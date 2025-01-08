موانئ دبي العالمية تحقق إنجازاً تاريخياً بمناولة 100 مليون حاوية

وقال "تيمن ميستر"، الرئيس التنفيذي للعمليات في الموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية: "إن الوصول إلى مثل هذا الإنجاز المذهل أمر مهم بالنسبة لنا، ولكن ما يمثله هذا الرقم من حيث تدفق التجارة العالمية وما مكنه في الأسواق التي استثمرنا فيها هو أمر مثير حقاً. على مدار السنوات العشرين الماضية، استثمرنا في الموانئ والمحطات في جميع أنحاء العالم، غالباً في أسواق تجارية أقل تقليدية وأقل تطوراً، حيث كان تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي كبيراً. كان أحد أبرز الأحداث في عام 2024 هو استحواذنا على منشأة دار السلام في تنزانيا، والتي لم يتم تطويرها منذ الخمسينيات، حيث كانت أوقات انتظار السفن تزيد أحياناً عن شهر. لقد قضى عملنا هناك في الأشهر الستة الماضية على هذه المشكلة تقريباً ويبدو المستقبل أكثر إشراقاً للتجارة التنزانية".