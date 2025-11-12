ممر المستقبل في دبي.. جسر يربط المعالم ويخفف الازدحام

من توسيع شبكة الطرق والنقل الجوي إلى مشروع "ممر المستقبل" المبتكر، تواصل دبي دفع طموحها لتصبح مدينة ذكية ومستعدة للمستقبل، واضعة معايير جديدة من خلال مبادراتها البنية التحتية.
تعيد الإمارة تعريف كيفية تنقل الأفراد في المدينة، ليس فقط بالسيارة أو المترو، ولكن سيراً على الأقدام وبالدراجات، من خلال مشروع "ممر المستقبل" الطموح، وهو جزء حيوي من "خطة دبي الشاملة للمشي" .
أُطلقت "خطة دبي الشاملة للمشي" في 7 ديسمبر 2024 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للمشاة على مدار العام.
تتكون الخطة الرئيسية من شبكة حديثة من المماشي يبلغ طولها 6,500 كيلومتر تغطي 160 منطقة في جميع أنحاء دبي. وتشمل الخطة أيضاً بناء 3,300 كيلومتر من المماشي الجديدة وإعادة تأهيل 2,300 كيلومتر من المماشي القائمة بحلول عام 2040، بالإضافة إلى أكثر من 900 كيلومتر مخطط لها لما بعد عام 2040.
كما تتضمن تطوير 110 جسور وأنفاق للمشاة لتعزيز الاتصال. وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى زيادة التنقل للمشاة والتنقل الخفيف من 13% إلى 25% بحلول عام 2040.
تم تصميم مشروع "ممر المستقبل"، الذي سيتم تنفيذه في منطقة "متحف المستقبل"، ليكون ممراً مرتفعاً ومكيفاً يمكن التحكم في مناخه.
سيربط "ممر المستقبل" 10 مواقع رئيسية، وسيشمل مستوى مكيفاً بالهواء تبلغ مساحته 30,000 متر مربع، مما سيسمح باستخدامه من قبل المشاة على مدار العام. وسيحتوي الممر أيضاً على 30,000 متر مربع من المساحات المفتوحة التي تتضمن هياكل مظللة ومناطق خضراء مصممة لخفض درجات الحرارة ومساعدة المشاة.
سيتم تطوير المشروع، الذي سيشمل مساحات تجارية، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتميز الممر بجسر أيقوني ذي تصميم معماري يتناغم مع طابع محيطه. يمتد الجسر على مسافة 2 كيلومتر ويتراوح عرضه من 6 إلى 15 متراً، ويربط المعالم الاقتصادية والتجارية الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، ومتحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومحطات المترو القريبة.
يُعد "ممر المستقبل" أكثر بكثير من مجرد ممر جذاب؛ حيث سيتم دمجه في نظام النقل في دبي، بالقرب من محطات المترو والترام، ومسارات الدراجات، وشبكة النقل المستقبلية.
يُعد "ممر المستقبل" جزءاً أساسياً من هدف دبي "مدينة الـ 20 دقيقة". وتهدف هذه الرؤية إلى تمكين 80% من السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية في غضون 20 دقيقة تنقل.
إلى جانب استراتيجية جودة الحياة 2033، تسعى "خطة دبي الشاملة للمشي" إلى جعل دبي أكثر ملاءمة للمشاة. وتهدف الخطة إلى تحسين سلامة المشاة، وربط المناطق بالمماشي القائمة، وإضافة ميزات إبداعية وثقافية للبنية التحتية للتنقل الخفيف لتسليط الضوء على الطابع الفريد لكل منطقة.
كما تعزز الخطة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم حلول مبتكرة للبنية التحتية مع إشراك الشباب للمساهمة بأفكار إبداعية لتصميم المماشي ووسائل الراحة.
المزيد من خيارات التنقل للمشاة التي يسهل الوصول إليها والمريحة، لتحل محل السيارة في المناطق الرئيسية.
التكامل عبر نظام النقل: المشي وركوب الدراجات إلى محطات المترو والترام وخدمات التنقل الأخرى.
دعم رؤية دبي لكونها أكثر ملاءمة للعيش واستدامة وتتمحور حول الإنسان.
تمكين 80% من السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية في غضون 20 دقيقة تنقل.
بينما تغطي الخطة الرئيسية فترة حتى عام 2040 (وما بعدها)، فإن المشاريع النشطة المرتبطة بـ "ممر المستقبل" قيد التنفيذ بالفعل، وقد أدرجتها الحكومة ضمن مراجعات البنية التحتية الرئيسية في دبي. وقد اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الثلاثاء على سير العمل في مشاريع البنية التحتية المصممة لتعزيز شبكة الطرق، والتي شملت "ممر المستقبل".