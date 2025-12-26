من الإمارات .. "مجموعة الهند" تطلق شركة طيرانها الخاصة

مجموعة الهند، التي لها وجود طويل الأمد في الإمارات العربية المتحدة، تقوم الآن بتمويل شركة طيران محلية جديدة في الهند. وقد حصلت الناقلة على الموافقة الأولية لبدء العمليات.
المجموعة، وهي تكتل للسفر والسياحة والتنقل تأسست في أوائل التسعينيات، ستبدأ تشغيل الهند للطيران محليًا في الهند، وتأمل في إطلاق عملياتها الدولية بعد تلبية المتطلبات.
في العام الماضي، أكد رئيس المجموعة، محمد حارث، في مقابلة مع خليج تايمز أن شركة الطيران ستبدأ بثلاث رحلات. وستبدأ العمليات الدولية بمجرد أن يكون لديها 20 رحلة. ومن المقرر أن تكون وجهتهم الدولية الأولى هي الإمارات العربية المتحدة.
يوم الأربعاء، أصبحت الهند للطيران واحدة من شركتي الطيران اللتين حصلتا على "شهادة عدم ممانعة" من وزارة الطيران المدني الهندية. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من أزمة شركة طيران إنديجو التي تسببت في إلغاء 4500 رحلة وترك عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين في الهند وخارجها.
واجه بعض الركاب في الإمارات تأخيرات تصل إلى 10 ساعات خلال الأزمة. وقال وزير هندي إن الحكومة تعمل على تشجيع المزيد من المنافسة في سوق الطيران المحلي.
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول مجموعة الهند:
تأسست في ولاية كيرالا الجنوبية في الهند عام 1992 باسم الهند للسياحة والسفر، تعاملت الشركة مع إدارة السفر وخدمات الشحن والمساعدة في الضيافة.
بدأت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى في عام 1995. تأسست من قبل المدير محمد حارث وتحت قيادة المدير العام بي. في. فالسراج، نمت الشركة بسرعة لتصبح شبكة عالمية كبيرة تضم أكثر من 130 فرعًا حول العالم، تخدم ملايين المسافرين. اليوم، لدى المجموعة اهتمامات في عدة صناعات بما في ذلك الضيافة وخدمات الطيران الخاصة وتبادل الأموال وحلول تكنولوجيا المعلومات والسفر.
بصرف النظر عن تخصيص خدمات السفر للمقيمين والوافدين، تعمل AlHind أيضًا كوكيل مبيعات عام (GSA) لشركات الطيران الهندية الكبرى.
هذا يعني أنها تعمل كممثل تجاري محلي لشركة الطيران، حيث تتولى المبيعات والتسويق والأنشطة المتعلقة بالعملاء. كما تدير الشركة مركز الأعمال Alhind، الذي يقدم خدمات تأسيس الشركات والاستشارات الاستراتيجية.
كانت الشركة تضع الأساس لشركة الطيران لعدة سنوات. ستبدأ شركة الطيران عملياتها بأسطول من طائرات ATR 72-600. وأكد مسؤول لصحيفة Khaleej Times أن المجموعة ستشغل طائرة إيرباص A320 لخطوطها في الشرق الأوسط، والتي ستحتوي على درجة رجال الأعمال.
كما قال المتحدث الرسمي إنهم سيهدفون إلى الحفاظ على أسعار تذاكرنا كواحدة من الأدنى في السوق لخدمة الوافدين في الإمارات العربية المتحدة، وللقيام بذلك، ستقوم الشركة بتوظيف عدد قليل من الموظفين فقط.
يذكر موقع شركة الطيران أن الرحلات ستبدأ في تشغيل رحلات إلى الولايات الهندية كيرالا، كارناتاكا، تاميل نادو، أندرا براديش، تيلانجانا وغوا.
