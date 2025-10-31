موانئ دبي تضخ 5 مليارات دولار لتوسعة البنية التحتية وموانئ الهند

وأضاف بن سليم أن مبادرات الشركة تتماشى مع البرامج الوطنية في الهند مثل "بي إم غاتي شكتي" (PM Gati Shakti) و"ساجارمالا" (Sagarmala) و"رؤية العصر البحري الذهبي 2047" (Maritime Amrit Kaal Vision 2047). وقال: "إن التزامنا المشترك ببناء هند مترابطة وواثقة ومعتمدة على الذات يساعد البلاد على رسم مسار طموح نحو الريادة العالمية في المجال البحري".