من دبي إلى "كوزيكود"... رحلة لا تصل وركاب بلا هواء

ظل الركاب على متن رحلة تابعة لشركة طيران الهند إكسبريس المتجهة إلى كوزيكود يعانون من الحر داخل الطائرة لأكثر من أربع ساعات صباح الجمعة، فقط ليتم إخبارهم بأن الرحلة قد تم إلغاؤها.
بدأت رحلة رقم 9346، المقرر إقلاعها من دبي الساعة التاسعة صباحًا، بالصعود حوالي الساعة الثامنة والربع. لكن ما تلا ذلك، كما أفاد الركاب، كان انتظارًا طويلًا ومُرهقًا على المدرج، بلا تكييف هواء، ولا تحديثات، وإحباطًا متزايدًا.
وفي الساعة 12.15 ظهرًا، طُلب منهم أخيرًا النزول من الطائرة بعد إبلاغهم بإلغاء الرحلة لأسباب تشغيلية.
قالت أنجالي موهان، وهي مقيمة في دبي، وشاركت مقاطع فيديو من داخل الطائرة مع صحيفة خليج تايمز : "لم يكن هناك تكييف هواء، وكان الجو حارًا للغاية وغير مريح طوال الوقت". يُظهر أحد المقاطع ركابًا يستخدمون بطاقات السلامة لتهوية أنفسهم، بينما يُمكن رؤية آخرين وهم يُعدّلون فتحات التهوية والمراوح العلوية مرارًا وتكرارًا في محاولة يائسة للتبريد. شاهد الفيديو هنا:
كنا ننتظر فقط، دون أي وضوح بشأن متى سينتهي هذا الوضع. اضطررتُ لأخذ إجازة طارئة من العمل وتفويت مناسبة مهمة كنتُ قد خططتُ لها. كنتُ أشعر بالضعف بالفعل، والبقاء في هذه الظروف لفترة طويلة زاد الأمر سوءًا.
وفي وقت لاحق، حدّثت صحيفة "خليج تايمز" قائلةً: "لقد قررت (شركة الطيران) أخيرًا نقلنا إلى فندق. أُبلغنا أن الرحلة التالية ستكون الساعة 3:40 صباحًا (بتوقيت الهند) غدًا (19 يوليو)".
أعرب راكب آخر، يُدعى زياف محمد، عن إحباطه الشديد. قال: "كنا محصورين داخل الطائرة منذ الصباح الباكر، دون أي تحديثات تُذكر. كانت الحرارة لا تُطاق، وكان الناس يشعرون بعدم الارتياح بشكل واضح". وأضاف: "اضطررتُ إلى تفويت التزام عمل مهم. شعر الكثير منا بالإعياء. لقد كانت تجربة مروعة؛ شعرنا بالعجز التام والتجاهل".
بحلول الساعة الواحدة ظهرًا، أُعيد الركاب إلى مبنى المسافرين. قال أحد الركاب: "هناك ازدحام شديد والأمور غامضة. الجميع ينتظرون الإجابات".
في غضون ذلك، تأخرت رحلة طيران الهند إكسبريس رقم IX 523 المتجهة من ثيروفانانثابورام إلى أبوظبي حوالي ساعة ونصف. كان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة 1:15 ظهرًا (بتوقيت الهند) يوم الجمعة، ولكن تم تأجيلها إلى الساعة 2:40 ظهرًا من نفس اليوم.
تُعدّ الرحلتان المتأخرتان أحدث حلقة في سلسلة متزايدة من الاضطرابات التي تواجهها شركة طيران الهند إكسبريس. قبل يوم واحد فقط (الخميس)، ألغت الشركة رحلة متجهة إلى دبي من جايبور في اللحظة الأخيرة، بعد انتظار الركاب لساعات في المطار. كما تعطلت رحلتها القادمة من دبي إلى جايبور بسبب عطل فني.
وتظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية التي راجعتها صحيفة خليج تايمز أن شركة الطيران ألغت أكثر من 30 رحلة عبر القطاعات منذ منتصف يونيو، بما في ذلك الإلغاءات المتكررة في الشهر الماضي بين دبي ولوكناو على مدى ثلاثة أيام متتالية.
اشتكى المسافرون مرارًا من ضعف التواصل ونقص الدعم خلال هذه الاضطرابات. ولا تزال رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى شركة طيران الهند إكسبريس بخصوص إلغاء منفصل في وقت سابق من هذا الأسبوع تنتظر الرد، حيث ذكرت الشركة أنها ستحتاج إلى يوم واحد على الأقل للرد.