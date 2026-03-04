موانئ دبي العالمية تؤكد انتظام العمليات في "جبل علي"

أعلنت موانئ دبي العالمية – المشغل للميناء – في بيان يوم الأربعاء أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تعمل بشكل طبيعي.
وجاء في البيان: "نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونبقى في تنسيق وثيق مع السلطات المختصة. لا تزال إجراءات السلامة والأمن المعززة قائمة في جميع أنحاء الميناء. وتظل سلامة ورفاهية موظفينا وعملائنا وشركائنا على رأس أولوياتنا".
وقد بدأت الشركات في دولة الإمارات بالإعلان عن تفاصيل عملياتها اليوم لتحديث الأسواق والمستثمرين في ظل الصراع العسكري المستمر في المنطقة، والذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
يوم الأحد، أكدت سلطات دبي أن الحطام الناتج عن اعتراض جوي تسبب في نشوب حريق في أحد الأرصفة بميناء جبل علي. وقد استجابت فرق الدفاع المدني بدبي على الفور، وتواصل جهودها لإخماد الحريق بالكامل.
ويعد ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، حيث يعمل كبوابة حيوية للتجارة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. وتتعامل محطاته الأربع مع أكثر من 15 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) سنوياً من شحنات الحاويات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الشحنات السائبة وشحنات البضائع العامة وسفن الدحرجة (Ro-Ro).
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة "موانئ أبوظبي" أن جميع العمليات في كافة مجمعاتها مستمرة كالمعتاد في ظل التطورات الإقليمية الحالية. وكإجراء احترازي، قامت المجموعة بتفعيل بروتوكولات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع السلطات المعنية في دولة الإمارات، لحماية القوى العاملة والشركاء وأصحاب المصلحة، مع ضمان تقديم خدمات غير منقطعة للعملاء.
علاوة على ذلك، أظهرت بيانات التجارة الخاصة بشركة "دي بي ورلد" أن تجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة يخططون باستمرار للإمدادات الغذائية لشهر رمضان، مع تحرك كميات أكبر من السلع الغذائية الأساسية عبر جبل علي قبل ستة إلى ثمانية أسابيع من الشهر الفضيل.
وأظهر تحليل لمتوسط الأحجام بين عامي 2023 و2025 أنه، مقارنة بالشهر العادي، ترتفع واردات الأرز بنسبة 25%، والبصل والثوم بنسبة 35%، والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق بنحو 15%، والمشروبات مثل العصائر والمشروبات الغازية بنسبة 5% تقريباً.