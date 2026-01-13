من دبي إلى مئات الملايين.. "حاضنة أمازون" تنقل منتجات المؤثرين نحو العالمية

تحت مظلّة أعمال النسخة الرابعة من «قمة المليار متابع»، أعلن «مقر المؤثرين» في الإمارات، بالتعاون مع Amazon Ads، إطلاق مبادرة «حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى» التي تستهدف تمكين صنّاع المحتوى في الدولة من ابتكار منتجاتهم الخاصة وإطلاقها وتوسيع نطاق انتشارها عبر منصة Amazon.ae، بدعم من خبرات أمازون وبنيتها التحتية المتقدمة في التجارة الإلكترونية. وتأتي المبادرة بدعم من Amazon Ads، وتهدف إلى تمكين الجيل الجديد من روّاد أعمال صناعة المحتوى، وفتح آفاق جديدة أمامهم لبناء علامات تجارية رقمية مستدامة وتعزيز حضورهم التجاري في أسواق المنطقة والعالم.

وجرى الإعلان عن الحاضنة خلال توقيع اتفاقية شراكة بين «مقر المؤثرين» وAmazon Ads ضمن فعاليات الدورة الرابعة من «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية متخصّصة في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دبي على مدى ثلاثة أيام في أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، إلى جانب أكثر من 500 متحدث يتابعهم مجتمع رقمي يضم 3.5 مليار متابع حول العالم. وتعكس المبادرة توجه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لاقتصاد صنّاع المحتوى، وتحويل الابتكار في هذا القطاع إلى قصص نجاح تجارية مؤثرة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي الوطني.

وستوفر «حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى» دعماً متكاملاً للمشاركين المؤهلين من شبكة «مقر المؤثرين»، يشمل رحلة متكاملة من الفكرة حتى الإطلاق التجاري، بالاستفادة من أدوات البائعين على Amazon.ae وبرامجها المتقدمة، بما في ذلك برنامج التسجيل العالمي للبيع الذي يتيح إدراج وبيع المنتجات عبر متاجر أمازون المختلفة حول العالم والوصول إلى شبكة تضم مئات ملايين العملاء. كما يتيح البرنامج لصنّاع المحتوى إنشاء متاجر خاصة ومخصصة لهم على Amazon.ae، إلى جانب الاستفادة من أرصدة إعلانية مقدمة من Amazon Ads لتعزيز ظهور منتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور الرقمي في المنطقة.

وسيحصل المشاركون في الحاضنة على برنامج تعليمي وإرشادي شامل يغطي أساسيات التجارة الإلكترونية، وتطوير أفكار المنتجات، وبناء العلامات التجارية في العصر الرقمي، واستراتيجيات التسويق الرقمي واستقطاب العملاء، إضافة إلى إتاحة فرص للتوسع في مجالات فرعية واعدة مثل الألعاب والترفيه. ومن خلال هذا الدعم، ستسهم الحاضنة في تمكين صنّاع المحتوى من تحويل رؤاهم الإبداعية إلى منتجات حقيقية متاحة لعملاء Amazon.ae، وتوظيف قوة بيانات المنصة ورؤاها في فهم سلوك المتسوقين عبر الإنترنت وتوسيع نطاق أعمالهم على نحو مستدام.