منازل دبي الفاخرة: أرقام قياسية مع تدفق الثروات العالمية

يواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي نموه الاستثنائي في عام 2025، مسجلاً معاملات قياسية، وحجم مبيعات قوي، وطلبًا متزايدًا من الأفراد ذوي الثروات العالية.
وشهدت المناطق المرموقة مثل نخلة جميرا، وجزيرة جميرا باي، وتلال الإمارات، ودبي هيلز استيت معاملات لم تحطم المعايير السابقة فحسب، بل أشارت أيضاً إلى الثقة المستدامة في سوق المساكن الفاخرة للغاية في دبي.
الأدلة دامغة. ففي النصف الأول من عام 2025، شكلت مبيعات المنازل الجاهزة 54% من إجمالي معاملات العقارات في دبي، بينما شكلت المبيعات على الخارطة 46% المتبقية. وهيمنت الفلل على مبيعات المنازل الجاهزة في قطاع العقارات الفاخرة، حيث شكلت 69% من تلك المعاملات؛ بينما شكلت الشقق (بما في ذلك البنتهاوس) 31%. وقد تجاوز عدد سكان المدينة 4 ملايين نسمة بحلول أواخر صيف 2025، مما يؤكد الزخم الديموغرافي طويل الأمد الذي يدعم الطلب في الأحياء الراقية.
أعلنت شركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن عدة صفقات بيع بارزة هذا العام. بيعت فيلا مصممة خصيصاً على شاطئ البحر في جزيرة جميرا باي مقابل 330 مليون درهم، مسجلةً رقماً قياسياً في الجزيرة. وفي نخلة جميرا، بيعت أغلى قطعة أرض سكنية في يونيو مقابل 365 مليون درهم. وبيعت فيلا ثانوية من تصميم شركة 25 ديغريز (الفيلا المميزة) مقابل 161 مليون درهم، بسعر قدم مربع بلغ 14,679.39 درهم. هذه الصفقات ليست معزولة، بل تعكس نمطاً من عمليات الشراء الكبيرة والحاسمة في المنازل الجاهزة للسكن في المناطق القديمة والجديدة المتميزة على حد سواء.
يلاحظ كريس وايتهايد، الشريك الإداري في شركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، أنه في حين شهد عام 2024 ارتفاعًا في معاملات البيع بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي، وتضاعفت قيمة صفقات العقارات الفاخرة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر لتصل إلى 7.6 مليار دولار، فإن عام 2025 يشهد تطورًا أكثر ثباتًا. فارتفاع العرض، بما في ذلك المنازل القديمة المُحسّنة والمزيد من العقارات الجاهزة للسكن، إلى جانب شريحة سكانية جديدة من أصحاب الملايين - أي المشترين ذوي الميزانيات الكبيرة جدًا ولكن الأكثر حذرًا - يدفع السوق نحو الاستقرار بدلًا من النمو الهائل.
لا تزال المساكن ذات العلامات التجارية تُشكّل أحد أقوى ركائز الطلب. في عام ٢٠٢٤، استحوذت هذه المساكن على علاوات سعرية كبيرة - بنسبة تتراوح بين ٦٠ و٨٠٪ مقارنةً بنظيراتها غير ذات العلامات التجارية - في قطاع العقارات الفاخرة. ولا تزال أسماء مثل فور سيزونز، وباكارا، وبولغاري تُهيمن على سوق العقارات، لا سيما لدى المشترين الذين يتوقعون وسائل راحة فندقية فاخرة وخدمات فاخرة. على سبيل المثال، تميّزت فيلا أليغرا في نخلة جميرا بتصميمها الاستثنائي وجاذبيتها للعلامة التجارية.
تُعزز بيانات من مصادر مثل نايت فرانك هذه الريادة. فقد احتلت دبي المرتبة الأولى عالميًا في النصف الأول من عام 2025 من حيث عدد وقيمة المنازل الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. وشهد الربع الأول مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار، وارتفعت في الربع الثاني إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالي 63% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وتُؤكد هذه الأرقام تفوق دبي على العديد من أسواق العقارات الفاخرة التقليدية.
