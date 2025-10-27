من الهمة إلى القمة: 10 إماراتيات يصنعن أجباناً فاخرة لفنادق أبوظبي الراقية

في مصنع للجبن على أطراف أبوظبي، تعمل مجموعة صغيرة من سيدات من أصحاب الهمم على تحويل حليب الماعز الطازج إلى أطباق شهية فاخرة، بدءاً من كرات اللبنة الكريمية وصولاً إلى مكعبات الجبن الحرفية، التي تُقدم الآن في بعض أرقى الفنادق في الإمارات.

في المصنع التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشرف عشر سيدات إماراتيات على كل خطوة، بدءاً من البسترة وحتى التغليف. افتتحت المنشأة في يوليو 2023 في منطقة الفلاح، بعد بدايات المشروع المبكرة في مقر المؤسسة بمدينة شخبوط.

من المزرعة إلى المائدة

أوضحت آلاء مشتهى، مساعد مدرب التأهيل في المصنع: "بدأ الأمر بأربع سيدات هناك، ثم نما العدد تدريجياً، ولدينا الآن عشر سيدات". يتلقى الفريق يومياً حليب ماعز طازجاً من مزرعة المؤسسة الخاصة، وعند الحاجة، من مزارع أخرى مجاورة. وشرحت آلاء: "نقوم بتصفية الحليب الخام – نسخنّه إلى 70 درجة مئوية، ثم نبرده عند 40 درجة مئوية، ونقوم ببسترته وتصفيته، والأهم من ذلك، ندرب الفتيات على هذه العملية".

من هناك، تُضاف الإنزيمات لتحويل الحليب إلى جبن ولبنة. ثم تدير السيدات بعناية كل مرحلة من مراحل الإنتاج: التحضين، والتبريد، والحفظ.

شرحت مشتهى العملية الدقيقة: "بعد إضافة إنزيم الزبادي إلى اللبنة، يوضع الخليط في حاضنة قبل تبريده. تقوم السيدات بعد ذلك بتعبئته في أكياس وإضافة الملح لحفظه، وإزالة السائل الزائد لخلق ملمس كريمي. وبمجرد أن تصبح اللبنة جاهزة، يتم تشكيلها إلى كرات، مع إضافة مجموعة متنوعة من النكهات – من السمسم، والحبة السوداء، والفلفل الحلو، إلى النعناع، والزعتر، والسماق، والفلفل – قبل تعبئتها ووضع الملصقات".

يتم إنتاج الأجبان المصنوعة يدوياً يومياً، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، ويستغرق تحضيرها حوالي أسبوع. يركز المصنع بشكل أساسي على الطلبات الكبيرة المسبقة وتوريد الفنادق، وينتج أكثر من 20 كيلوغراماً من الجبن واللبنة في المرة الواحدة.