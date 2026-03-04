موانئ دبي العالمية تؤكد انتظام العمليات في "جبل علي"

وفي وقت سابق، أكدت مجموعة "موانئ أبوظبي" أن جميع العمليات في كافة مجمعاتها مستمرة كالمعتاد في ظل التطورات الإقليمية الحالية. وكإجراء احترازي، قامت المجموعة بتفعيل بروتوكولات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع السلطات المعنية في دولة الإمارات، لحماية القوى العاملة والشركاء وأصحاب المصلحة، مع ضمان تقديم خدمات غير منقطعة للعملاء.