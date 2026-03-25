موانئ دبي العالمية ترفع القدرة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي برافعات شبه آلية جديدة

وسعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي من خلال إضافة ثلاث رافعات ساحلية شبه آلية، وهو ما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كبوابة لوجستية رئيسية على البحر الأحمر في وقت تشهد فيه طرق الشحن العالمية إعادة تشكيل نتيجة الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز.
وأوضحت الشركة العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أن الرافعات الجديدة تتمتع بقدرة رفع تبلغ 65 طناً لكل منها، وستساهم بشكل كبير في تحسين إنتاجية الأرصفة وتسمح للمحطة بالتعامل مع عدة سفن حاويات عملاقة في وقت واحد. وتأتي هذه الخطوة مع توجه خطوط الشحن بشكل متزايد لتنويع ممرات التجارة وسط المخاوف الأمنية المتزايدة في مياه الخليج والقيود الدورية على حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي يعد أكثر نقاط عبور النفط والحاويات أهمية وحرجاً في العالم.
ويقدر محللون في القطاع أن نحو خمس تدفقات البترول العالمية وحصة كبيرة من تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر مضيق هرمز والمسارات المجاورة في الخليج، حيث تسبب أي اضطراب مستمر تاريخياً في تقلب أسعار الشحن واتخاذ قرارات بتغيير المسارات، مما يرفع الأهمية الاستراتيجية لموانئ البحر الأحمر مثل جدة كركائز لوجستية بديلة. وفي هذا السياق، يعزز توسع "دي بي ورلد" مرونة سلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقوية الربط بين الساحل الغربي للسعودية وأوروبا وأفريقيا والبحر المتوسط، وهي ممرات تكتسب أهمية متزايدة مع قيام مشغلي الشحن بإعادة توازن المخاطر.
وأكد محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية - السعودية، أن الشركة تسعى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية وتعزيز المرونة التشغيلية إلى مساعدة العملاء على نقل البضائع بكفاءة أكبر، مشيراً إلى أنهم يعملون وثيق مع سلطات الموانئ والشركاء الأمنيين لضمان عمليات آمنة وموثوقة لاستمرار حركة التجارة عبر البحر الأحمر وما وراءه رغم التحديات الإقليمية الأخيرة.
وترفع الرافعات الجديدة أسطول الرافعات من السفن إلى الشاطئ في المحطة من 14 إلى 17 وحدة، مع خطط للتوسع لتصل إلى 22 وحدة ضمن برنامج تحديث أوسع. وتضم المنشأة حالياً رصيفاً بطول 2150 متراً وعمق 18 متراً، ما يتيح لها استيعاب ما يصل إلى خمس سفن حاويات ضخمة في وقت واحد، وهو تكوين مصمم لدعم تحالفات الشحن من الجيل القادم وتدفقات التجارة عالية الحجم.
ويعد هذا التوسع جزءاً من برنامج تحديث تنفذه موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، والذي رفع سعة المحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً، مع خارطة طريق للوصول إلى 5 ملايين حاوية نمطية مع تسارع الطلب بموجب استراتيجية السعودية اللوجستية ضمن رؤية 2030. وقد بدأ الزخم التجاري في الظهور بالفعل، حيث تعاملت محطة "دي بي ورلد" في جدة مع أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية في عام 2025، وهو ما يزيد عن ضعف رقم العام السابق، تزامناً مع استئناف خطوط الشحن الكبرى لخدماتها في البحر الأحمر وزيادة الرحلات الأسبوعية إلى 38 رحلة.
ويرى خبراء اللوجستيات أن هذه الاستثمارات حاسمة لتكيف سلاسل التوريد الإقليمية مع عدم اليقين الجيوسياسي، حيث يشير محللون من "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" إلى أن مشغلي الموانئ في الشرق الأوسط يسارعون من عمليات الأتمتة وترقية القدرات لتقليل التعرض للاضطرابات المرتبطة بمسارات محددة. وبالنسبة لموانئ دبي العالمية، يكمل توسع جدة استراتيجيتها الإقليمية الأوسع لبناء منصات لوجستية متكاملة تربط الموانئ بالنقل البري وتخليص الشحن، مما يجعل جدة تحوطاً استراتيجياً وبوابة حاسمة لتدفقات التجارة بين الشرق والغرب في مشهد بحري سريع التطور.