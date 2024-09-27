مليون سائح استقبلتهم فنادق الشارقة خلال 8 أشهر

وسلط الاجتماع، الذي حضره كبار اللاعبين في الصناعة، الضوء على أن روسيا هي السوق الرئيسي للشارقة من يناير إلى أغسطس 2024، حيث ساهمت بنسبة 21 في المائة من نزلاء الفنادق، والذي بلغ حوالي 160 ألف زائر. وشملت الأسواق الرئيسية الأخرى الإمارات العربية المتحدة (11 في المائة)، والهند (10 في المائة)، وسلطنة عمان (6 في المائة).