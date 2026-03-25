موانئ دبي العالمية ترفع القدرة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي برافعات شبه آلية جديدة

ويعد هذا التوسع جزءاً من برنامج تحديث تنفذه موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، والذي رفع سعة المحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً، مع خارطة طريق للوصول إلى 5 ملايين حاوية نمطية مع تسارع الطلب بموجب استراتيجية السعودية اللوجستية ضمن رؤية 2030. وقد بدأ الزخم التجاري في الظهور بالفعل، حيث تعاملت محطة "دي بي ورلد" في جدة مع أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية في عام 2025، وهو ما يزيد عن ضعف رقم العام السابق، تزامناً مع استئناف خطوط الشحن الكبرى لخدماتها في البحر الأحمر وزيادة الرحلات الأسبوعية إلى 38 رحلة.