من دبي إلى "كوزيكود"... رحلة لا تصل وركاب بلا هواء

بدأت رحلة رقم 9346، المقرر إقلاعها من دبي الساعة التاسعة صباحًا، بالصعود حوالي الساعة الثامنة والربع. لكن ما تلا ذلك، كما أفاد الركاب، كان انتظارًا طويلًا ومُرهقًا على المدرج، بلا تكييف هواء، ولا تحديثات، وإحباطًا متزايدًا.