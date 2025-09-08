منصة جديدة لمساعدة مؤسسي الشركات من "دبي الجنوب"

ويقع مركز DSBH في مجمع دبي الجنوب للأعمال، ويُسهّل تأسيس الشركات من خلال الجمع بين التراخيص الفورية، والتطبيقات الرقمية المتكاملة، حيث يُمكن لرواد الأعمال تأسيس أعمالهم بالكامل عبر الإنترنت، وإدارة وثائقهم عبر بوابة آمنة، والوصول إلى خدمات التراخيص والتأشيرات والتجديدات والامتثال بنقرة واحدة.