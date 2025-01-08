موانئ دبي العالمية تحقق إنجازاً تاريخياً بمناولة 100 مليون حاوية
حققت موانئ دبي العالمية إنجازاً تاريخياً، حيث تجاوزت قدرة مناولة الحاويات 100 مليون حاوية 20 قدم عبر محفظتها العالمية منذ إنشائها، حسبما أعلنت الشركة يوم أمس الثلاثاء.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نمت طاقة موانئ دبي العالمية بنسبة 33%، مدفوعة في المقام الأول بالتوسعات والتطويرات الجديدة في الحقول الخضراء فضلاً عن عمليات الاستحواذ. بدءاً من 75.6 مليون حاوية 20 قدم في عام 2014، استثمرت الشركة باستمرار في تحديث البنية التحتية لتلبية متطلبات سلسلة التوريد العالمية المتطورة.
وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية العالمية للشركة في مناولة الحاويات بنسبة 5% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يمنحها منصة قوية لتوسيع نطاق وصولها إلى سلسلة التوريد. ويعزز هذا التوسع حصة موانئ دبي العالمية البالغة 9.2% من سوق الحاويات العالمية ويوضح التزاماتها بالاستثمار في الأسواق التي تعمل فيها، مع توفير سعة متزايدة لعملائها وشركائها.
وقال "سلطان أحمد بن سليم"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "يعد تجاوز حاجز 100 مليون حاوية إنجازاً مهماً في رحلتنا التي بدأت قبل 45 عاماً. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالاستثمار في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي لتسهيل تدفق التجارة. ونحن على ثقة من أن سوق الحاويات العالمية سيستمر في النمو في السنوات المقبلة وسنكون قادرين على خدمتها. ومن خلال خبرتنا الممتدة لعقود من العمل في بعض الأسواق الأكثر ديناميكية في العالم، اكتسبنا فهماً عميقاً لكل جانب من جوانب سلسلة التوريد العالمية المعقدة. وهذا يسمح لنا ببناء حلول مخصصة حيث لا يمكن للآخرين سوى رؤية العقبات ".
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم مناولة الحاويات العالمية بنسبة 2.8% هذا العام، وفقاً لتقرير مؤسسة "دروري" لاستشارات سلاسل التوريد. تجمع موانئ دبي العالمية بين البنية التحتية والنقل المتعدد الوسائط والخدمات اللوجستية لربط الشركات بعملائها، مع وجود موانئ جديدة تماماً في نداياني في السنغال وتونا-تيكري في الهند قيد الإنشاء حالياً.
وقال "تيمن ميستر"، الرئيس التنفيذي للعمليات في الموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية: "إن الوصول إلى مثل هذا الإنجاز المذهل أمر مهم بالنسبة لنا، ولكن ما يمثله هذا الرقم من حيث تدفق التجارة العالمية وما مكنه في الأسواق التي استثمرنا فيها هو أمر مثير حقاً. على مدار السنوات العشرين الماضية، استثمرنا في الموانئ والمحطات في جميع أنحاء العالم، غالباً في أسواق تجارية أقل تقليدية وأقل تطوراً، حيث كان تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي كبيراً. كان أحد أبرز الأحداث في عام 2024 هو استحواذنا على منشأة دار السلام في تنزانيا، والتي لم يتم تطويرها منذ الخمسينيات، حيث كانت أوقات انتظار السفن تزيد أحياناً عن شهر. لقد قضى عملنا هناك في الأشهر الستة الماضية على هذه المشكلة تقريباً ويبدو المستقبل أكثر إشراقاً للتجارة التنزانية".
ويشهد هذا العام أيضاً مناسبات هامة، بما في ذلك مرور 45 عاماً على إنشاء ميناء جبل علي، و40 عاماً على إنشاء المنطقة الحرة بجبل علي، ما يعكس النمو السريع للشركة والتزامها بالابتكار في التجارة.
الاستثمارات الرئيسية تغذي النمو
ميناء لندن جيتواي، المملكة المتحدة: شهد الموقع مؤخراً إضافة رصيف رابع بقيمة 450 مليون دولار، لتوفير مساحة استيعاب 900 ألف حاوية 20 قدم إضافية سنوياً. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الإضافية بحلول نهاية العقد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء الذي يتعامل حالياً مع ما يقارب 2 مليون حاوية سنوياً.
ميناء كاياو، بيرو: في يونيو، أكملت موانئ دبي العالمية مشروع توسعة بقيمة 400 مليون دولار، مما أدى إلى مضاعفة طول الرصيف وتعزيز قدرة مناولة الحاويات في المحطة الجنوبية بنسبة 80% من 1.5 مليون حاوية 20 قدم سنوياً إلى 2.7 مليون حاوية سنوياً.
