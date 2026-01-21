من الامتثال السنوي إلى الحوكمة اليومية: ملامح المشهد الضريبي في الإمارات لعام 2026

كما انتقل التسعير التحويلي بشكل ملموس في عام 2025 من مرحلة الوعي إلى مرحلة التنفيذ. وقالت "دروفا" إن الإمارات ومنطقة الخليج بشكل أوسع تدخل بيئة إنفاذ أكثر نضجاً، حيث يهم الجوهر الاقتصادي، والمبررات التجارية، وسجلات الأدلة المتسقة بقدر أهمية المقارنة المعيارية. وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، أكدت تطورات عام 2025 أن التسعير التحويلي لا يمكن عزله، فهو يتفاعل بشكل متزايد مع اعتبارات الحد الأدنى للضريبة العالمية وإدارة معدل الضريبة الفعلي، مما يجعل التوافق بين سرديات التسعير التحويلي وتقارير المجموعة ضرورة استراتيجية. وتتوقع "دروفا" أن يجلب عام 2026 مراجعات أكثر هيكلية وطلبات معلومات إضافية، مع تركيز أكبر على السلوك الفعلي مقابل الاتفاقيات المكتوبة، مما يتطلب من الشركات الحفاظ على التوثيق كـ "سجل حي" طوال العام، مدعوماً بمسارات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والاعتمادات، والحوكمة القابلة للدفاع عنها.