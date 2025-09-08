منصة جديدة لمساعدة مؤسسي الشركات من "دبي الجنوب"

أعلنت دبي الجنوب عن إطلاق مركز دبي الجنوب للأعمال (DSBH). هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها في المنطقة الحرة، صُممت لتبسيط وتسريع تأسيس الأعمال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية.
ويقع مركز DSBH في مجمع دبي الجنوب للأعمال، ويُسهّل تأسيس الشركات من خلال الجمع بين التراخيص الفورية، والتطبيقات الرقمية المتكاملة، حيث يُمكن لرواد الأعمال تأسيس أعمالهم بالكامل عبر الإنترنت، وإدارة وثائقهم عبر بوابة آمنة، والوصول إلى خدمات التراخيص والتأشيرات والتجديدات والامتثال بنقرة واحدة.
كما يوفر المركز أيضًا للشركات منصة Beyond Hub - وهي مجموعة من الخدمات المتكاملة بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات ودعم ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة وحلول التأشيرات ومساعدة نقل الأسرة والاتصال الحكومي.
وكجزء من النظام البيئي المتكامل الأوسع في دبي الجنوب، تستفيد الشركات أيضًا من الروابط المباشرة مع البنوك والهيئات الحكومية.
وفي تعليقه، قال نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: "يعزز إطلاق مركز أعمال دبي الجنوب التزامنا بتهيئة بيئة داعمة تدعم طموحات شركائنا وعملائنا. ومن خلال الجمع بين الابتكار والسرعة والمرونة، نضع معيارًا جديدًا لخدمات دعم الأعمال في الإمارات وخارجها".