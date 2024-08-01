"موانئ أبوظبي"تنجز تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة "إيست مول" بالكونغو

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن قيامها بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة تطوير محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في ميناء "بوانت نوار"، وذلك في إطار اتفاقية الامتياز التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو برازافيل. وتم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات الكونغولية وأفضل الممارسات والاشتراطات الدولية، بما في ذلك معايير الأداء البيئي والاجتماعي التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية. وسلطت نتائج الدراسة الضوء على أفضل التوصيات التي ينبغي أن تتبعها مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الأداء الاجتماعي والمجتمعي والبيئي للمشروع خلال مرحلتي التطوير والتشغيل. وفي إطار الدراسة، تم عقد جلسة تشاورية عامة في الكونغو- برازافيل بهدف الإعلان عن تدشين المشروع وإشراك الأطراف ذات الصلة، و حضرها أصحاب العلاقة المعنيون في "بوانت نوار". وبالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمحطة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والرافعات الحديثة، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتزويد المنشأة الجديدة بالخدمات الرقمية والحلول التقنية لتعزيز كفاءتها والتقليل من أثر عملياتها التشغيلية على البيئة. كما تلتزم طوال مدة الاتفاقية بتطبيق أفضل سياسات التخطيط الحضري والسلامة والأمن والاستدامة، انطلاقاً من إدراكها لأهمية القضايا البيئية والاجتماعية وأولوية الدعم المجتمعي. وقال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: "نواصل الاضطلاع بدورنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار على المستويين المحلي والعالمي في المجتمعات التي نعمل بها، ويعكس إجراء مثل هذه الدراسات البيئية قبل البدء بأي مشروع نهجنا القائم على مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساتنا لتعزيز النمو المستدام وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب العلاقة على المدى الطويل". وبموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2023، تملك المجموعة الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة "نيو إيست مول" والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وغيرها من البضائع.وتمتد صلاحية الاتفاقية لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع عليها، مع إمكانية تمديدها إلى عشرين عاماً أخرى بنفس الشروط والأحكام. وستستثمر مجموعة موانئ أبوظبي ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص نحو 220 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من المشروع، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً.