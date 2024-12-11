من مواقع البناء إلى الإدارة: نجاح علي سجواني في "داماك"

ويتذكر أنه تعلم عن الهوامش الإجمالية، ومعايير التقييم، وكيفية الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن والده لم يكن مرشداً متساهلاً ولم يخصص استثناءات لأطفاله في العمل، إلا أن سجواني قال إنه "لا يمكن أن يكون أكثر امتناناً" لتعليمات والده الصارمة.

بحلول وقت دخوله الجامعة، كان قد اكتسب الخبرة وأخلاقيات العمل التي غرسها والده فيه. وبعد تخرجه في عام 2014 بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، قال إن أول ما فعله والده هو وضعه في مواقع بناء داماك، بما في ذلك أبراج باراماونت هوتيلز آند ريزورتس التي أصبح مسؤولاً عن إدارتها في النهاية.

وأضاف أن "التعلم من الأرض لا يتم بشكل نظري، بل من خلال الحيل التي تعلمها من زملائه في داماك ومديريها ومستشاريها والتي كانت بمثابة تجربة تعليمية أساسية".