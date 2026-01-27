من المزرعة إلى المائدة.. تعاونية الشارقة تجمع 25 منتجاً محلياً في منصة واحدة

في تظاهرة زراعية ومجتمعية رائدة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وترسيخ قيم الاستدامة، افتتح ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، وراشد عبدالله بن هويدن، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتوريد، اليوم الثلاثاء، فعاليات "ملتقى المزارعين السادس". وينظم الملتقى بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا"، في المساحات الخارجية لمركز الرحمانية بالشارقة.

شهد حفل الإطلاق حضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، و الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغيّر المناخي والبيئة، إلى جانب كوكبة من مدراء ومسؤولي التعاونية وممثلي الوسائل الإعلامية والمزارعين المشاركين.

رؤية استراتيجية وتناغم مع "عام الأسرة"

يأتي الملتقى تجسيداً لرؤية إمارة الشارقة في بناء سيادة غذائية مستدامة تعتمد على الإنتاج المحلي، وتتوافق مع مستهدفات "عام الأسرة" عبر إشراك العائلات كشريك استراتيجي في التنمية. ويستمر الملتقى حتى مساء الأول من فبراير المقبل، فاتحاً أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، ليقدم تجربة متكاملة تمزج بين دعم المزارع وتثقيف المستهلك.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد ماجد الجنيد أن الملتقى يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يضع القطاع الزراعي في مقدمة أولويات التنمية لضمان جودة الحياة والأمن الغذائي. وأوضح الجنيد أن دعم المزارع المحلي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ركيزة في استراتيجية التعاونية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والارتباط بالجذور الوطنية، مشيراً إلى أن الملتقى يعد مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات وترسيخ ثقافة تقدير المنتج المحلي.

منصة دعم للمنتجين الوطنيين

يحتضن الملتقى معرضاً يضم 25 ركناً جرى تخصيصها للمزارعين المحليين والنحالين والأسر المنتجة، لعرض باقة متنوعة من المنتجات العضوية، والعسل الإماراتي، والمحاصيل الطازجة. ويهدف هذا السوق المباشر إلى تقليص الفجوة بين المنتج والمستهلك، وتعزيز الثقة في جودة المحصول الوطني.

من جانبه، أشار راشد عبدالله بن هويدن إلى أن الملتقى يمثل آلية عملية لرفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، مؤكداً أن قطاع الإمداد في تعاونية الشارقة يسعى عبر هذه المبادرات إلى فتح قنوات تسويقية مبتكرة للمزارعين تضمن استقرار الأسواق ومرونة المنظومة الغذائية الوطنية، مشيداً بالتكامل المؤسسي مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة كعنصر نجاح أساسي.

تجربة مجتمعية وتعليمية

إيماناً بدور الأجيال القادمة، خصص الملتقى برنامجاً حافلاً بورش العمل التفاعلية للأطفال، والأنشطة التي تغرس مفاهيم الزراعة المستدامة والوعي البيئي في نفوسهم. كما يبرز "ركن الأسر المنتجة" كمنصة لتشجيع الابتكار المنزلي والعمل المشترك، بما يتماشى مع أهداف الترابط الأسري.

وتحفيزاً للإقبال المجتمعي، أطلقت التعاونية مبادرة "تسوّق واربح"، التي تمنح المتسوقين هدايا فورية عند الشراء بقيمة 200 درهم من منتجات الملتقى، دعماً للمنتج الوطني وتنشيطاً للحركة التجارية للمزارعين المشاركين.

تكريم وتقدير

اختتم حفل الافتتاح بفقرات ثقافية وعروض ترفيهية، تلاها تكريم الجهات الحكومية والخاصة الداعمة، والمزارعين المشاركين، تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية.

يُذكر أن ملتقى المزارعين السادس يواصل استقبال زواره حتى الأول من فبراير، مؤكداً التزام تعاونية الشارقة الدائم بكونها شريكاً فاعلاً في حماية "الجذور" التي تشكل أساس المستقبل المستدام لدولة الإمارات.