من مواقع البناء إلى الإدارة: نجاح علي سجواني في "داماك"
عندما بدأ علي سجواني، البالغ من العمر 16 عاماً، العمل في شركة التطوير العقاري المملوكة لعائلته داماك، والتي أصبحت الآن شركة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، كان هدفه تقسيم عطلات نهاية الأسبوع بين التزاماته العائلية و"أيام الجمعة الممتعة" مع أصدقائه.
يقول المدير الإداري لشركة داماك والمؤسس المشارك لشركة أمالي العقارية، البالغ من العمر 33 عاماً، إن أيام الخميس التي قضاها في مكتبه لتعلم "أساسيات العمل العقاري" كانت السبب وراء نجاحه في الوصول إلى مناصب مهنية مهمة في سن مبكرة.
"في ذلك الوقت، كانت عطلة نهاية الأسبوع في دبي يومي الخميس والجمعة، لذلك لكي نتمكن من قضاء وقت ممتع مع أصدقائنا يوم الجمعة، كان يتعين علينا أن نكون مع العائلة في المكتب يوم الخميس."
ويتذكر أنه تعلم عن الهوامش الإجمالية، ومعايير التقييم، وكيفية الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن والده لم يكن مرشداً متساهلاً ولم يخصص استثناءات لأطفاله في العمل، إلا أن سجواني قال إنه "لا يمكن أن يكون أكثر امتناناً" لتعليمات والده الصارمة.
بحلول وقت دخوله الجامعة، كان قد اكتسب الخبرة وأخلاقيات العمل التي غرسها والده فيه. وبعد تخرجه في عام 2014 بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، قال إن أول ما فعله والده هو وضعه في مواقع بناء داماك، بما في ذلك أبراج باراماونت هوتيلز آند ريزورتس التي أصبح مسؤولاً عن إدارتها في النهاية.
وأضاف أن "التعلم من الأرض لا يتم بشكل نظري، بل من خلال الحيل التي تعلمها من زملائه في داماك ومديريها ومستشاريها والتي كانت بمثابة تجربة تعليمية أساسية".
وفي حديثه خلال أسبوع أبو ظبي المالي يوم الثلاثاء، شارك سجواني حكمته حول الحفاظ على الشركات العائلية الناجحة والثقة في الحدس لاتخاذ قرارات غير مسبوقة.
"أكبر فجوة تحدث في الشركات العائلية هي عندما لا يتم إشراك الجيل التالي في سن مبكرة." ومن خلال تجربته في الشركات العائلية من حوله، لاحظ أن أبناء أصحاب الأعمال لا يتم إشراكهم إلا بعد إتمام تعليمهم، وغالباً ما يتم منحهم مناصب إدارية على الفور.
وقال إن "أعمارهم قد تكون نحو 23 عاماً، وغير مطلعين على التفاصيل الدقيقة للإدارة"، مما قد يتسبب في تدهور الأعمال.
أكد سجواني أن الحفاظ على الوحدة بين أفراد العائلة أمر بالغ الأهمية، وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل العديد من الشركات العائلية في المنطقة هو الصراع الذي ينشأ بين الجيل الثاني أو الثالث بمجرد توليهم المسؤولية، مما يدفعهم في النهاية للجوء إلى المحكمة.
استناداً إلى تجربته في النشأة في أسرة تنافسية، اقترح تحفيز المنافسة الصحية بين الإخوة منذ سن مبكرة، بحيث يتمكنون من مشاركة تجاربهم الناجحة ويشعرون بالسعادة لإنجازات بعضهم البعض، بدلاً من تطوير مصالح متضاربة.
كما نصح سجواني قادة الأعمال بالتحلي بروح ريادة الأعمال والثقة في غرائزهم عند طرح أفكار جديدة. على سبيل المثال، عندما ضرب كوفيد، توصل إلى فكرة البدء في البيع عبر الإنترنت.
"لقد عارض الجميع في الإدارة الفكرة، وقالوا: أنتم لا تبيعون أحذية أو قمصاناً. من سيدفع مليوناً مقابل منزل دون أن يراه على الأرض؟
وأضاف العضو المنتدب لشركة داماك: "لكنني تعلمت أنه إذا أخبرك حدسك بشيء ما، فافعله وتجاهل (التعليقات المشكوك فيها)".
كما قال سجواني وبينما بدأت الفكرة بإيرادات بلغت 24 مليون دولار، إلا أنه سرعان ما وجد طريقة لرفع الإيرادات من خلال دمج التكنولوجيا في عملية المبيعات، مما أدى إلى ولادة فكرة المدن الرقمية ميتافيرس .