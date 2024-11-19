مليار دولار قيمة مشاريع "أناكس"العقارية الجديدة بدبي
تخطّط شركة "أناكس" للتطوير العقاري، التابعة لشركة "أناكس" القابضة، لضخّ استثمارات ضخمة في السوق العقارية خلال العام المقبل، بقيمة إجمالية تُقدَّر بمليار دولار، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع الجديدة.
وفي إطار هذه الخطة الطموحة، أعلنت "أناكس" عن إطلاق مشروعها الثاني، "برج إيفورا ريزيدنسز"، وهو برج سكني جديد في منطقة الفرجان بدبي، والذي من المُقرّر الانتهاء من بنائه في الربع الثالث من عام 2026.
وسيكون "برج إيفورا ريزيدنسز" متكوناً من 10 طوابق سكنية، وسيوفر مجموعة متنوعة من الشقق التي تتكوّن من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، لتُلبّي احتياجات مختلف العائلات والأفراد. كما يقدّم المشروع خطة دفع ميسّرة 30/70، ملائمة للمستخدم النهائي، بأسعار تبدأ من 1,068,777 درهماً إماراتياً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.
وسيتم تجهيز كل شقة في "برج إيفورا ريزيدنسز" بأجهزة مطبخ عصرية من علامة "بوش" و أدوات صحية فاخرة من شركة "تيكا". كما سيستمتع السكان بمجموعة واسعة من المرافق الحديثة، بما في ذلك المحلات التجارية، والحدائق الترفيهية، ونوادي اللياقة البدنية، ومسار للجري مُهيّأ بشكل جيد حول المساكن، وغيرها من المناطق الترفيهية التي تضمن أسلوب حياة متكامل و مريح.
وقال "ساتيش سانبال"، رئيس مجلس إدارة شركة "أناكس" القابضة: "مع مشروع "إيفورا ريزيدنسز"، ونظراً لموقعه المميز في مجتمع الفرجان الصديق للعائلة، كانت أولويتنا هي الجمع بين الحياة الحضرية والبيئة الهادئة. لقد حرصنا على تجسيد هذه الفلسفة في جميع مراحل التصميم، وهي نفس الرؤية التي سنواصل الالتزام بها في جميع مشاريعنا المستقبلية. سنواصل العمل مع "أناكس" للتطوير العقاري لتوفير أكثر من 2000 وحدة سكنية في السوق خلال الاثني عشر شهراً القادمة".
وأضاف "رافي بيهيراني"، المدير العام لشركة "أناكس" للتطوير العقاري: "يعزز هذا المشروع، إلى جانب مشاريعنا المستقبلية في ميدان وجزر دبي، التزامنا الراسخ بتطوير المشهد السكني في دبي، من خلال توفير تجربة معيشة راقية في جميع مشاريعنا الجديدة. ونحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجات مختلف الفئات بأسعار متنوعة، لضمان توفير تجارب سكنية استثنائية لمجموعة واسعة من المستثمرين ومشتري المنازل. ونظراً لكون الفرجان منطقة حيوية ومفضلة للعائلات التي تبحث عن بيئة هادئة مع مساحات خضراء ومرافق حديثة، إلى جانب عوائد استثمار واعدة، فإن إطلاق مشروع "إيفورا ريزيدنسز" هنا كان قراراً استراتيجياً يدعم أهدافنا".
يتمتع "برج إيفورا ريزيدنسز" بموقع استراتيجي مميز في الفرجان، حيث يسهل الوصول إليه من محطّتي مترو، كما يرتبط بشبكة طرق رئيسية تتيح الوصول بسهولة إلى شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد. ويضمن هذا الموقع المتميّز القرب من أبرز وجهات الترفيه والتسوق في دبي.