ممر المستقبل في دبي.. جسر يربط المعالم ويخفف الازدحام

من توسيع شبكة الطرق والنقل الجوي إلى مشروع "ممر المستقبل" المبتكر، تواصل دبي دفع طموحها لتصبح مدينة ذكية ومستعدة للمستقبل، واضعة معايير جديدة من خلال مبادراتها البنية التحتية.

تعيد الإمارة تعريف كيفية تنقل الأفراد في المدينة، ليس فقط بالسيارة أو المترو، ولكن سيراً على الأقدام وبالدراجات، من خلال مشروع "ممر المستقبل" الطموح، وهو جزء حيوي من "خطة دبي الشاملة للمشي" .

مدينة صديقة للمشاة

أُطلقت "خطة دبي الشاملة للمشي" في 7 ديسمبر 2024 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للمشاة على مدار العام.

تتكون الخطة الرئيسية من شبكة حديثة من المماشي يبلغ طولها 6,500 كيلومتر تغطي 160 منطقة في جميع أنحاء دبي. وتشمل الخطة أيضاً بناء 3,300 كيلومتر من المماشي الجديدة وإعادة تأهيل 2,300 كيلومتر من المماشي القائمة بحلول عام 2040، بالإضافة إلى أكثر من 900 كيلومتر مخطط لها لما بعد عام 2040.

كما تتضمن تطوير 110 جسور وأنفاق للمشاة لتعزيز الاتصال. وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى زيادة التنقل للمشاة والتنقل الخفيف من 13% إلى 25% بحلول عام 2040.