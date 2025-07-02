منازل العلامات التجارية بدبي: معايير للحياة الفاخرة

في حين أصبحت ميزات المنازل الذكية جزءًا متوقعًا من الرفاهية العصرية، يتجه المطورون نحو التخلي عن الأجهزة المبهرة والتركيز على أنظمة هادئة وفعالة تُحسّن الحياة اليومية. ووفقًا لأورسيني، فإن دمج التكنولوجيا يُقاس بعناية: "هناك درجة من دمج التكنولوجيا، ولكن ليس كثيرًا من التقنيات المتطورة، لضمان أفضل اتساق. يتم تطبيق ممارسات مستدامة في استهلاك الطاقة باستمرار". تُردد جيتيغيزيفا هذا الرأي، مُسلّطةً الضوء على التحول نحو الحياة البديهية: "لقد دخلنا جميعًا منازل حيث يعني النظام "الذكي" مجرد تطبيق آخر لا نحتاجه، أو تنتهي الميزات "الصديقة للبيئة" كمجرد دعاية تسويقية. نحن نسعى إلى العكس. التكنولوجيا المهمة هي الأشياء التي لا تُفكر فيها أبدًا: المناخ مريح، والهواء نقي، والمكان يعمل ببساطة".