منتجع "موڤنبيك" جزيرة المرجان يختتم عاماً من النجاح
يحتفل منتجع موفنبيك جزيرة المرجان، باعتباره الوجهة العائلية الأولى في الإمارات الشمالية، بنهاية عام رائع، متأملاً في إنجازاته العديدة ويتطلع إلى عام 2025 المثير.
وحصد منتجع موفنبيك جزيرة المرجان هذا العام العديد من الجوائز الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاعتراف به كأفضل منتجع صديق للعائلة في الإمارات الشمالية والتميز في مختلف الفئات في منصات مشهورة مثل جوائز الفخامة العالمية، وجوائز بي بي سي للطعام الجيد، وجوائز هوت جراندو، وجوائز السفر العربية، وجوائز واتس أون.
وحقق المنتجع أيضًا نموًا كبيرًا في الإيرادات وحقق معدلات إشغال قياسية، مما عزز مكانته كوجهة مفضلة للإقامة.
كان من أبرز إنجازات عام 2024 افتتاح ملعب ميني جولف، الأول من نوعه في جزيرة المرجان وفي رأس الخيمة. وقد لاقت هذه الإضافة المناسبة للعائلات استحسانًا كبيرًا بين الضيوف، حيث توفر متعة وترفيهًا لا حصر لهما لجميع الأعمار. وإضافة إلى جاذبية المنتجع، كشفنا أيضًا عن جناح الزاوية المطل على الشاطئ - ملاذ فاخر يطل على الشاطئ والمسبح مع إطلالات غير منقطعة على البحر.
يعد منتزه ويبيت العائم أكبر منتزه عائم فوق الماء في رأس الخيمة، مما عزز من سمعة المنتجع كوجهة للمغامرة والمتعة العائلية.
خضع بار NEO Sky لتحول حيوي، حيث تم افتتاحه في الوقت المناسب لافتتاح الموسم في أكتوبر. يوفر بار NEO Sky إطلالات خلابة بزاوية 360 درجة على جزيرة المرجان، وأصبح المكان المثالي للاستمتاع بأجواء غروب الشمس والمشروبات المنعشة.
الاستدامة والتنوع
تماشياً مع مبادرة أكور للحد من استخدام البلاستيك، يواصل منتجع موفنبيك جزيرة المرجان بفخر مهمته في مجال الاستدامة باعتباره رائداً في المبادرات الصديقة للبيئة في المنطقة. وفي عام 2024، حصل المنتجع على شهادة Green Globe Re-Certification المرموقة، مما يعكس التزامه بالحفاظ على البيئة.
وتشمل أبرز إنجازات المنتجع توسيع حديقة المنزل، التي توفر المنتجات الطازجة للعروض الطهوية، وتبني ممارسات مبتكرة لتوفير الطاقة مثل إعادة استخدام المياه الرمادية للتبريد. كما يدعم المنتجع ممارسات الغذاء المستدامة من خلال تقليل النفايات من خلال التتبع اليومي ودعم المزارعين المحليين، وبالتالي تقليل بصمته الكربونية مع تقديم نكهات طازجة وأصيلة للضيوف. وشهد هذا العام أيضًا تقديم أول مصنع لتعبئة الزجاجات في المنتجع، ليحل محل الزجاجات البلاستيكية.
يتبنى المنتجع التنوع والشمول، حيث يتألف 25% من فريق العمل من النساء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المنتجع بنشاط على تعزيز ثقافة الشمول والاستدامة، مما يضمن أن ممارساته تعود بالنفع على البيئة والفريق والمجتمع على حد سواء.
سيظل المنتجع ملاذًا للعائلات في عام 2024، حيث يوفر وسائل راحة لا مثيل لها مثل نادي Starfish Kids Adventure Club وغرفة Xscape Arcade ومنطقة Xscape Teen Zone. تضمن الأنشطة المصممة خصيصًا والحزم المنسقة والأحداث الجذابة أن تكون كل زيارة عائلية مليئة بالبهجة والذكريات الدائمة.
هذا العام، أسعد المنتجع ضيوفه بقوائم طعام جديدة ومفاهيم طهي مثيرة، حيث عرض مزيجًا من النكهات العالمية والإلهام المحلي. وبالنظر إلى المستقبل، يعد عام 2025 باتجاهات جديدة في تناول الطعام، بما في ذلك العروض النباتية والأطباق المميزة الحصرية، مما يزيد من جاذبية المنتجع في مجال الطهي.
يتعاون منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان بشكل نشط مع المنظمات والموردين المحليين، ويدعم الفعاليات المجتمعية وبرامج الاستدامة والمبادرات الخيرية. ولم تعمل هذه الجهود على تعزيز الروابط المحلية للمنتجع فحسب، بل وأثرت أيضًا على تجربة الضيوف.
احتفالاً بالتنوع والشمول، شارك منتجع موفنبيك جزيرة المرجان بفخر في #AccorWorldDuoDays بالشراكة مع مركز منزل للتدريب المهني، وهو رائد في مجال الدعوة إلى التنوع والمساواة والشمول لأكثر من 20 عامًا. وكجزء من هذا التعاون الهادف، رحب المنتجع بطالبين ليوم كامل من التعلم الشامل والتدريب العملي. من استكشاف الهندسة والمالية إلى اكتساب المهارات في الطهي والأطعمة والمشروبات والترفيه، اكتسبوا رؤى قيمة حول عمليات المنتجع.
يضم المنتجع عضوًا بدوام كامل في فريق قسم البرد بإدارة الطهي وهو أبكم وأصم وشخص آخر مصاب بالتوحد وكان يتلقى تدريبًا في المبيعات والموارد البشرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقد رحبت مؤخرًا بالعديد من الموظفين الإماراتيين المحليين.
هذا العام، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية التعليمية، تبرع المنتجع بما لا يقل عن 618 كيلوغرامًا من التبرعات الخيرية. وشهد الحدث الختامي في 19 نوفمبر تسليم العناصر المجمعة مثل الملابس والأغذية غير القابلة للتلف والألعاب والكتب واللوازم التعليمية وغير ذلك الكثير للمؤسسة، التي تكرس جهودها لدعم المجتمعات المحرومة من خلال تعزيز مبادرات التعليم والتمكين.
منتجع موفنبيك جزيرة المرجان يستعد لاستقبال عام 2025 مع العديد من المشاريع الطموحة، بما في ذلك ترقية المرافق وتجارب الضيوف المبتكرة ومجموعة مثيرة من الأحداث.
ومن المقرر أيضًا أن يعزز المنتجع برنامجه الشهير "تجربة العائلة"، من خلال تقديم خدمات مخصصة قبل الوصول ووسائل راحة مخصصة للأطفال وخدمة الكونسيرج العائلية لضمان إقامة لا تُنسى لكل فرد من أفراد العائلة. وتؤكد هذه المبادرات التزام المنتجع بالحفاظ على ريادته في الإمارات الشمالية ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الضيافة.
قال فابيان شيسنيه، المدير العام لمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان: "بينما نودع عامًا استثنائيًا 2024، أود أن أعرب عن خالص امتناني لضيوفنا الكرام وشركائنا الموثوق بهم وأعضاء الفريق المتفانين الذين جعلوا هذا العام لا يُنسى". "نحن متحمسون لما ينتظرنا في عام 2025 - عام يعد بالابتكار والاستدامة والسعي المستمر للتميز. نتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى لتجارب لا تُنسى".