مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026: حيث يصنع الصغار مستقبل الاستثمار

أطلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال (SEF 2026) "مؤسسي الشارقة الصغار" (SLF)، وهي منطقة جديدة منسقة صُممت خصيصاً لرعاية الطموحات والمهارات الريادية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً. ويعكس هذا الإطلاق رؤية المهرجان الأوسع لتمكين الطامحين من التفوق في جميع مراحل رحلتهم الريادية، بدءاً من توليد الأفكار الإبداعية وصولاً إلى قيادة الابتكار. وقد فُتح باب تقديم الطلبات الآن للمشاركين الصغار للانضمام إلى الدفعة الأولى من هذه المنطقة.
يقدم "مؤسسو الشارقة الصغار" تجربة عملية تناسب أعمارهم، تتيح للأطفال استكشاف ريادة الأعمال من خلال التعلم التطبيقي، وتطوير الأفكار، وعرض المشاريع في بيئة ممتعة وداعمة. وتعد هذه المنطقة واحدة من 10 مناطق منسقة خصيصاً في المهرجان، تعالج كل منها مرحلة أو جانباً متميزاً من منظومة ريادة الأعمال، مما يعزز مكانة المهرجان كأشمل منصة في المنطقة للمؤسسين والمبتكرين وصناع التغيير في المستقبل.
وفي معرض تسليطها الضوء على أهمية المنطقة الجديدة، قالت سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز "شراع"، الجهة المنظمة للمهرجان: "إن ريادة الأعمال رحلة تبدأ بالفضول والثقة في سن مبكرة. ومن خلال زيادة تنويع مناطق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لتشمل (مؤسسي الشارقة الصغار)، فإننا ننشئ بوعي مساحة للعقول الشابة لاستكشاف الأفكار، وبناء مهارات حل المشكلات، والتفاعل مع ريادة الأعمال بطريقة ملهمة ومتاحة للجميع. وتعكس هذه المبادرة تفانينا في تطوير منظومة شاملة حقاً، والاستثمار المبكر في الجيل القادم من المبتكرين".
يمكن للمرشحين استخدام نموذج تقديم عبر الإنترنت للطلب للانضمام إلى منطقة "مؤسسي الشارقة الصغار". وسيقوم الحكام باختيار أفضل 10 مؤسسين صغار، سيحصلون على منصات عرض في منطقة المبادرة، كما سيحضرون ورشة عمل في مهرجان 2026 للتحضير قبل عرض أفكارهم في المسابقة الكبرى لعروض المشاريع. سيتم تخصيص 5 دقائق لكل عرض من المرشحين العشرة على المسرح، تليها 5 دقائق من الأسئلة والأجوبة مع الحكام. وسيكون هناك فائز إجمالي بمسابقة العروض، حيث سيحصل على جائزة كبرى قدرها 10,000 درهم وإقامة عائلية في إحدى وجهات "شروق". وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الختامي للمهرجان.
تتضمن منطقة "مؤسسي الشارقة الصغار" أيضاً 10 منصات حيث سيعرض المرشحون أفكار مشاريعهم، ويروجون لإمكانيات تحقيق الإيرادات، ويجعلون منصاتهم جذابة وتفاعلية. وسيحصل ثلاثة فائزين على كؤوس، بينما سيحصل جميع المشاركين على شهادات.
باب التقديم للانضمام إلى "مؤسسي الشارقة الصغار" والمزيد من التفاصيل متاح الآن على الصفحة المخصصة للمبادرة (https://sharjahslittlefounders.com) ضمن الموقع الإلكتروني للمهرجان (https://sharjahef.com). ويغلق باب التقديم في 18 يناير 2026.
تحت شعار "حيث ننتمي"، سيقام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في نسخته التاسعة يومي 31 يناير و1 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTI Park). ومع جمهور متوقع يصل إلى 14,000 حاضر، سيخلق المهرجان مساحة ديناميكية حيث سيقدم 300 من ألمع العقول عبر مختلف القطاعات توجيهات وإلهاماً لا يقدر بثمن للشركات الناشئة والمهنيين والخريجين الساعين لتحقيق كامل إمكاناتهم.