ويشارك شيراز حسن في حفلات عشاء فاخرة ويغتنم فرص التواصل مع شخصيات بارزة من أصحاب الثروات الضخمة، مما يعزز علاقاته مع قادة مؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعتبر مثل هذه المناسبات فرصة مثالية له لتبادل الأفكار مع شركاء محتملين، حيث يناقش كيف يمكن لمنصتي "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai) إعادة تشكيل قطاع الترفيه وتحويل التجارب التقليدية إلى إبداعات مبهرة.