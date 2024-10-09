مليونا تنزيل ومستخدم لتطبيق "آستر" للرعاية الصحية
"شهد تطبيق (ماي آستر) التابع لشركة (آستر دي إم للرعاية الصحية) نمواً هائلاً في عدد التنزيلات خلال السنة المالية 2024، ليتجاوز إجمالي المستخدمين 6.2 مليون مستخدم، كما سجل التطبيق ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستخدمين النشطين شهرياً، مما يعكس التحول المتسارع نحو الرعاية الصحية الرقمية. هذا الاتجاه المتزايد يشير إلى أن المزيد من الأفراد باتوا يعتمدون على التكنولوجيا لإدارة صحتهم بشكل فعال وسلس.
"شهد تطبيق (ماي آستر) توسعاً كبيراً في نطاقه وتأثيره، ليصبح التطبيق الرائد في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل عدد المستخدمين إلى 4.37 مليون شخص. يتيح التطبيق الوصول إلى 5 مستشفيات تابعة لشركة آستر، وأكثر من 650 طبيباً، و58 عيادة، و270 صيدلية في الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لهذا النمو، ارتفعت حجوزات المواعيد عبر تطبيق (ماي آستر) myAster إلى 500,000، بينما تجاوزت طلبات الصيدليات 650,000. كما قامت المنصة بتعزيز راحة المستخدمين من خلال تقليل وقت الوصول إلى الفحص البدني العام من 30-45 دقيقة إلى 5-10 دقائق فقط، مما يسهم في تحسين تجربة الرعاية الصحية بشكل ملحوظ."
ولتعزيز هذا الاتجاه، أعلنت الشركة عن تعيين "نالا كارونانيثي" كرئيس تنفيذي لقطاع (آستر للصحة الرقمية والتجارة الإلكترونية)Aster Digital Health & E-Commerce.
وتقود شركة (ماي آستر) myAster ثورة الرعاية الصحية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نجحت في تقديم حلول رعاية صحية شخصية متفوقة لعملائها في الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه العملية شهدت زيادة كبيرة في نمو المستخدمين والمشاركة، مما يعكس تبني الإمارات العربية المتحدة المتزايد لحلول الصحة الرقمية.
"للمضي قدماً في هذه الرؤية، سيتولى نالا كارونانيثي قيادة المرحلة التالية من النمو كالمحرك الرئيسي لهذا التوجه. يمتلك نالا خبرة تمتد على 15 عاماً في مجالات القيادة الرقمية والتكنولوجيا، حيث تمكن من قيادة التحولات الرقمية في قطاعات التجزئة والخدمات المصرفية والعقارات في الشرق الأوسط. يتمتع بسجل حافل من الإنجازات، بما في ذلك إطلاق أول متجر بقالة بدون موظفين في المنطقة وتطوير مستودعات مستقلة. في منصبه الجديد، سيتولى نالا مسؤولية قيادة خارطة الطريق الرقمية لشركة أستر، وقيادة الابتكار، وتوسيع القدرات الرقمية للمجموعة."
وقالت "أليشا موبين"، المديرة التنفيذية والرئيسة التنفيذية لمجموعة آستر دي إم للرعاية الصحية: "التحول الرقمي هو الطريق إلى الأمام في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في النمو الملحوظ الذي شهدناه مع تطبيق (ماي آستر) myAster. واليوم، أصبح التطبيق رقم 1 في مجال الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، والذي أثر بالفعل على حياة أكثر من 4 ملايين شخص. ومن خلال الاستفادة من قوة البيانات والابتكار الرقمي، نعمل على تحويل مشهد الرعاية الصحية، ووضع معايير جديدة للراحة والجودة والرعاية في الصناعة. نحن نؤمن بشدة بأن خبرة نالا وقيادته ستكون حاسمة في الارتقاء بالمستوى الصحي الرقمي إلى المستوى التالي مع تقدمنا في خطط النمو الخاصة بنا في المنطقة".
وقال كارونانيثي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في مثل هذا الوقت المحوري للتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية. في فترة قصيرة نسبياً، قطعت شركة (ماي آستر) myAster خطوات ملحوظة، حيث نجحت في تقديم حلول رعاية صحية شخصية متفوقة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المستقبل، سأركز على دفع المزيد من الابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لإنشاء تجارب رقمية سلسة وموجهة نحو المريض تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في جعل الرعاية الصحية أكثر سهولة في الوصول إليها في جميع أنحاء المنطقة. أتطلع إلى الاستفادة من الرؤى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص رعاية المرضى وتمكينهم من إدارة أدوات الصحة الاستباقية في دول مجلس التعاون الخليجي".