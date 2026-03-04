موانئ أبوظبي تؤكد استمرار عملياتها بشكل طبيعي

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المجموعة إلى أن غالبية سفنها البالغ عددها 122 سفينة شحن، بما في ذلك سفن الحاويات، والبضائع السائبة، وسفن الدحرجة (Ro-Ro)، والسفن متعددة الأغراض، تعمل خارج مضيق هرمز. أما السفن الموجودة حالياً داخل المضيق، فتواصل تقديم الخدمات الملاحية داخل منطقة الخليج.