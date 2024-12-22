منتجع "موڤنبيك" جزيرة المرجان يختتم عاماً من النجاح

كان من أبرز إنجازات عام 2024 افتتاح ملعب ميني جولف، الأول من نوعه في جزيرة المرجان وفي رأس الخيمة. وقد لاقت هذه الإضافة المناسبة للعائلات استحسانًا كبيرًا بين الضيوف، حيث توفر متعة وترفيهًا لا حصر لهما لجميع الأعمار. وإضافة إلى جاذبية المنتجع، كشفنا أيضًا عن جناح الزاوية المطل على الشاطئ - ملاذ فاخر يطل على الشاطئ والمسبح مع إطلالات غير منقطعة على البحر.