مليون سائح استقبلتهم فنادق الشارقة خلال 8 أشهر
شهد قطاع السياحة في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت أعداد نزلاء الفنادق بنسبة 3.07% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق في الشارقة 1.057 مليون نزيل، مقابل 1.025 مليون نزيل خلال الفترة نفسها من عام 2023، فيما استقرت معدلات إشغال الفنادق عند 66%.
وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال "اللقاء المتصل" السنوي الذي استضافته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة يوم الخميس في منتزه الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار.
وسلط الاجتماع، الذي حضره كبار اللاعبين في الصناعة، الضوء على أن روسيا هي السوق الرئيسي للشارقة من يناير إلى أغسطس 2024، حيث ساهمت بنسبة 21 في المائة من نزلاء الفنادق، والذي بلغ حوالي 160 ألف زائر. وشملت الأسواق الرئيسية الأخرى الإمارات العربية المتحدة (11 في المائة)، والهند (10 في المائة)، وسلطنة عمان (6 في المائة).
كما سلطت الهيئة خلال الاجتماع الضوء على آخر التطورات في قطاع السياحة في الشارقة والجهود المستمرة لتحسين الخدمات السياحية وتعزيز تجربة الزائر.
وفي إطار المرحلة المقبلة، أكدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستوى المحلي والدولي ، وأعلنت عن خططها لإطلاق حملات تسويقية تعاونية لتعزيز القطاع.
وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "تمتلك الشارقة خططاً طموحة لتعزيز قطاع السياحة، الذي يساهم بالفعل بأكثر من 11% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل جهود الإمارة استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتوسعة مطار الشارقة الدولي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة السياحية على مدار العام. ومن خلال تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع السياحي، نهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات بشكل مستمر وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية عالمية رائدة."