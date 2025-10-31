موانئ دبي تضخ 5 مليارات دولار لتوسعة البنية التحتية وموانئ الهند

أعلنت موانئ دبي العالمية عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في الهند، يهدف إلى توسيع البنية التحتية اللوجستية والبحرية في البلاد. وجاء الإعلان خلال أسبوع الهند البحري 2025 في مومباي. وكانت الشركة قد استثمرت بالفعل 3 مليارات دولار في الهند على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ويهدف الاستثمار الجديد إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في الهند، وتقوية الترابط متعدد الوسائط، ودعم كل من الصادرات والتجارة المحلية. كما يأتي بالتزامن مع توقيع خمس مذكرات تفاهم رئيسية (MoUs) بحضور سارباناندا سونووال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند.
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن التزام الشركة الأخير يؤكد مجدداً شراكتها طويلة الأمد مع الهند.
وقال: "كانت موانئ دبي العالمية جزءاً من قصة نمو الهند لما يقارب ثلاثة عقود. إن هذا الاستثمار الجديد والشراكات الاستراتيجية تؤكد التزامنا بتطوير صناعة الشحن واللوجستيات في الهند وترسيخ مكانة البلاد في التجارة العالمية".
وأضاف بن سليم أن مبادرات الشركة تتماشى مع البرامج الوطنية في الهند مثل "بي إم غاتي شكتي" (PM Gati Shakti) و"ساجارمالا" (Sagarmala) و"رؤية العصر البحري الذهبي 2047" (Maritime Amrit Kaal Vision 2047). وقال: "إن التزامنا المشترك ببناء هند مترابطة وواثقة ومعتمدة على الذات يساعد البلاد على رسم مسار طموح نحو الريادة العالمية في المجال البحري".
وقعت موانئ دبي العالمية خمس مذكرات تفاهم تغطي مجالات مثل الشحن الساحلي الأخضر، وبناء وإصلاح السفن، وتطوير المهارات، والتنقل المتقدم للبضائع.
تشمل التعاونات ما يلي:
قّعت شركة "يوني فيدر" (Unifeeder)، التابعة لموانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع "ساجارمالا فاينانس كوربوريشن" لتعزيز الشحن الساحلي والأقصر بحراً في جميع أنحاء الهند.
اتفاق "رؤوس الشروط" بين "كوتشين شيب يارد ليمتد" و"درايدوكس وورلد" لتوسيع مرفق الإصلاح الدولي للسفن في كوتشي.
مذكرة تفاهم ثلاثية بين "كوتشين شيب يارد ليمتد" و"درايدوكس وورلد" و"مركز التميز في بناء وإصلاح السفن" لتعزيز تطوير المهارات في هذين المجالين.
تعاون بين "هيئة ميناء كوتشين" وموانئ دبي العالمية لتحديث المرافق في "محطة النقل البحري الدولية للحاويات" (ICTT) في كوتشي.
اتفاق بين "هيئة ميناء دينديال"، وموانئ دبي العالمية، وشركة "نيفومو" (MagRail) لتصميم وتركيب مسار تجريبي بطول 750 متراً بتقنية "ماجرايل بوستر"، في خطوة نحو عمليات موانئ مؤتمتة ومنخفضة الانبعاثات.
تمتد شبكة موانئ دبي العالمية في الهند إلى أكثر من 200 موقع، وتدعم أكثر من 24 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الأخيرة بشكل كبير القدرات البحرية للبلاد وتوفر آلاف فرص العمل الجديدة.