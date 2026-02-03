من البنية التحتية إلى الأخلاقيات.. نموذج الإمارات في "نسيج الذكاء الاصطناعي" يلهم العالم

مع تسابق الحكومات والشركات لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، يبرز سؤال محوري: كيف يعمل البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي معًا دون المساس بالثقة أو السلامة أو الابتكارات.

كان هذا السؤال في صميم نقاش رفيع المستوى في منتدى الذكاء الاصطناعي للقمة العالمية للحكومات’، حيث استكشف قادة التكنولوجيا العالميون كيف يعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون تشكيل الإنتاجية ولماذا يجب أن تتطور الضوابط والسيادة والرقابة البشرية بالسرعة نفسها التي تتطور بها التكنولوجيا.

جمعت الجلسة سيمون دي مونتفورت ووكر، النائب التنفيذي لرئيس التطبيقات الصناعية في أوراكل، ومسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة e& الإمارات، وكارل بي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nothing.

من الأتمتة إلى التعاون القائم على الوكلاء

اتفق المتحدثون على أن المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي لم تعد تتعلق بالأدوات المعزولة، بل بفرق من الوكلاء الأذكياء الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع البشر.

وصف سيمون دي مونتفورت ووكر هذا التحول بأنه تطور الأتمتة نفسها، حيث يتم نقل المهام الكتابية والمتكررة بعيدًا عن البشر ووضع البشر في مركز اتخاذ القرار والإشراف.

وقال: "الهدف هو إزالة العمل الكتابي وترك البشر يديرون النتائج"، مشيرًا إلى أن المنظمات تنشر بشكل متزايد وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين بأدوار محددة، يعملون معًا كخط تجميع رقمي.

بدلاً من التركيز فقط على نماذج اللغة الكبيرة، شدد ووكر على أهمية جاهزية البيانات، قائلاً إن المنظمات التي تستثمر مبكرًا في تنظيم بياناتها وعرضها تتقدم في تبني الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.