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة نايت فرانك أن دبي استحوذت على ما يقرب من 80% من إجمالي مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2025. وتتوقع الشركة الاستشارية أن ترتفع قيم الصفقات في قطاع العقارات الفاخرة في المدينة بنسبة تتراوح بين 10 و15% بحلول نهاية العام، على الرغم من احتمال تباطؤ نمو أسعار العقارات الرئيسية. ومع محدودية العرض في أكثر المناطق تميزًا - فعلى سبيل المثال، لا تضم جزيرة جميرا باي سوى بضع عشرات من قطع الأراضي - فإن ندرة العقارات تُبقي أسعار العقارات مرتفعة.
أفاد مستشارو العقارات أن دبي لا تزال تستفيد من تغيّر تدفقات الثروة العالمية. فنزوح رؤوس الأموال من أوروبا وآسيا، وعدم اليقين الجيوسياسي في أماكن أخرى، وتزايد عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة حول العالم، كلها عوامل تدفع الطلب نحو الإمارة. كما صُنّفت الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الوجهات لتدفقات أصحاب الملايين الصافية في عامي 2024 و2025، وفقًا لشركة هينلي وشركاه، مما يعزز مكانتها كملاذ آمن للحفاظ على الثروات.
بدأت أبوظبي أيضًا بتعزيز حضورها في سوق العقارات الفاخرة، مع إطلاق العديد من المشاريع الرئيسية المطلة على الواجهة البحرية والوحدات السكنية الفاخرة خلال العام المقبل. ويشير المحللون إلى أن الإمارتين تتكاملان بشكل متزايد، حيث تجذب دبي ثروات عالمية، بينما تلبي أبوظبي احتياجات المقيمين طويلي الأمد والمشترين المؤسسيين.
لا يزال العرض يشكل ضغطًا. فالطلب على الفلل الفاخرة، المصممة على طراز بوليوود، يفوق العرض الجديد المتاح. وتشهد المناطق العريقة، مثل تلال الإمارات، عودةً لمنازل مُحسّنة إلى السوق، بينما أصبح مجمع دبي هيلز استيت معقلًا رئيسيًا للعقارات الفاخرة في غضون سنوات قليلة من إطلاقه. لذلك، من المتوقع أن تستقر الأسعار - لتهدأ قليلًا من ذروتها في عام ٢٠٢٤ - بدلًا من أن تنخفض، مع استيعاب السوق لمزيد من الوحدات السكنية الجاهزة.
في وقت سابق من عام ٢٠٢٥، أشاد لي بورغ (الشريك التنفيذي) وفيليبو تافيرنارو (مستشار عقاري عالمي أول) ببيع فيلا سيجنتشر في نخلة جميرا، بقيمة ١٦١ مليون درهم إماراتي، معتبرين إياها دليلاً على مكانة هذا العقار المرموقة، وقوة الطلب العالمي على المنازل الجاهزة فائقة الفخامة والمُصممة حسب الطلب. وأوضحا أن هذا النوع من المبيعات "لا يبقى في السوق طويلاً".
لاحظ المحللون أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي - ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب، والتوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم - أظهرت العقارات الفاخرة في دبي مرونةً بفضل توفيرها الفخامة والأمان وأسلوب الحياة الراقي والحفاظ على رأس المال. ويبدو أن المشترين أقل انجذابًا لعوائد المضاربة، وأكثر انجذابًا لأسلوب الحياة والخدمة والاستقرار والمكانة المرموقة المرتبطة بالعقارات الفاخرة في الأحياء الراقية.
في حين يُتوقع حدوث بعض الاعتدال في نمو الأسعار، يعتقد المحللون ودبي سوثبيز أن العقارات الفاخرة في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الرئيسية، ستواصل إرساء معايير جديدة. الرسالة من سوق العقارات الفاخرة هي أن الندرة والحصرية لا تزالان سيدتين، ودبي تتمتع بكليهما بوفرة.