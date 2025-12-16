موانئ دبي العالمية تطلق "جسرًا بحريًا" جديدًا بين الإمارات والعراق

جمع الحفل كبار المسؤولين الإماراتيين والعراقيين بمن فيهم الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير العراق؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في موانئ دبي العالمية؛ والدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي؛ والعميد نبيل محمد القرجاوي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية والبرية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب؛ والدكتور عماد علي العزاوي، القنصل العام بالنيابة للعراق؛ وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ وشهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي.