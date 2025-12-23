"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026".. استدامة وابتكار

ويُعد التنفيذ المعتمد على التكنولوجيا تركيزاً رئيسياً آخر للمهرجان، مع جلسات تتمحور حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في سياقات الأعمال الحقيقية. وتستكشف جلسة "أتمتة الذكاء الاصطناعي للأعمال" كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء وتبسيط العمليات، بينما توضح جلسة "بناء سير عمل الذكاء الاصطناعي لسرد القصص والإبداع" كيف يمكن للمؤسسين والمبدعين دمج الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأفكار وإنتاج المحتوى. وقد صُممت هذه الجلسات للانتقال من مرحلة التجريب إلى الاستخدام اليومي القابل للتوسع.