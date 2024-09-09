منتدى الأعمال الهندي الإماراتي تعزيز للتعاون الاقتصادي

تحت شعار "ما وراء سيبا: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل"، سيسلط المنتدى الضوء على مجموعة من القطاعات الناضجة للتعاون بين القطاع الخاص. سيركز الحدث بشكل خاص على إمكانات النمو في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية.

سيحضر المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، الذي سيرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الرفيع المستوى.