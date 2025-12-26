من الإمارات .. "مجموعة الهند" تطلق شركة طيرانها الخاصة

مجموعة الهند، التي لها وجود طويل الأمد في الإمارات العربية المتحدة، تقوم الآن بتمويل شركة طيران محلية جديدة في الهند. وقد حصلت الناقلة على الموافقة الأولية لبدء العمليات.

المجموعة، وهي تكتل للسفر والسياحة والتنقل تأسست في أوائل التسعينيات، ستبدأ تشغيل الهند للطيران محليًا في الهند، وتأمل في إطلاق عملياتها الدولية بعد تلبية المتطلبات.

في العام الماضي، أكد رئيس المجموعة، محمد حارث، في مقابلة مع خليج تايمز أن شركة الطيران ستبدأ بثلاث رحلات. وستبدأ العمليات الدولية بمجرد أن يكون لديها 20 رحلة. ومن المقرر أن تكون وجهتهم الدولية الأولى هي الإمارات العربية المتحدة.

يوم الأربعاء، أصبحت الهند للطيران واحدة من شركتي الطيران اللتين حصلتا على "شهادة عدم ممانعة" من وزارة الطيران المدني الهندية. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من أزمة شركة طيران إنديجو التي تسببت في إلغاء 4500 رحلة وترك عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين في الهند وخارجها.

واجه بعض الركاب في الإمارات تأخيرات تصل إلى 10 ساعات خلال الأزمة. وقال وزير هندي إن الحكومة تعمل على تشجيع المزيد من المنافسة في سوق الطيران المحلي.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول مجموعة الهند: