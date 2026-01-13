منصة جديدة مخصصة لخدمات تغيير تأشيرة الإمارات

أعلنت بينوي توريزم، إحدى أكثر شركات خدمات السفر موثوقية ورسوخًا في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بخبرة تقارب عقد من الزمان في حلول التأشيرات، عن الإطلاق الرسمي لموقع www.RenewVisa.com، وهي منصة رقمية مخصصة تهدف إلى تبسيط وتسهيل عملية تغيير تأشيرة الإمارات (تجديد تأشيرة الإمارات) للزوار والباحثين عن عمل والمقيمين المؤقتين.
رينيو فيزا يعمل كمورد شامل للأفراد الذين توشك تأشيراتهم الإماراتية على الانتهاء والذين يحتاجون إلى طريقة شرعية وسريعة ومنظمة لتمديد إقامتهم دون غرامات تجاوز مدة الإقامة. بالاستفادة من الخبرة التشغيلية الطويلة لشركة بينوي توريزم – التي عالجت أكثر من 100,000 معاملة لتغيير التأشيرة في العام الماضي وحده – تقدم المنصة عملية شفافة وسلسة وموجهة لفئات تغيير التأشيرة الرئيسية الثلاث:
• تغيير التأشيرة من مطار إلى مطار (A2A)
• تغيير التأشيرة بالحافلة (من حدود إلى حدود / B2B)
• تغيير تأشيرة الوجهة (رحلات قصيرة إلى أرمينيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، عمان والعودة بتأشيرة إماراتية مجددة)
يدخل ملايين الزوار إلى الإمارات العربية المتحدة كل عام للسياحة أو البحث عن عمل أو زيارات عائلية. بمجرد انتهاء صلاحية التأشيرة – بعد أي فترة سماح – يتحمل المتجاوزون غرامة يومية قدرها 50 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى غرامة تصريح خروج تتراوح بين 250 و 350 درهمًا إماراتيًا. يوفر رينيو فيزا بديلاً قانونيًا وآمنًا ومنظمًا لأولئك الذين يرغبون في تجنب الغرامات مع الاستمرار في إقامتهم.
تعالج المنصة أيضًا الحاجة المتزايدة للوضوح والموثوقية في قطاع يمكن أن تعرض فيه المعلومات المضللة والمشغلون غير الرسميين المسافرين للخطر. بفضل الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتقديمات عبر الإنترنت، والمعالجة الآمنة، وفريق عمليات خلفي مخصص، يمنح رينيو فيزا العملاء رؤية كاملة ودعمًا موجهًا طوال دورة تغيير تأشيراتهم.
تحمل بينوي توريزم إرثًا رائدًا في نظام إدارة التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة. كانت رائدة في تقديم تغيير تأشيرة الوجهة (2015-2016)، مما أعاد تعريف طريقة تمديد الزوار لإقامتهم بشكل قانوني من خلال باقات سفر قصيرة المدى بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصطلح الذي أصبح الآن معيارًا صناعيًا
وفي حديثه عن الإطلاق، قال امتياز حسين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة بينوي توريزم:
رينيو فيزا هي منصة رقمية متخصصة تم إنشاؤها لتبسيط خدمات تغيير التأشيرة في الإمارات العربية المتحدة. تسمح للزوار بتقديم تفاصيلهم عبر الإنترنت، وتلقي إرشادات مخصصة، وإكمال العملية من خلال شبكة بينوي توريزم التشغيلية الراسخة. الخدمة متاحة لجميع الجنسيات ولا تقتصر على المسافرين الفلبينيين.