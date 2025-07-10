مليونيرات العالم يتدفقون على دبي: قفزة تاريخية في مبيعات العقارات الفاخرة

برز الروس والبريطانيون والهنود وغيرهم من المليونيرات الأوروبيين باعتبارهم المشترين الرئيسيين للعقارات الفاخرة في دبي التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم (5.5 مليون دولار) وما فوق، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة الوساطة العقارية إسباس.

أدت مجموعة من العوامل، منها ضعف قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه الإسترليني والروبية الهندية واليورو، بالإضافة إلى تزايد هجرة الأثرياء إلى دبي، إلى تعزيز الاهتمام بسوق العقارات الفاخرة في الإمارة بشكل ملحوظ. ولا تزال دبي تجذب المستثمرين العالميين بأسعار عقارات تنافسية مقارنةً بالأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.

وأفادت "إسباس" أن عدد المعاملات المتعلقة بالعقارات التي يزيد سعرها عن 20 مليون درهم ارتفع بنسبة 110% على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 70% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.

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وقال جون ليونز، المدير العام لشركة إسباس: "كان هناك دائمًا اتجاه ثابت للأشخاص للانتقال إلى دبي، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة لجعلها مكانًا استثنائيًا للعيش والعمل والاستثمار".

دفعت التغييرات الأخيرة في وضع غير المقيمين في المملكة المتحدة، والتحولات المالية الأوسع في أوروبا، الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى البحث عن ولايات قضائية أكثر كفاءة ضريبيًا. لا تقتصر مزايا دبي المالية على الإعفاء الضريبي، بل تتفوق أيضًا في مجالات الأمان والتواصل العالمي والبنية التحتية والرعاية الصحية عالمية المستوى.