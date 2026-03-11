على خلفية المشهد الإقليمي المعقد، استضافت شبكة الإمارات القانونية (ELN) إفطارها الرمضاني البارز، محولة التجمع التقليدي إلى منتدى قوي للتضامن الوطني. جمع الحدث نخبة من الشخصيات الإماراتية البارزة وكبار القانونيين ومهندسي القانون لإعادة تأكيد التزامهم بأمن وسيادة الأمة’.

تميز الإفطار بحضور شخصيات إماراتية وطنية رفيعة المستوى وقادة من أبرز المؤسسات القانونية في البلاد’، بقيادة الدكتور محمود حسين، الشريك المؤسس لشركة M&Co. Legal، وعمر موماني، الشريك في Squire Patton Boggs، ومعصومة الصايغ وعدي القزويني، مؤسسي دار البلاغ للمحاماة.

كان هذا الحضور البارز بمثابة “نقطة جذب” استراتيجية، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة’ يوجهه جبهة داخلية موحدة مكرسة لحماية مصالح الأمة’. أكد التجمع أن المجتمع القانوني ليس مجرد شاهد على نمو الأمة’، بل مشارك نشط في دفاعها.

تأطرت الأمسية بالروح المتحدية والمرنة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة’. لم يجتمع الحضور لكسر الخبز فحسب، بل لترديد الموقف الثابت لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي ذكر العالم مؤخرًا بالطابع الذي لا يقهر للأمة’: “الإمارات لديها جلد سميك ولحم مر. نحن لسنا فريسة سهلة. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا.”

صوّرت شبكة الإمارات القانونية مهنة المحاماة على أنها “الدرع الفكري” للأمة’. بينما تظل الإمارات منارة للسلام، فإن المناخ الإقليمي الحالي الذي يتسم بالتوترات والضربات الخارجية لم يؤد إلا إلى تعزيز عزيمة ممارسيها القانونيين.

في ضوء هذا الحدث، قال أحمد النجار، مؤسس شبكة الإمارات القانونية، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة النجار وشركاه: “بنيتنا التحتية القانونية هي ‘الجلد السميك’ الذي يضمن بقاء سيادتنا بمنأى عن التقلبات الإقليمية. من خلال التوافق مع رؤية صاحب السمو’، نثبت أن الإمارات هي أمة ‘اللحم المر’، قوية جدًا بحيث لا تتزعزع ومستعدة جدًا بحيث لا يمكن استغلالها. هذا التجمع هو شهادة على أننا ننهض، كمجتمع واحد، للوفاء بواجبنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة”

سلط الدكتور محمد الموجي، رئيس جمعية المستشارين القانونيين للشركات في الشرق الأوسط والمستشار العام لشركة سيمنس للطاقة، الضوء على أهمية التجمع مع ألمع العقول القانونية في الإمارات’ خلال رمضان، وهو تذكير قوي بأننا لا نعمل فقط في هذه الصناعة بل نحن قلبها النابض. وأضاف أيضًا: “وراء مرونتنا المهنية و‘جلدنا السميك’ يكمن التزام حقيقي بالتميز يربطنا معًا. أنا فخور جدًا بكيفية استمرار شبكة الإمارات القانونية في دفع الصناعة القانونية إلى الأمام؛ إنه لشرف أن أكون جزءًا من مجتمع موجود ليبقى، محولًا هذا التجمع إلى لحظة اتصال حقيقي وصادق”.