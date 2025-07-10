مليونيرات العالم يتدفقون على دبي: قفزة تاريخية في مبيعات العقارات الفاخرة

برز الروس والبريطانيون والهنود وغيرهم من المليونيرات الأوروبيين باعتبارهم المشترين الرئيسيين للعقارات الفاخرة في دبي التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم (5.5 مليون دولار) وما فوق، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة الوساطة العقارية إسباس.
أدت مجموعة من العوامل، منها ضعف قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه الإسترليني والروبية الهندية واليورو، بالإضافة إلى تزايد هجرة الأثرياء إلى دبي، إلى تعزيز الاهتمام بسوق العقارات الفاخرة في الإمارة بشكل ملحوظ. ولا تزال دبي تجذب المستثمرين العالميين بأسعار عقارات تنافسية مقارنةً بالأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.
وأفادت "إسباس" أن عدد المعاملات المتعلقة بالعقارات التي يزيد سعرها عن 20 مليون درهم ارتفع بنسبة 110% على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 70% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.
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وقال جون ليونز، المدير العام لشركة إسباس: "كان هناك دائمًا اتجاه ثابت للأشخاص للانتقال إلى دبي، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة لجعلها مكانًا استثنائيًا للعيش والعمل والاستثمار".
دفعت التغييرات الأخيرة في وضع غير المقيمين في المملكة المتحدة، والتحولات المالية الأوسع في أوروبا، الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى البحث عن ولايات قضائية أكثر كفاءة ضريبيًا. لا تقتصر مزايا دبي المالية على الإعفاء الضريبي، بل تتفوق أيضًا في مجالات الأمان والتواصل العالمي والبنية التحتية والرعاية الصحية عالمية المستوى.
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز، من المتوقع أن تستقبل الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المهاجرين المليونيرات على مستوى العالم في عام 2025، حيث من المتوقع أن ينتقل أكثر من 9800 فرد من ذوي الثروات العالية إلى الإمارات، وفقًا لبيانات من شركة هينلي آند بارتنرز.
كما أشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة من بين أبرز وجهات هجرة المليونيرات، وخاصةً من دول مثل المملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تفقد 16,500 مليونير هذا العام. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الهند هجرة حوالي 3,500 ثري.
ومن المتوقع أن تجتذب الإمارات العربية المتحدة إجمالاً 231 مليار درهم (63 مليار دولار) من الثروة من خلال هجرة المليونيرات الوافدين.
وأضاف ليونز: "هناك تصور متزايد بأن دبي توفر قاعدةً أكثر أمانًا واستراتيجيةً على المدى الطويل. فعندما تُطبّق أسواقٌ مثل المملكة المتحدة سياساتٍ ماليةً غير مواتية، فإن ذلك يُسرّع عملية اتخاذ القرار لمن يُفكّرون في الانتقال".
وسجلت تلال الإمارات أعلى قيمة تعاملات بين المجمعات السكنية الفاخرة في دبي، بواقع 425 مليون درهم، تلتها جزيرة جميرا باي (330 مليون درهم)، ثم دبي هيلز استيت (140 مليون درهم)، ثم نخلة جميرا - السعف (130 مليون درهم)، ثم البراري (121 مليون درهم)، بحسب شركة إسباس.