إنشاء منشأة جديدة للتخزين المبرد في مدينة السادس من أكتوبر. وتبلغ مساحة منشأة التخزين المبرد 16 ألف متر مربع، ويتم إنشاؤها باستثمار قدره 29 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات سلسلة التبريد في مصر وتلبية الطلب المتزايد على التخزين الموفر للطاقة. وترتبط هذه المنشأة بالمنطقة اللوجستية وقد صُممت لتعزيز إمكانات سلسلة التبريد في البلاد ودعم الطلب المتزايد على التخزين المبرّد الموفر للطاقة.
ومنذ عام 2008، دعمت «دي بي ورلد» نمو التجارة في مصر باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار أمريكي لتوسيع القدرة الاستيعابية لميناء السخنة وتحديثه وربطه بسلاسل الإمداد العالمية، مع تطوير منظومة لوجستية مستدامة تقدم خدمات متكاملة مثل الخدمات اللوجستية للغير والشحن وإدارة سلسلة الإمدادات، لتوفير حلول فعالة وسلسة للعملاء.
وقد افتتحت المنطقة اللوجستية بالسخنة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والأستاذ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"