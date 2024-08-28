منتدى "صافي الصفر": دعوة لتعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية
يقول الخبراء إن تحقيق بيئة خالية من الكربون، أو خفض الانبعاثات الكربونية إلى كميات يمكن للطبيعة امتصاصها، لا يمكن أن يتم إلا إذا قامت الحكومات والقطاع الخاص بتسريع الانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة - الآن.
وفي حديثهم في منتدى" الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء، قال خبراء الاستدامة والبيئة، يجب على الشركات الخاصة ألا تنظر إلى هوامش الربح الخاصة بها فقط بل عليها أن تدمج حلول تغير المناخ في استراتيجيات أعمالها الأساسية.
وقال "سال جعفر"، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إس جي مينا": "يتعين علينا تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة". وأضاف أن هذه المشاريع الخضراء لا تحظى بالأولوية لأنها لا تعتبر مربحة على المدى القصير والمتوسط.
وأشار خبراء ومنهم جعفر، إلى أنه مع بروز العديد من الظواهر التي تشير إلى تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحار، وتحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها، والأمطار الغزيرة التي تغمر المدن والقرى، والحرارة الشديدة التي تسبب حرائق الغابات؛ من الضروري التخفيف منهم ويمكن تحقيق ذلك إذا سارعت الحكومات والشركات الخاصة إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقال جعفر إن العمل المناخي يتطلب الإلحاح، واقترح: "يجب علينا دفع مجالس الإدارة المختلفة للاستثمار في المشاريع المستدامة والنظيفة، والتي لا تهدف إلى توليد أرباح فورية".
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، "مع توفر أشعة الشمس والموارد البشرية والإرادة السياسية" مما يساهم في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة - ولكن يجب على القطاع الخاص الانضمام للموجة لتحقيق ذلك.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت "لوسيا فوسيلي"، مؤسسة ومديرة مجلس إدارة شركة" كليمات استراتيجي الاستشارية" "Climate Strategies Consulting"، أن تسريع الرحلة إلى صافي الصفر يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي حديثها خلال هيئة نقاشية حول دور التمويل الأخضر في تسريع التنمية المستدامة ، قالت فوسيلي إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعني "على سبيل المثال، زيادة المرونة والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة طوال عمر المشروع، والبدء في تخصيص مخاطر وتأثيرات المناخ."
وأضافت أن "هناك حاجة أيضاً إلى وضع المزيد من الحوافز التي توجه نحو المشتريات الخضراء واختيار الإنفاق نحو المنتجات الخضراء من أجل خلق واستدامة الطلب على المنتجات الخضراء التي تشملها الحوافز."
وتابعت قائلة: "بالإضافة لذلك، على سبيل المثال، سأنظر في معايير أهلية المشتريات والشروط، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع الشركات التي ستصنع تقنيات خضراء في المنطقة"، مؤكدة على أهمية مواءمة الأهداف التجارية والبيئية.
وأكدت فوسيلي أيضاً على أهمية الاستثمار "في إزالة الكربون من الهيدروكربونات، بدءاً من جعل النظام فعالاً ثم الاستثمار في الأبحاث التي تهدف إلى زيادة كفاءة وقابلية توسيع نطاق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون."
وناقش منتدى الرحلة إلى صافي الصفر - الذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز والتصنيع وإدارة النفايات والنقل والسياحة وتمويل المشاريع الخضراء - الاستثمارات الاستراتيجية والسياسات الرامية إلى زيادة قدرة وكفاءة الطاقة المتجددة.
وقال "هاشم ستيتيا"، مدير البحث والتطوير في مجموعة بيئة: "لا يمكننا تحقيق نظام صافي الصفر إذا واصلنا القيام بنفس الشيء". وأضاف أن بيئة هي مثال رئيسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة.
وقال "بينو بارثان"، نائب مدير إدارة المشاركة والشراكات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، إن أسعار الطاقة الشمسية انخفضت بشكل كبير في العقد الماضي، مما جذب مجمعات سكنية من القطاع الخاص للتحول إلى الطاقة الشمسية.
وقال فيصل علي الراشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن إمارة دبي حددت هدفاً طموحاً لإعادة تأهيل 30 ألف مبنى بحلول عام 2030، فضلاً عن توفير 1.4 تيراوات/ساعة من الكهرباء و 4.9 مليار جالون إمبراطوري من المياه، وهو ما سيؤدي فعلياً إلى الحد من انبعاثات مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
إن منتدى الرحلة إلى صافي الصفر، في نسخته الثالثة، يأتي الآن لمساعدة كبار صناع القرار على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق صافي الصفر. يتفق العلماء على أنه يتعين علينا في جميع أنحاء العالم خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030 وتحقيق صافي الصفر للانبعاثات بحلول منتصف القرن لخلق مستقبل أكثر استدامة. تتخذ البلدان والمنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم إجراءات جريئة من خلال تسريع تنفيذ التزاماتها لتحقيق صافي الصفر الكربوني.
الخط الزمني للعمل المناخي في الإمارات
1989: التصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الملحق بها
1995: الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
2005: التصديق على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
2009: أصبحت الإمارات الدولة المضيفة الدائمة لوكالة إيرينا
2015: الانضمام إلى اتفاقية باريس
2019: تنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ
2021: تنظيم حوار المناخ الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة
2023: استضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ
الأهداف البيئية لدولة الإمارات
2050: الإمارات تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية
600 مليار درهم.. التزام بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050
40 مليار دولار قيمة استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية
الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2050 بنسبة 50%