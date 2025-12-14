منصة ذكاء اصطناعي جديدة تستهدف القادة والطلاب والمهنيين

مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي السريع للصناعات حول العالم، تُطلق "ماي اكاديمي" myAIcademy، وهي منصة تعلّم ذكاء اصطناعي تكيفية تركز على إلمام الذكاء الاصطناعي، تعليم الذكاء الاصطناعي بطريقة متاحة وعملية وقابلة للتوسع للمتعلمين عبر القطاعات والمراحل المختلفة، من الطلاب إلى المديرين التنفيذيين. أسستها المهندسة السابقة في ذكاء اصطناعي جوجل ماليكا مالك، وهي مصمّمة لمساعدة المتعلمين على مواكبة مشهد التكنولوجيا الذي يتطوّر أسرع ممّا يمكن لأنظمة التعليم التقليدية دعمه.

بحلول عام 2030، من المتوقّع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يُبنى معظم تعليم الذكاء الاصطناعي اليوم بشكل أساسي للمطوِّرين، مما يترك المهنيّين في مجالات مثل الاستشارات والقانون والرعاية الصحية والتعليم والعقارات والتسويق والأعمال، بالإضافة إلى الطلاب والمتعلمين المبتدئين، بدون مهارات ذكاء اصطناعي عملية. بينما يُتوقّع أن يصل سوق التعلم العالمي للذكاء الاصطناعي إلى 190.5 مليار دولار بحلول 2030، تكافح الدورات الحالية لتقديم نتائج. حوالي 80% من المتعلمين يتخلّون عن الدورات قبل إكمالها، وأكثر من 60% من المحتوى المتعلق بالذكاء الاصطناعي يصبح قديماً خلال ستّة أشهر.

تقول ماليكا مالك، الرئيس التنفيذيّة والمؤسِّسة لـmyAIcademy: «كان النّاس حريصين على تعلُّم الذكاء الاصطناعي لكنهم لم يعرفوا من أين يبدأون». وأضافت: «أصبح من الواضح أنّنا بحاجة إلى نهج جديد، يمكن أن يتوسّع ليصل إلى ملايين المتعلمين ويظلّ ذا صلة مع تطوُّر الذكاء الاصطناعي المستمر».

وتقول مالك: «إلمام الذكاء الاصطناعي يصبح أمراً أساسيّاً. خلال خمس سنوات، عدم فهم الذكاء الاصطناعي سيكون مثل عدم فهم الإنترنت في عام 2010».

توفِّر myAIcademy تجربة تعلُّم ديناميكيّة تكيفيّة، مع محتوى يُحدَّث في الوقت الفعلي مع ظهور أدوات ونماذج وتقنيات ذكاء اصطناعي جديدة. يتبع كلُّ متعلم مسار تعلُّم شخصيٍّ بناءً على أهدافه ودوره ومجال عمله. في قلب المنصة يقع Aimy، وهو مدرِّس ذكاء اصطناعي يعمل بالصَّوت يرشد المستخدمين عبر الدروس، ويقدِّم تفسيرات سياقيّة، ويجيب على الأسئلة في الوقت الفعلي، ويتكيَّف مع أساليب التعلم الفرديّة.

لدفع التفاعل والإكمال، تدمج myAIcademy آليّات تعلُّم مُلْعِبَنَة، بما في ذلك دروس قصيرة الحجم، وملاعب ذكاء اصطناعي عمليّة، وتتبُّع التقدُّم، ونقاط XP، وشارات الإنجاز، وسلسل الإنجازات، ولوحات الصُّدَر. يمكن للمتعلمين ممارسة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي مع مراقبة تقدُّمهم باستمرار.

تجلب مالك خبرة من جوجل ومايكروسوفت، وقد تدرَّست القادة والمديرين التنفيذيّين عبر جامعات بارزة، بما في ذلك جامعة أكسفورد. يشمل فريق التأسيس مهندسين من معهد تكنولوجيا الهند (IIT) وجوجل، الذين يجمعون بين الخبرة التقنيّة العميقة والتركيز الأوَّلِيَّ على التَّعْلِيم.

يشمل المستثمرون والمستشارون الدَّاعِمُونَ لـmyAIcademy لوسی تشاو، الشريكة العامَّة في منتدى استثمار ملائكة الأعمال العالميِّ، وروبيرتو أوردونيز، أستاذ في جامعة جورجتاون وعضو مجلس إدارة FIKRA Ventures.

تهدف myAIcademy إلى تجهيز ملايين الأشخاص بإلمام الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مستهدِفَةً القطاع السريع النَّمْوِ للتَّعْلِيم الشَّخْصِيِّ للذِّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ. ستكون المنصة متاحة على iOS وAndroid، مع وصول مدى الحياة، وملاعب ذكاء اصطناعي عمليّة، وحلول للأفراد والمؤسَّسات والمدارس.