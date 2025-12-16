موانئ دبي العالمية تطلق "جسرًا بحريًا" جديدًا بين الإمارات والعراق

أطلقت موانئ دبي العالمية (DP World) خدمة ملاحية جديدة تستغرق 36 ساعة بين ميناء راشد بدبي وميناء أم قصر في العراق، مما يوفر بديلاً أسرع للنقل البري بالشاحنات ويستوعب ما يصل إلى 145 مقطورة مصحوبة للسفر الواحد.
وقد تم تدشين الخدمة في ميناء راشد بالترحيب الرسمي بسفينة موانئ دبي العالمية إكسبريس (DP World Express) وهي سفينة الدحرجة (RoRo) المخصصة التي تعمل على المسار الجديد. خضعت السفينة مؤخرًا لترقيات في أحواض درايدوكس وورلد (Drydocks World) ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في ديسمبر 2025.
ستنقل السفينة وحدات مقطورات كاملة غير مُحاوية، مع سفر السائقين على متنها، مما يوفر للعملاء حلاً مباشراً وآمناً من الباب إلى الباب بين الإمارات والعراق. كما ستسهل العبور اللاحق إلى الدول المجاورة، وتحسن الموثوقية وتقلل من التعقيدات عبر الحدود.
جمع الحفل كبار المسؤولين الإماراتيين والعراقيين بمن فيهم الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير العراق؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في موانئ دبي العالمية؛ والدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي؛ والعميد نبيل محمد القرجاوي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية والبرية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب؛ والدكتور عماد علي العزاوي، القنصل العام بالنيابة للعراق؛ وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ وشهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال بن سليم: "خدمتنا الجديدة بين دبي والعراق ستؤسس جسراً بحرياً أسرع وأكثر كفاءة بين العراق والإمارات للمساعدة في تدفق التجارة عبر الشرق الأوسط. تمنح هذه الخدمة العملاء مساراً يمكن التنبؤ به يقلل من الوقت والتكلفة والتعقيد ويدعم الفرص الاقتصادية طويلة الأجل على جانبي الممر." يعكس إطلاق الخدمة الطلب القوي في السوق على تحركات أسرع وأكثر تحكماً للمقطورات، مما يقلل من متطلبات المناولة ويبسط التخطيط عبر قطاعات التجارة الرئيسية.
يعزز الممر الوصول إلى المراكز التجارية الرئيسية في العراق ويدعم الاتصال الأوسع بالأردن وسوريا من خلال الطرق الداخلية الثابتة، مما يعزز التجارة الإقليمية. في رحلة العودة، ستحمل سفينة موانئ دبي العالمية إكسبريس شحنات التصدير من العراق عائدة إلى الإمارات، مما يدعم التجارة في الاتجاهين ويزيد الكفاءة عبر سلاسل الإمداد في المنطقة.
وأضاف عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي: "يعكس التحول إلى المقطورات المصحوبة طلباً واضحاً من العملاء على حركة أسرع وأكثر موثوقية عبر الحدود. من خلال تقديم حل بحري مباشر من ميناء راشد، فإننا نمكن الشركات من التخطيط بثقة، والاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق، وتبسيط كيفية تحرك البضائع عبر المنطقة."