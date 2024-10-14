منصات الذكاء الاصطناعي تهيمن على"جيتكس 2024 "
يُعد معرض "جيتكس جلوبال 2024" في مركز دبي التجاري العالمي من أبرز المعارض التقنية، حيث يجمع بين عروض لشركات التكنولوجيا الكبيرة والناشئة، ويستضيف مؤتمرات مع كبار قادة الصناعة. ويوفر المعرض فرصاً للتواصل، ومنصة خاصة بإطلاق الشركات الناشئة، إلى جانب مسابقات لتكريم الابتكارات، وعروضاً حية لأحدث التقنيات بمشاركة دولية واسعة. يركز الحدث على تعزيز التوجهات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G والمدن الذكية.
وأطلق "شيراز حسن"، المعروف بلقب "ملك الشهرة"، منصتي "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai)، موجهاً إياهما لقادة الصناعة وعشاق التكنولوجيا من أصحاب المليارات. وقد لقيت المنصتان اهتماماً واسعاً من قبل الوكالات الحكومية والشركات الكبرى وكبار رجال الأعمال الذين كانوا حريصين على إقامة شراكات أو استثمار في هذه التكنولوجيا، بل إن بعضهم قدم عرضاً لشراء العلامتين التجاريتين المملوكتين لشيراز.
ويشارك شيراز حسن في حفلات عشاء فاخرة ويغتنم فرص التواصل مع شخصيات بارزة من أصحاب الثروات الضخمة، مما يعزز علاقاته مع قادة مؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعتبر مثل هذه المناسبات فرصة مثالية له لتبادل الأفكار مع شركاء محتملين، حيث يناقش كيف يمكن لمنصتي "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai) إعادة تشكيل قطاع الترفيه وتحويل التجارب التقليدية إلى إبداعات مبهرة.