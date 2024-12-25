منصة "فاسيت" تتيح للمستثمرين في الإمارات شراء الذهب الرقمي بزيادات صغيرة
أعلنت منصة الأصول الرقمية فاسيت "Fasset" عن اطلاق عملة الذهب الرقمي أورو "ORO" التي تسمح للمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في الزيادات الصغيرة والأقل تكلفة.
وقالت الشركة إن المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنهم الاستثمار بمبلغ يصل إلى دولار واحد، كما يمكنهم تحقيق عوائد أعلى من السوق العادية.
"أورو" هو أول تطبيق تم بناؤه على شبكة إيثيريوم الطبقة الثانية (Own)، بالشراكة مع مؤسسة أون.
قال دانييل أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لشركة فاسيت و أون، لصحيفة خليج تايمز"إن الحد الأدنى للاستثمار لشراء عملة "أورو" منخفض للغاية، حيث يصل إلى دولار واحد، مما يخفض بشكل كبير حاجز الدخول لامتلاك الذهب. وهذا يسمح للمستخدمين بامتلاك الذهب من خلال شراء جزء صغير منه فقط، وبسعر منخفض. تمثل كل عملة واحدة من عملة "أورو" أونصة واحدة من الذهب الخالص بنسبة 99.99 في المائة، مخزنة بشكل آمن مع أمناء من الدرجة الأولى ومؤمنة بالكامل".
وقالت الشركة إن الرموز يمكن استبدالها بالذهب المادي بزيادات تبدأ من 85 دولاراً أو استبدالها بعملة الدولار الأمريكي الرقمي. ويمكن استبدالها بعد فترة قفل لمدة يوم واحد. بالنسبة للرموز المرهونة، قد تختلف فترة القفل، ولكن الشركة تخطط لإنشاء تجمعات مستقبلية لتمكين التداول الفوري تقريباً.
وأشارت إلى أن عملة "أورو" تقدم ملكية جزئية للذهب وسيتمكن المستثمرون من الوصول المبكر في الربع الأول من عام 2025، كما أضافت أنها تخطط لتحويل ذهب بقيمة مليار دولار يولد العوائد إلى عملات رقمية خلال العام الأول.
وأضاف أحمد: "يتيح الذهب الرقمي للأشخاص شراء كميات أصغر بأسعار أقل واستبدال عملاتهم الى عملات ورقية أو دولار رقمي في أي وقت وأي مكان. وهذا يجعل الوصول إليه وإدارته أسهل بكثير مقارنة بالذهب التقليدي".
وقال أحمد أن الذهب الرقمي يسمح للمستخدمين بكسب المال من التقدير التاريخي للمعدن الأصفر و أيضاً من خلال رهن عملة "أورو" على المنصة، مما يوفر عائداً سنوياً إضافياً بنسبة 3-4 في المائة.
وأكد أن عملة "أورو" تضمن دعماً كاملاً لعملاتها الرقمية بنسبة 1:1 بالذهب المادي، ويتم التحقق من ذلك من خلال شهادات من جهات خارجية شهرية. يتم تخزين جميع احتياطيات الذهب لدى أمناء الحفظ الرائدين في الصناعة مثل برينكس (Brinks)، مع التأمين الكامل والتدقيق المستقل.
وقالت شركة فاسيت إنها جمعت تمويلاً بقيمة 26.7 مليون دولار وتمتلك الموافقات التنظيمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والاتحاد الأوروبي وتركيا وباكستان وغيرها، لتقديم أصول رقمية مرمزة.