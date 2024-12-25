منصة "فاسيت" تتيح للمستثمرين في الإمارات شراء الذهب الرقمي بزيادات صغيرة

قال دانييل أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لشركة فاسيت و أون، لصحيفة خليج تايمز"إن الحد الأدنى للاستثمار لشراء عملة "أورو" منخفض للغاية، حيث يصل إلى دولار واحد، مما يخفض بشكل كبير حاجز الدخول لامتلاك الذهب. وهذا يسمح للمستخدمين بامتلاك الذهب من خلال شراء جزء صغير منه فقط، وبسعر منخفض. تمثل كل عملة واحدة من عملة "أورو" أونصة واحدة من الذهب الخالص بنسبة 99.99 في المائة، مخزنة بشكل آمن مع أمناء من الدرجة الأولى ومؤمنة بالكامل".