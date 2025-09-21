منازل دبي الفاخرة: أرقام قياسية مع تدفق الثروات العالمية

يلاحظ كريس وايتهايد، الشريك الإداري في شركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، أنه في حين شهد عام 2024 ارتفاعًا في معاملات البيع بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي، وتضاعفت قيمة صفقات العقارات الفاخرة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر لتصل إلى 7.6 مليار دولار، فإن عام 2025 يشهد تطورًا أكثر ثباتًا. فارتفاع العرض، بما في ذلك المنازل القديمة المُحسّنة والمزيد من العقارات الجاهزة للسكن، إلى جانب شريحة سكانية جديدة من أصحاب الملايين - أي المشترين ذوي الميزانيات الكبيرة جدًا ولكن الأكثر حذرًا - يدفع السوق نحو الاستقرار بدلًا من النمو الهائل.