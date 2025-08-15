من الخوف إلى السيطرة… رحلة تعلّم وبناء ثروة في عالم الكريبتو

عندما قررتُ الاستثمار في العملات المشفرة بجدية في يناير 2023، كان هدفي الوحيد هو التعلّم عنها لأتمكن من استعادة مبلغ 7,500 دولار أمريكي (27,546 درهمًا إماراتيًا) الذي خسرته على مر السنين في الاستثمار فيها. هذه الخسائر، كغيرها من الخسائر في حياتي، نجمت عن أخطاء ارتكبتها - شراء مشاريع دون فهم غايتها، الشراء بسعر مرتفع، البيع بسعر منخفض، عدم فهم آلية عمل الأسواق، والانغماس في الخوف الذي يغمر الأسواق المالية عمومًا، وسوق العملات المشفرة خصوصًا.

بعد أن ارتكبتُ العديد من الأخطاء المالية على مر السنين، أعترف أنني كنتُ مفتونًا بإمكانية تحقيق مكاسب كبيرة بسرعة خلال "موسم العملات البديلة". لذلك، انضممتُ إلى بعض المجتمعات، وتلقّيتُ دوراتٍ عبر الإنترنت في الاستثمار والعملات المشفرة، وبدأتُ بشراء العملات التي كنتُ أملكها وبعتُها خلال فترات انهيار سابقة، بما في ذلك بيتكوين. مع أن فهمَ الإجراءات استغرق بعض الوقت، إلا أنني نوّعتُ استثماراتي في النهاية إلى بعض العملات البديلة الواعدة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر.

لقد حدث الكثير خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية: اكتسبت العملات المشفرة زخمًا، وتم رفع العديد من العقبات القانونية، وبالطبع، هناك الآن تبني واسع النطاق من قبل نفس المؤسسات التي كانت تعتبرها ذات يوم خطرة. يبدو أن "موسم العملات البديلة" المتوقع - حيث يمكن تحقيق مكاسب كبيرة من مشاريع صغيرة محفوفة بالمخاطر كل أربع سنوات - قد بدأ أخيرًا. ارتفعت المحافظ الاستثمارية، والحماس كبير، والتسويق عبر الإنترنت، والأخبار الإيجابية لا تتوقف عن التدفق. عكس البيت الأبيض في عهد ترامب سنوات من التجميد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. هذا الصيف، أصدر خارطة طريق طال انتظارها للعملات المشفرة، وأعقبها بالموافقة على إدراجها كجزء من خطة التقاعد الحكومية. حتى أن هناك قسمًا خاصًا بالعملات المشفرة على موقع البيت الأبيض الإلكتروني - وهو اعتراف لم يكن ليخطر ببال أحد. تضيف الشركات بيتكوين إلى ميزانياتها العمومية، والحكومات في جميع أنحاء العالم تُكدس بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. توصي شركات الاستثمار المؤسسي عملاءها بالاحتفاظ بالبيتكوين، وحتى المنتجات الرقمية الأخرى. في وقت كتابة هذا المقال، يختبر البيتكوين أعلى مستوياته على الإطلاق، وهناك صدمة إمدادات متزايدة الاعتراف بها للبيتكوين، والإيثريوم في حالة حركة، والمعارك القانونية طويلة الأمد مثل قضية الريبل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يتم حلها أخيرًا.

شخصيًا، شهدتُ انخفاضًا حادًا في محفظتي الاستثمارية نتيجةً لسلسلة من التقلبات الجيوسياسية، وتعلمتُ إدارة الخوف المصاحب لانخفاضات السوق لدرجة أنني أتطلع حولي بفضول. أعتقد أنني أمتلك المهارات اللازمة لإدارة هذا الحماس أيضًا. لديّ الآن استراتيجيات للأشهر الستة، والسنتين، والخمس، والعشر سنوات القادمة. أنشأتُ جداول بياناتي الخاصة، وأُقلل من الإنفاق غير الضروري لأتمكن من استثمار المزيد، ولديّ مواعيد شهرية ممتعة مع نفسي لمناقشة الأمور المالية. هذه أمورٌ كانت ستُثير الذعر في الماضي، وهي أمورٌ لم أستطع تحقيقها حتى بعد عقود من المحاولات.

أنا مستثمر في مشاريع قيّمة، تُحوّل أصولًا حقيقية إلى بلوكتشين أو تعمل في قطاعات أخرى مثيرة للاهتمام، بما في ذلك العلوم اللامركزية والألعاب. لا مجال للسعي وراء مشاريع ناجحة أو مشاريع ناجحة أخرى، أو حتى عملات الميم.

لقد زال القلق الذي كنت أشعر به كلما التقيت بمستشار مالي أو حتى راسلته عبر البريد الإلكتروني. أحيانًا، يخنقني شعوري عندما أفكر في تلك السنوات الضائعة، حين كان بإمكاني الاعتماد على قوتي المالية وبناء ثروة حقيقية. لكن كان لديّ دروسٌ لأتعلمها. قرأتُ سطرًا في كتاب "رباعي التدفق النقدي" لروبرت كيوساكي هذا الصيف أذهلني: "المال لا يبقى مع من لا يثقون بأنفسهم". يا له من محق. وكما قال الكاتب نيفيل جودارد، كاتب التفكير الإيجابي: "لا تُضيع لحظةً واحدةً في الندم، لأن التفكير في أخطاء الماضي بعاطفة هو إعادة عدوى لنفسك". أنا أثق بنفسي الآن، وهذا كل ما يهم.

أنا أيضًا جزء من مجموعة رائعة من الأشخاص حول العالم يدعمون بعضهم البعض. في حياتي الواقعية، ما زلت لا أعرف أحدًا يفعل هذا، لذا أشعر وكأنني أعيش واقعًا موازيًا. وكما كتب بنجامين غراهام في كتابه "المستثمر الذكي"، عندما يتعلق الأمر بأمورنا المالية، لا نتبع قطيعًا من الغرباء. لكن قلة مختارة منهم كفيلة بجعل المرأة تشعر بقدر أقل من الوحدة.

لقد حققتُ هدفي باستعادة مبلغ الـ 7,500 دولار منذ زمن بعيد. وسواءً استمر موسم التداول البديل أم لا، أشعر براحة أكبر تجاه استثماراتي اليوم من أي وقت مضى منذ أن فتحتُ أول حساب استثماري لي قبل ما يقرب من 30 عامًا. أشعرُ أن هذا بالفعل ثروة حقيقية.