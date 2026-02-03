من البنية التحتية إلى الأخلاقيات.. نموذج الإمارات في "نسيج الذكاء الاصطناعي" يلهم العالم

مع تسابق الحكومات والشركات لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، يبرز سؤال محوري: كيف يعمل البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي معًا دون المساس بالثقة أو السلامة أو الابتكارات.
كان هذا السؤال في صميم نقاش رفيع المستوى في منتدى الذكاء الاصطناعي للقمة العالمية للحكومات’، حيث استكشف قادة التكنولوجيا العالميون كيف يعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون تشكيل الإنتاجية ولماذا يجب أن تتطور الضوابط والسيادة والرقابة البشرية بالسرعة نفسها التي تتطور بها التكنولوجيا.
جمعت الجلسة سيمون دي مونتفورت ووكر، النائب التنفيذي لرئيس التطبيقات الصناعية في أوراكل، ومسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة e& الإمارات، وكارل بي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nothing.
اتفق المتحدثون على أن المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي لم تعد تتعلق بالأدوات المعزولة، بل بفرق من الوكلاء الأذكياء الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع البشر.
وصف سيمون دي مونتفورت ووكر هذا التحول بأنه تطور الأتمتة نفسها، حيث يتم نقل المهام الكتابية والمتكررة بعيدًا عن البشر ووضع البشر في مركز اتخاذ القرار والإشراف.
وقال: "الهدف هو إزالة العمل الكتابي وترك البشر يديرون النتائج"، مشيرًا إلى أن المنظمات تنشر بشكل متزايد وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين بأدوار محددة، يعملون معًا كخط تجميع رقمي.
بدلاً من التركيز فقط على نماذج اللغة الكبيرة، شدد ووكر على أهمية جاهزية البيانات، قائلاً إن المنظمات التي تستثمر مبكرًا في تنظيم بياناتها وعرضها تتقدم في تبني الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
الاتصالات، البنية التحتية, والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
بالنسبة لمسعود محمد شريف، يحمل صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي تداعيات فريدة لمشغلي الاتصالات، الذين يقعون عند تقاطع الاتصال وقوة الحوسبة والبيانات.
مع استمرار e& في تحولها من شركة اتصالات تقليدية إلى "شركة تقنية"، أوضح شريف أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على الأعمال على ثلاثة مستويات: تمكين البنية التحتية، العمليات الداخلية، وعلاقات العملاء.
قال إن الذكاء الاصطناعي يتطلب اتصالاً بزمن انتقال منخفض للغاية، وقدرة حوسبة هائلة، وتوجيهًا فعالاً، مما يضع مزودي الاتصالات كلاعبين حاسمين في بناء ما وصفه بـ "نسيج الذكاء الاصطناعي".
في الوقت نفسه، أطلقت e& بالفعل المئات من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من أتمتة المكاتب الخلفية وصولاً إلى الكشف البصري عن الأعطال في أجهزة التوجيه المنزلية، مما أدى إلى خفض عدد زيارات الفنيين بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في بعض الحالات.
لكن شريف أوضح أن الشركات الكبيرة لن تبني نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من الصفر؛ بل ستعتمد على الشراكات مع مزودي التكنولوجيا العالميين والشركات الناشئة المرنة لتقديم حلول مستهدفة وقابلة للتطوير.
قدم كارل باي لمحة عن كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل بإعادة تشكيل تطوير المنتجات، لا سيما في مجال البرمجيات.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة Nothing أن التطورات الأخيرة في أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي تسمح الآن حتى للمستخدمين غير التقنيين ببناء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها، وهي قدرة قال إنها لم تكن ممكنة قبل عام واحد فقط.
أوضح باي أن “هذا ينهار مكدس البرامج التقليدي،” متوقعًا مستقبلًا حيث يمكن لشخص واحد يتمتع بفهم المستخدم وذوق التصميم إنشاء منتجات كانت تتطلب في السابق فرقًا كاملة من المهندسين والمصممين والمديرين.
كما وصف مستقبلًا للتطوير “المستمر”، حيث يواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي بناء واختبار وتحسين البرمجيات على مدار الساعة، محولين إنشاء البرمجيات إلى شيء أقرب إلى التصنيع.
مع تحول المحادثة إلى التنظيم، أثار أمانديب مخاوف بشأن تجنب “الفوضى” في تطوير الذكاء الاصطناعي، مما دفع شريف إلى التأكيد على الحاجة إلى التوازن.
قال شريف: “السيادة لا تعني مجرد امتلاك سحابة،” “بل تعني الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والمعايير الأخلاقية، والإشراف البشري، والاستعداد للتقنيات المستقبلية مثل الحوسبة الكمومية.”
وحذر من أنه بينما تعتبر الضوابط ضرورية، فإن الإفراط في التنظيم يهدد بخنق الابتكار، خاصة خلال ما وصفه بمرحلة التجريب العالمية.
كما حذر شريف من أنه حتى مع وجود أطر أخلاقية قوية، تظل النوايا البشرية هي الحلقة الأضعف، مستشهدًا بأمثلة واقعية لأطراف سيئة تحاول التلاعب بأنظمة الذكاء الاصطناعي عن طريق تجاوز الضمانات، خطوة بخطوة.
وقال إن المراقبة المستمرة، والاستجابة السريعة، والتدريب البشري المكثف، لا تقل أهمية عن الضوابط التقنية.
في الختام، سلط المتحدثون الضوء على ما يميز نهج الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي: استعدادها للتجريب بجرأة مع دمج السياسات والأخلاقيات والبنية التحتية في رؤية وطنية واحدة.
أشار ووكر إلى أن عددًا قليلاً من المنتديات العالمية تنجح في الجمع بين الطموح السياسي والتنفيذ الفني بهذا العمق، واصفًا نموذج الإمارات العربية المتحدة بأنه عملي وذو صلة عالميًا.
اختتم شريف حديثه بنبرة تفاؤل، واصفًا تأثير الذكاء الاصطناعي بأنه “اضطراب جميل”، سيفتح قطاعات جديدة، ويعزز الإنتاجية، ويخلق فرصًا لم يتم تخيلها بعد.
وقال إن الإمارات العربية المتحدة لا تبني لسوقها الخاص فحسب، بل تستثمر في أنظمة ومعايير ستخدم النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي.
