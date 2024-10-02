منع شركة تأمين من إصدار وثائق جديدة لمخالفات قانونية

وجاء في البيان أن "هذا الإجراء يأتي نتيجة فشل شركة التأمين في تلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وقد منح المصرف المركزي شركة التأمين فترة ستة أشهر لتصحيح وضع الملاءة المالية والالتزام بتوجيهاته في هذا الصدد".

ويهدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعتمدها المصرف المركزي لحماية حاملي الوثائق وكذلك سلامة قطاع التأمين والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.