منتدى "صافي الصفر": دعوة لتعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية

وأشار خبراء ومنهم جعفر، إلى أنه مع بروز العديد من الظواهر التي تشير إلى تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحار، وتحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها، والأمطار الغزيرة التي تغمر المدن والقرى، والحرارة الشديدة التي تسبب حرائق الغابات؛ من الضروري التخفيف منهم ويمكن تحقيق ذلك إذا سارعت الحكومات والشركات الخاصة إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.