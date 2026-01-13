منصة جديدة مخصصة لخدمات تغيير تأشيرة الإمارات

يدخل ملايين الزوار إلى الإمارات العربية المتحدة كل عام للسياحة أو البحث عن عمل أو زيارات عائلية. بمجرد انتهاء صلاحية التأشيرة – بعد أي فترة سماح – يتحمل المتجاوزون غرامة يومية قدرها 50 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى غرامة تصريح خروج تتراوح بين 250 و 350 درهمًا إماراتيًا. يوفر رينيو فيزا بديلاً قانونيًا وآمنًا ومنظمًا لأولئك الذين يرغبون في تجنب الغرامات مع الاستمرار في إقامتهم.