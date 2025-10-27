من الهمة إلى القمة: 10 إماراتيات يصنعن أجباناً فاخرة لفنادق أبوظبي الراقية

في مصنع للجبن على أطراف أبوظبي، تعمل مجموعة صغيرة من سيدات من أصحاب الهمم على تحويل حليب الماعز الطازج إلى أطباق شهية فاخرة، بدءاً من كرات اللبنة الكريمية وصولاً إلى مكعبات الجبن الحرفية، التي تُقدم الآن في بعض أرقى الفنادق في الإمارات.
في المصنع التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشرف عشر سيدات إماراتيات على كل خطوة، بدءاً من البسترة وحتى التغليف. افتتحت المنشأة في يوليو 2023 في منطقة الفلاح، بعد بدايات المشروع المبكرة في مقر المؤسسة بمدينة شخبوط.
أوضحت آلاء مشتهى، مساعد مدرب التأهيل في المصنع: "بدأ الأمر بأربع سيدات هناك، ثم نما العدد تدريجياً، ولدينا الآن عشر سيدات". يتلقى الفريق يومياً حليب ماعز طازجاً من مزرعة المؤسسة الخاصة، وعند الحاجة، من مزارع أخرى مجاورة. وشرحت آلاء: "نقوم بتصفية الحليب الخام – نسخنّه إلى 70 درجة مئوية، ثم نبرده عند 40 درجة مئوية، ونقوم ببسترته وتصفيته، والأهم من ذلك، ندرب الفتيات على هذه العملية".
من هناك، تُضاف الإنزيمات لتحويل الحليب إلى جبن ولبنة. ثم تدير السيدات بعناية كل مرحلة من مراحل الإنتاج: التحضين، والتبريد، والحفظ.
شرحت مشتهى العملية الدقيقة: "بعد إضافة إنزيم الزبادي إلى اللبنة، يوضع الخليط في حاضنة قبل تبريده. تقوم السيدات بعد ذلك بتعبئته في أكياس وإضافة الملح لحفظه، وإزالة السائل الزائد لخلق ملمس كريمي. وبمجرد أن تصبح اللبنة جاهزة، يتم تشكيلها إلى كرات، مع إضافة مجموعة متنوعة من النكهات – من السمسم، والحبة السوداء، والفلفل الحلو، إلى النعناع، والزعتر، والسماق، والفلفل – قبل تعبئتها ووضع الملصقات".
يتم إنتاج الأجبان المصنوعة يدوياً يومياً، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، ويستغرق تحضيرها حوالي أسبوع. يركز المصنع بشكل أساسي على الطلبات الكبيرة المسبقة وتوريد الفنادق، وينتج أكثر من 20 كيلوغراماً من الجبن واللبنة في المرة الواحدة.
قالت مشتهى إن السيدات أصبحن واثقات ودقيقات في عملهن، من التعقيم والتغليف إلى التعامل مع أوراق التسليم. وأوضحت: "استغرق التدريب حوالي عام. بعض الفتيات بدأن من الصفر، وكن يتدربن يومياً، حتى اكتشفت بعضهن الأشياء التي يبرعن فيها، وقمنا بتوزيع المهام عليهن وفقاً لذلك".
بالنسبة للموظفات، جلب العمل شعوراً بالفخر والهدف والمهارات المتنامية. قالت أثاري علاء الدين (24 عاماً)، التي تعمل في مصنع الجبن منذ عامين ونصف: "أحب تقطيع الجبن، وتسخين الحليب... أشعر بالفرح عندما أفعل ذلك. أطبق أيضاً ما أتعلمه هنا في المنزل – أصنع الجبن لأمي. عندما بدأت، كان أصعب جزء هو تقطيع الجبن، والآن هو الجزء المفضل لدي. أطمح إلى فتح متجر جبن صغير خاص بي".
أما وضحة المنصوري (14 عاماً)، فقالت إن الجزء المفضل لديها من العمل هو تحضير كرات اللبنة المنكهة. "أنا أعمل هنا منذ فترة طويلة. أقوم بإعداد كرات اللبنة المنكهة – بالزعتر، والفلفل الحلو، وما إلى ذلك. لم أجد أي شيء صعباً عندما بدأت لأننا نتبع دائماً تعليمات الآنسة آلاء". وأضافت: "هدفي أن أصبح مشرفة مثلها".
بالنسبة لـ فتحية النقبي، التي عملت في المؤسسة لمدة 15 عاماً وعملت في منشأة الجبن السابقة قبل افتتاح هذه المنشأة، كانت التجربة مُرضية للغاية. وقالت: "أحب كل شيء في وظيفتي – البسترة، وإضافة النكهات، وأي شيء تطلبه مني المشرفة".
وأضافت: "علمتني مرشدتي الأولى، الآنسة رحمة، كل شيء. في البداية، كان كل شيء يمثل تحدياً، ولكن بعد ذلك تعلمنا كل شيء". وقالت فتحية إنها تستمتع بلعب كرة السلة في نادي المفرق عندما لا تعمل، حيث فازت بالميداليات هناك أيضاً. وأضافت: "لا أعرف ما أريد أن أفعله في المستقبل غير هذا".