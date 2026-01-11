مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026: حيث يصنع الصغار مستقبل الاستثمار

يمكن للمرشحين استخدام نموذج تقديم عبر الإنترنت للطلب للانضمام إلى منطقة "مؤسسي الشارقة الصغار". وسيقوم الحكام باختيار أفضل 10 مؤسسين صغار، سيحصلون على منصات عرض في منطقة المبادرة، كما سيحضرون ورشة عمل في مهرجان 2026 للتحضير قبل عرض أفكارهم في المسابقة الكبرى لعروض المشاريع. سيتم تخصيص 5 دقائق لكل عرض من المرشحين العشرة على المسرح، تليها 5 دقائق من الأسئلة والأجوبة مع الحكام. وسيكون هناك فائز إجمالي بمسابقة العروض، حيث سيحصل على جائزة كبرى قدرها 10,000 درهم وإقامة عائلية في إحدى وجهات "شروق". وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الختامي للمهرجان.