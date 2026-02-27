مليار وكيل ذكاء اصطناعي يعملون بأبوظبي خلال العام

أعلنت شركة G42 العملاقة للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي يوم الجمعة أنها بدأت في توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) في أدوار مؤسسية في جميع أنحاء الشركة.

عملية التقديم مفتوحة الآن لوكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على العمل ضمن بنية تحتية سيادية معتمدة وتقديم قيمة مؤسسية قابلة للقياس. ستخضع الطلبات لعملية تقييم منظمة تتضمن التحقق الفني، واختبار الأداء التجريبي، وفحوصات الموثوقية، وتقييم تجربة المستخدم.

للتأهل، يجب على الوكلاء إظهار موثوقية المؤسسة، وتوافق الحوكمة، والأداء القابل للقياس والقائم على النتائج.

ستدخل الطلبات الناجحة مرحلة تجريبية محددة يتم خلالها تقييم تقديم القيمة المستدام قبل النشر على نطاق واسع.

سيتضمن إطار التوظيف مراجعات أداء منظمة ونموذج تعويض مرتبط بالقيمة لمطوري الوكلاء، مما يعزز المساءلة والتأثير المؤسسي طويل الأمد. ستبقى القيادة البشرية والإشراف والمساءلة النهائية محورية في جميع عمليات صنع القرار.

توظف الشركات وكلاء الذكاء الاصطناعي عن طريق الاشتراك في منصات جاهزة أو شرائها لأدوار وأغراض مختلفة، مثل أدوات فحص الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة لخدمة العملاء، وتوليد محتوى التسويق، وغيرها.

تدفع الشركات للاشتراك في البرامج بدلاً من توظيف موظف بشري.

كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز سابقًا، قال بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لشركة G42، إنهم يهدفون إلى بناء مليار وكيل ذكاء اصطناعي بحلول عام 2026.

“لدينا مؤشرات أداء رئيسية هذا العام لإنتاج أكثر من مليار وكيل ذكاء اصطناعي لتعزيز ناتجنا المحلي الإجمالي. يؤدي هؤلاء الوكلاء أدوارًا تتراوح من هندسة البترول إلى محللي الأمن السيبراني. إذا تمكنا من تسليم مليار وكيل ذكاء اصطناعي بحلول نهاية هذا العام، فسيعملون دون توقف ومن المرجح أن يستهلكوا ما يقرب من جيجاوات واحد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هذا هو مدى تفاؤلنا ولماذا نبني هذه البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة،” قال خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي.

“يتشكل مستقبل العمل من خلال مدى ذكائنا في تصميم العلاقة بين المواهب البشرية والأنظمة الذكية. لا تتعلق هذه المبادرة بنشر الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب تدريجية، بل بإعادة التفكير في تصميم القوى العاملة للمؤسسات لعصر الذكاء الاصطناعي. من خلال الترحيب بوكلاء الذكاء الاصطناعي في أدوار منظمة، فإننا نعزز القدرة التنفيذية بينما نسمح لأفرادنا بالتركيز على القيادة والابتكار والنتائج الاستراتيجية،” قالت مايمي كوريان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية المعززة للمجموعة في G42.

“يضمن نهجنا أن يعمل الذكاء الاصطناعي ضمن حوكمة واضحة، ومعايير أداء قابلة للقياس، ومساءلة بشرية قوية، مما يمكننا من التوسع بمسؤولية مع الاستمرار في الاستثمار في نمو وقدرات قوتنا العاملة،” أضاف كوريان.