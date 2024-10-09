مليونا تنزيل ومستخدم لتطبيق "آستر" للرعاية الصحية

"شهد تطبيق (ماي آستر) توسعاً كبيراً في نطاقه وتأثيره، ليصبح التطبيق الرائد في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل عدد المستخدمين إلى 4.37 مليون شخص. يتيح التطبيق الوصول إلى 5 مستشفيات تابعة لشركة آستر، وأكثر من 650 طبيباً، و58 عيادة، و270 صيدلية في الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لهذا النمو، ارتفعت حجوزات المواعيد عبر تطبيق (ماي آستر) myAster إلى 500,000، بينما تجاوزت طلبات الصيدليات 650,000. كما قامت المنصة بتعزيز راحة المستخدمين من خلال تقليل وقت الوصول إلى الفحص البدني العام من 30-45 دقيقة إلى 5-10 دقائق فقط، مما يسهم في تحسين تجربة الرعاية الصحية بشكل ملحوظ."

ولتعزيز هذا الاتجاه، أعلنت الشركة عن تعيين "نالا كارونانيثي" كرئيس تنفيذي لقطاع (آستر للصحة الرقمية والتجارة الإلكترونية)Aster Digital Health & E-Commerce.