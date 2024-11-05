منتجع "وين"برأس الخيمة: رابع أكبر سوق للألعاب عالمياً

مع تشييد منتجع وين للألعاب على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، من المتوقع أن تصبح هذه الوجهة "رابع أكبر سوق للألعاب في العالم"، بحسب رئيس المنتجع.

ومن المقرّر أن يكون منتجع وين جزيرة المرجان أوّل منتجع ألعاب متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وأشار "ماكس تابينر"، الرئيس الجديد لمنتجع وين المرجان، إلى أنّ المشروع الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، سيعيد تعريف الفخامة والترفيه في الإمارات العربية المتحدة والعالم، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027، وسيكون أوّل وجهةِ ألعاب لمنتجعات وين في الإمارات العربية المتحدة، مما يمثّل علامةً فارقةً مهمّةً لرأس الخيمة.

وقال خلال مؤتمر مستقبل رأس الخيمة يوم الجمعة: "مع المرجان، نحن متحمّسون لهذه الفرصة"، مشيراً إلى أنّ: "هناك ثلاثة أسواق رئيسية للألعاب في العالم الآن، ونعتقد أنّ هذا قد يصبح السوق الرابع".

وأوضح تابينر، خلال عرض صور لتقدّم أعمال البناء، أنّ منتجع وين جزيرة المرجان سيضم مرافقَ فريدةً من نوعها ستجعله متميزاً عن المنتجعات الأخرى، مشيراً إلى أنّ أعمال البناء تسير على قدمٍ وساق، ومن المقرّر افتتاحه للجمهور في أوائل عام 2027.