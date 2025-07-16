منصة "بورج إكس" الإماراتية: أفق جديد للعملات الرقمية بقيم محلية ومعايير إسلامية

أطلقت منصة إماراتية جديدة لتداول العملات الرقمية رسميًا، مع رؤية طموحة لإعادة تشكيل مشهد تداول الأصول الرقمية في المنطقة، وهدف بعيد المدى لتوفير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي المتطلبات التنظيمية والدينية معًا.

شركة بورج إكس (BurjX)، التي أسسها رائدا الأعمال الكنديان عمر عباس وآدم فيريس، بدأت العمل يوم الثلاثاء 15 يوليو بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

تتيح المنصة للمستخدمين تداول أكثر من 100 أصل رقمي مباشرة بالدرهم الإماراتي، مع حماية الأموال وفق معايير مؤسسية صارمة للأمان والامتثال. وعلى الرغم من أن منصة التداول أصبحت متاحة حالياً، إلا أن عرضها الأبرز، وهو المنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة، ما يزال قيد التطوير.

وأوضح عباس: "هذه الخدمة لن تكون متاحة من اليوم الأول، لكنها ضمن خطتنا المستقبلية بكل تأكيد"، مشددًا على أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة ستحصل على موافقة الهيئات الشرعية المعترف بها قبل الإطلاق، دون تحديد جدول زمني واضح لذلك. وأضاف: "سنعقد شراكات مع هيئات شرعية متخصصة، وعندما نطلق المنتجات، ستكون معتمدة من الجهات التنظيمية الإسلامية المختصة".

منصة منظمة وآمنة وسهلة الاستخدام

بورج إكس مرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA – ADGM)، وتعمل كوسيط ووصي للأصول في آن واحد. يتم حفظ أصول العملاء عبر منصة فايربلوكس (Fireblocks) – إحدى أشهر حلول الحفظ العالمية وأكثرها أمانًا – كما تشمل الحماية بوليصة تأمين شاملة تغطي المحافظ الساخنة والباردة.

قال فيريس أثناء حفل الإطلاق: "استثمارات عملائنا محمية ببنية تحتية مؤسسية، مدعومة بالتأمين". كما تدعم المنصة الإيداع والسحب الفوري بالدرهم، ومتكاملة مباشرة مع البنوك الإماراتية. وعلّق عباس: "هذه ميزتنا الأساسية – تسريع وتحسين تجربة الإيداع والسحب بالدرهم في عالم العملات الرقمية، مع تقليل التعقيدات لأقصى حد".

من حيث الامتثال، تعتمد المنصة سياسات قوية للتحقق من هوية المستخدمين، ومراقبة التداولات، وتقييم مخاطر المحافظ، بهدف استبعاد الجهات المشبوهة. وقال عباس: "هدفنا بناء منصة آمنة ومنظمة قبل أن تكون مجرد منصة سريعة".

ليست للمحترفين فقط

رغم أن المنصة تقوم على بنية تحتية مؤسسية متطورة، إلا أنها مصممة لتناسب جميع المستخدمين، حتى من ليس لديهم خبرة مسبقة. وصرّح عباس: "سواء كنت متداولًا لأول مرة مثل والدتي، أو تدير مكتب تداول مؤسساتياً، أنشأنا هذه المنصة لك". وتقدم أكثر من 100 أصل رقمي خضع للتدقيق مع الإطلاق، بما في ذلك العملات الرائدة (بيتكوين، إيثيريوم، سولانا، دوجكوين، وغيرها)، وتغطي قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية، وتقنيات البلوك تشين من الجيل الأول.

للمستثمرين أصحاب الثروات، أطلقت بورج إكس قسم العملاء الخاصين ومكتب التداول خارج المنصة (OTC)، لتوفير سيولة عالية وخدمات تنفيذ شخصية متقدمة. قال عباس: "نوفر تجربة مميزة تجمع بين وضوح إدارة الثروات الخاصة، وتحكم البنية التنفيذية المؤسسية، وضمان التنظيم التام".

منصة إماراتية الصنع برؤية إقليمية

حرص المؤسسون على التأكيد أنها منصة محلية بالكامل، صممت من أجل إمكانيات وتطلعات مستثمري المنطقة. قال فيريس: "لسنا كيانات خارجية تسعى لدخول السوق، نحن منصة إماراتية المولد والمقر الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي". وأضاف عباس: "كل فريق العمل – المهندسون، المصممون، مسؤولو الامتثال – يتمركز هنا، وكل فرد منهم شريك حقيقي في المشروع، ويتعامل معه بإخلاص واحترافية".

وكشف عباس عن حجم المخاطرة الشخصية وراء تأسيس المشروع: "بعت منزلي ونقلت عائلتي إلى الإمارات ورهنت كل شيء على هذه الفكرة، إيمانًا بأن هذه المنطقة تستحق الأفضل". وعن مشاعره بعد سنوات من العمل قال: "لو علمت مسبقًا أن المسار سيستغرق قرابة ثلاث سنوات لما أقدمت عليه، لكنها الآن بداية جديدة، مسيرة اختبرتني مهنيًا وشخصيًا، لكننا بنينا شيئًا حقيقيًا هذه المنطقة تستطيع الوثوق به".

أكثر من مجرد منصة تداول

يؤكد المؤسسون أن بورج إكس تختلف جوهريًا عن المنصات الأجنبية التي تسعى للانتشار المحلي دون جذور حقيقية. قال عباس: "ما تشاهدونه اليوم ليس مجرد منصة تداول جديدة؛ بل منصة رائدة للمنطقة العربية صُمِّمت من الصفر في الإمارات – عاصمة رؤوس الأموال". وأشار أنه سبق له تأسيس "ندكس" (NDAX)، أكبر منصة تداول مرخصة في كندا، لكنه اليوم جاء ليرفع معايير العمل في المنطقة.

وأضاف: "لا نسعى وراء العناوين البراقة أو حصة ضخمة من السوق، بل نركّز على الربحية وتقديم منتجات يحتاجها السوق فعليًا. نهتم بأن تكون المنصة سهلة الاستخدام، موثوقة، ويمكن للجميع التوصية بها". وعن طموحهم للعام المقبل قال: "الربحية، وأن نكون جزءًا من منظومة تنظيمية ترفع المعايير".

لماذا تم اختيار سوق أبوظبي العالمي؟

قال عباس: "ADGM أول جهة تنظيمية وضعت إطارًا شاملًا للأصول الافتراضية، وعرفنا أنه إذا تمكّنا من استيفاء معاييره ستكون لدينا أسس قوية". وأضاف فيريس: "عندما تبني شركة خدمات مالية، تحتاج إلى بنية تنظيمية تستطيع الاعتماد عليها مهما بلغت صرامتها". ويرى المؤسسون أن الإمارات – بشكل خاص – ستشهد نموًا استثنائيًا في السنوات القادمة بفضل وضوح التنظيمات وقوة الاقتصاد.

واختتم عباس: "آن الأوان للتخلي عن منصات تُبنى في الخارج وتدار عن بُعد وتعاني من التأخير والارتباك، بورج إكس صُمِّمت لنا وُهنا". ومع إطلاق التطبيق وتفاعل المستخدمين قال: "هذه مجرد بداية. اليوم يصبح الحلم واقعًا".