"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026".. استدامة وابتكار

يعمل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال (SEF 2026) على توسيع نطاق دعمه لرواد الأعمال في جميع المراحل من خلال استضافة سلسلة من الجلسات التوجيهية (ماستركلاس)، المصممة لتزويد المؤسسين والمبدعين والشركات الناشئة الطموحة بالمهارات اللازمة لبناء وتنمية واستدامة مشاريعهم.
وتقدم هذه الجلسات، التي تُقام ضمن "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، تعلماً تطبيقياً قائماً على المهارات بقيادة خبراء إقليميين ودوليين، حيث تتناول المتطلبات العملية للتمويل، والتكنولوجيا، والعلامات التجارية، والنمو الإبداعي، والقيادة، واستدامة المؤسسين.
ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان، الذي سيقام يومي 31 يناير و1 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP)، أكثر من 14,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، ليجمع بين المؤسسين والمستثمرين ورواد الأعمال الطموحين وقادة المنظومة الريادية من المنطقة وخارجها.
ويركز أحد الركائز الأساسية لمهرجان 2026 على تعزيز أساسيات بناء المشاريع، عبر جلسات توجيهية صُممت لدعم المؤسسين في مواجهة الواقع المالي للنمو. حيث تزود جلسة "فك رموز آليات جمع التمويل بالأسهم" المؤسسين بفهم عملي لجداول توزيع الحصص (cap tables)، وهياكل الملكية، والجاهزية للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، تركز جلسة "إتقان المال 101: ما يجب فعله وما يجب تجنبه في الادخار والاستثمار" على إدارة الشؤون المالية الشخصية والتجارية بذكاء. واستكمالاً لهذه الجلسات، تتناول جلسة "سلوك الإنفاق الاستهلاكي: الأنماط والمخاطر" كيفية تأثير سلوك السوق على التسعير والطلب، مما يساعد المؤسسين على اتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة.
ويُعد التنفيذ المعتمد على التكنولوجيا تركيزاً رئيسياً آخر للمهرجان، مع جلسات تتمحور حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في سياقات الأعمال الحقيقية. وتستكشف جلسة "أتمتة الذكاء الاصطناعي للأعمال" كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء وتبسيط العمليات، بينما توضح جلسة "بناء سير عمل الذكاء الاصطناعي لسرد القصص والإبداع" كيف يمكن للمؤسسين والمبدعين دمج الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأفكار وإنتاج المحتوى. وقد صُممت هذه الجلسات للانتقال من مرحلة التجريب إلى الاستخدام اليومي القابل للتوسع.
كما تضم الأكاديمية جلسات حول كيفية تواصل المؤسسين، وتحديد مكانتهم، وزيادة ظهورهم في الأسواق التنافسية. حيث توجه جلسة "العلامة التجارية الشخصية للمؤسسين" المشاركين في صياغة روايات أصلية للمؤسسين وترسيخ المصداقية، بينما تركز جلسة "من الخوف إلى الثقة: تحول مهارات التحدث في 90 دقيقة" على بناء الثقة والوضوح في مواقف التواصل عالية الأهمية. وتدعم هذه الجلسات مجتمعةً المؤسسين في تعزيز حضورهم وثقتهم وتأثيرهم.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات توجيهية مصممة للمؤسسين والمبدعين العاملين في تقاطع المحتوى، والسرد البصري، واقتصاد المبدعين. حيث تقدم جلستا "جولة تصوير فوتوغرافي في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بكاميرا DSLR" و"جولة تصوير فوتوغرافي في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بالهاتف" تدريبات عملية تركز على التقاط قصص بصرية مقنعة باستخدام الأدوات المهنية والمحمولة على حد سواء، مما يعزز دور المحتوى كأصل من أصول الأعمال.
واستكمالاً لهذه الجلسات، توفر جلسة "هندسة الأوامر في الذكاء الاصطناعي للمبدعين" نهجاً مهيكلاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي كشريك إبداعي، بينما تعيد جلسة "كيفية تحقيق دخل بدوام كامل مع جمهور بدوام جزئي: خارطة طريق للمبدعين الطموحين" صياغة بناء الجمهور كنموذج نمو مستدام يركز على الأعمال أولاً.
ويُقام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 بتنظيم من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، تحت شعار "حيث ننتمي"، احتفاءً بالإبداع والتأثير وريادة الأعمال، مع توفير مساحة للتعلم الهادف والتواصل والنمو.