موانئ دبي العالمية تتولى تطوير ميناء طرطوس بـ 800 مليون دولار لـ 30 عاماً

في غضون ذلك، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن موانئ دبي العالمية ترى إمكانات قوية في طرطوس لتكون بمثابة بوابة تجارية حيوية.