قدمت موانئ دبي العالمية لمحطة حاويات الشحن الدولية في كوتشي بالهند، رافعات وناقلات جديدة، ومساحة ساحة موسعة، ممّا عزز القدرة الإجمالية للمحطة إلى حوالي 1.4 مليون حاوية سنوياً.
كونستانزا/آيود، رومانيا: عززت موانئ دبي العالمية التجارة الأوروبية باستثمار 130 مليون يورو في رومانيا. وتضم كونستانزا الآن محطة شحن للبضائع الثقيلة، والكبيرة، والمعقدة ومحطة جديدة "للحاويات الدوارة"، في حين سيتم افتتاح منصة نقل متعددة جديدة في عام 2025. كما تم افتتاح مركز لوجستي متعدد الوسائط في آيود، في قلب رومانيا الصناعي.
إضافات إلى محفظة موانئ دبي العالمية
محطة حاويات بيلاوان الجديدة، إندونيسيا: تولت موانئ دبي العالمية العمليات في محطة حاويات بيلاوان الجديدة، بعد الانتهاء من اتفاق لإدارة المحطة والبدء في توسعة كبيرة. وعلى المدى الأبعد، تهدف موانئ دبي العالمية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1.4 مليون حاوية سنوياً، ارتفاعاً من 600 ألف حاوية حالياً. وستؤدي الشراكة الاستراتيجية إلى إنشاء الرابط الأكثر مباشرة بين إندونيسيا ومضيق ملقا، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.
اندماج تركيا
أدى اندماج موانئ دبي العالمية في ياريمجا وإيفابورت إلى تشكيل مركز لوجستي على بحر مرمرة، ممّا زاد من قدرة موانئ دبي العالمية في تركيا بمقدار 500 ألف حاوية 20 قدم سنوياً.
دار السلام، تنزانيا: وقعت شركة موانئ دبي العالمية عقد امتياز مدته 30 عاماً لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض. وستستثمر الشركة في البداية أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتطوير الميناء، وقد يزيد الاستثمار إلى مليار دولار أمريكي خلال فترة الامتياز، إلى جانب مشاريع الخدمات اللوجستية في المناطق الداخلية.
ميناء حاويات خليج سابانجار، ماليزيا: أبرمت موانئ دبي العالمية وموانئ صباح الماليزية شراكة في أبريل 2024 لإدارة ميناء حاويات خليج سابانجار، ودعم الجهود الجارية بالفعل لزيادة القدرة على المناولة من 500 ألف حاوية سنوياً إلى 1.25 مليون حاوية في عام 2025.
إنشاء ميناء جديد لإضافة المزيد من القدرة
نداياني، السنغال: بدأت موانئ دبي العالمية أعمال البناء البحري لتطوير ميناء جديد للمياه العميقة في نداياني، على بعد 50 كيلومتراً من داكار، مما يعزز دور داكار كمركز لوجستي رئيسي وبوابة إلى غرب وشمال غرب إفريقيا. سيشهد المشروع استثمار موانئ دبي العالمية 1.2 مليار دولار، وهو أكبر استثمار من القطاع الخاص في تاريخ السنغال.
مابوتو، موزمبيق: بدأت شركة موانئ دبي العالمية وشركة تطوير ميناء مابوتو أعمال المرحلة الأولى من توسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من خطة طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 255 ألف حاوية إلى 530 ألف حاوية سنوياً.
تونا تيكرا، الهند: في عام 2023، وقعت موانئ دبي العالمية وصندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني في الهند اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً لتطوير، وتشغيل، وصيانة محطة جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 2.19 مليون حاوية سنوياً في ولاية كجرات على الساحل الغربي للهند.
يتضمن المشروع إنشاء محطة جديدة بقيمة 510 مليون دولار في تونا تيكرا، متصلة بالمناطق الداخلية لدعم الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء شمال وغرب ووسط الهند، وربط الشركات في المناطق بالأسواق العالمية.
بانانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية: بدأت موانئ دبي العالمية الأعمال الأولية بعد حصولها على امتياز مدته 30 عاماً لتطوير وإدارة الميناء في عام 2018. وعند اكتماله، سيكون أول ميناء للمياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على طول ساحلها البالغ طوله 37 كيلومتراً على المحيط الأطلسي، مما يحقق وفورات كبيرة في التكلفة والوقت لتجارة البلاد، من خلال جذب المزيد من المكالمات المباشرة من السفن الأكبر حجماً من آسيا وأوروبا.
ويشكل هذا الإنجاز شهادة على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي بلغت أكثر من 11 مليار دولار على مدى العقد الماضي. ويضع هذا الإنجاز موانئ دبي العالمية في طليعة التجارة العالمية، ممّا يسمح للشركة بدعم العملاء أثناء تنمية أعمالهم وتوفير حلول سلسلة التوريد الشاملة.