موانئ دبي العالمية تتولى تطوير ميناء طرطوس بـ 800 مليون دولار لـ 30 عاماً

وقّعت موانئ دبي العالمية اتفاقية امتياز تاريخية لمدة 30 عامًا مع الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس. وجرى حفل التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبموجب الاتفاق، ستستثمر موانئ دبي العالمية 800 مليون دولار طوال فترة الامتياز لتطوير البنية التحتية للميناء، بهدف تحويله إلى مركز تجاري إقليمي رئيسي.
سيعمل ميناء طرطوس المتطور كبوابة رئيسية تربط بين جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز الاتصال والتجارة الإقليمية.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن "هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لميناء طرطوس والقطاع البحري في سوريا".
وأضاف أن "الشراكة مع موانئ دبي العالمية ستسمح لنا بتحديث وتعزيز كفاءة البنية التحتية التجارية لدينا مع استمرارنا في إعادة بناء الممرات التجارية الرئيسية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص للشعب السوري".
في غضون ذلك، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن موانئ دبي العالمية ترى إمكانات قوية في طرطوس لتكون بمثابة بوابة تجارية حيوية.
وقال سلطان: "نتطلع إلى تعزيز الترابط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار. ونؤمن بقوة التجارة في المساعدة على تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسوريا والمنطقة".
وتأتي الاتفاقية في أعقاب مذكرة تفاهم تم توقيعها في 16 مايو/أيار بين الجانبين بعد رفع العقوبات الأميركية مما مهد الطريق للاستثمار.
وتضمنت مذكرة التفاهم خططاً لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في طرطوس، والتعاون في إنشاء مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة.
موانئ دبي العالمية هي شركة تابعة لشركة الاستثمار الإماراتية دبي العالمية.
وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز اقتصادها المتعثر، وتم توقيع الاتفاق في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لرفع العقوبات عن سوريا خلال زيارة إلى الرياض.