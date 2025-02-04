"مهرجان طيران الإمارات" يناقش أهمية العمل الخيري في الأدب والثقافة

في الوقت الذي يواجه فيه العالم فجوة تمويلية سنوية قدرها 5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اجتمع قادة بارزون من قطاع الأعمال الخيرية والمجتمع في مهرجان طيران الإمارات للآداب لمناقشة دور العمل الخيري في تحقيق هذه الأهداف.

وركزت المحادثة على إطلاق العنان للرؤى من كتاب "أعمال الخير" (The Business of Philanthropy) الذي نشرته "هاربر كولينز" من تأليف بدر جعفر، والذي يستكشف كيف يمكن للعمل الخيري الاستراتيجي تحفيز التغيير النظامي، وخاصة في المناطق ذات النمو المرتفع مثل الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا.