"مهرجان طيران الإمارات" يناقش أهمية العمل الخيري في الأدب والثقافة
في الوقت الذي يواجه فيه العالم فجوة تمويلية سنوية قدرها 5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اجتمع قادة بارزون من قطاع الأعمال الخيرية والمجتمع في مهرجان طيران الإمارات للآداب لمناقشة دور العمل الخيري في تحقيق هذه الأهداف.
وركزت المحادثة على إطلاق العنان للرؤى من كتاب "أعمال الخير" (The Business of Philanthropy) الذي نشرته "هاربر كولينز" من تأليف بدر جعفر، والذي يستكشف كيف يمكن للعمل الخيري الاستراتيجي تحفيز التغيير النظامي، وخاصة في المناطق ذات النمو المرتفع مثل الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
وأدار الجلسة "بدر جعفر"، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة "كريسنت إنتربرايز"، وشارك فيها "سلطان سعود القاسمي"، مؤسس مؤسسة "بارجيل" للفنون؛ و"فادي غندور"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ومضة"؛ و"إيزوبيل أبو الهول"، مؤسِّسة مؤسسة الإمارات للآداب. وشدّدت الجلسة على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج متعمد قائم على البيانات لنشر رأس المال الخيري.
وفي كلمته الافتتاحية، قال "بدر جعفر": "في عصر يتميز بأكبر عملية انتقال للثروة بين الأجيال في التاريخ، لم يعد التحدي يتمثل في الوصول إلى رأس المال، بل في توجيهه بشكل استراتيجي لخلق تأثير طويل الأمد. لم تعد الأعمال الخيرية تتعلق بالعطاء فحسب؛ بل تتعلق بالتغيير النظامي".
وقد تناولت الجلسة مواضيع رئيسية من كتاب "أعمال الخير" (The Business of Philanthropy)، الذي تضمن رؤى من أكثر من 50 من القادة العالميين، حيث سلطت الضوء على كيفية لعب الثروات الخاصة ومبادئ الأعمال دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات المجتمعية مع احترام ديناميكيات المجتمع المحلي. ومع توقع انتقال أكثر من 83 تريليون دولار على مستوى العالم على مدى العقدين المقبلين، بما في ذلك تريليون دولار في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، سلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري للجيل القادم في الاستفادة من الثروات والأدوات المبتكرة لمعالجة التحديات النظامية.
وأكّدت "إيزوبيل أبو الهول"، مؤسِّسة مؤسسة الإمارات للآداب، على أهمية التأثير الدائم للعمل الخيري في الأدب، قائلة: "إن العمل الخيري في الأدب هو استثمار في المعرفة، والثقافة، والمستقبل. ومن خلال تعزيز حب القراءة والتعليم، فإننا نعمل على تمكين الأفراد وتعزيز المجتمعات. ومع إعادة تشكيل التكنولوجيا لكيفية تعلمنا، يجب علينا ضمان بقاء الوصول إلى الأدب والتعليم عالمياً، وسد الفجوات وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة".
وركّزت المحادثة على دور الثقافة والتراث والابتكار في العمل الخيري. وقال "سلطان سعود القاسمي"، مؤسس مؤسسة "بارجيل" للفنون: "الثقافة هي الأساس للتقدم. ومن خلال العمل الخيري، نحافظ على التراث ونلهم الأجيال الجديدة ونوسع إمكانيات المستقبل".
وأكّد "فادي غندور"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ومضة"، على الحاجة إلى الأعمال الخيرية الريادية: "يجب أن تتبنى الأعمال الخيرية المخاطرة والابتكار والاستدامة. ويحدث التأثير الأعظم عندما يكون العطاء استراتيجياً وتمكينياً، ومصمماً، للمرونة على المدى الطويل".
وتساهم الأسواق ذات النمو المرتفع في مختلف أنحاء الجنوب العالمي الآن بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن تقود هذه المناطق الابتكار الخيري والاستثمار في التأثير الاجتماعي. وقد استكشف النقاش كيف يمكن الاستفادة من الأدوات المبتكرة وخبرة القطاع الخاص لتحقيق التغيير القابل للتطوير والمنهجي.
واختتمت الجلسة بأفكار عملية شجعت الحضور على تبني نهج استراتيجي في العطاء. واختتم "بدر جعفر" حديثه قائلاً: "مع تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة لمكانتها كمركز عالمي للأعمال الخيرية الاستراتيجية، فإننا نقف عند لحظة محورية حيث يتلاقى رأس المال، والاستراتيجيات القائمة على البيانات، والتعاون بين القطاعات لتحقيق تأثير قابل للتطوير ودائم".