مليار دولار قيمة مشاريع "أناكس"العقارية الجديدة بدبي

وسيتم تجهيز كل شقة في "برج إيفورا ريزيدنسز" بأجهزة مطبخ عصرية من علامة "بوش" و أدوات صحية فاخرة من شركة "تيكا". كما سيستمتع السكان بمجموعة واسعة من المرافق الحديثة، بما في ذلك المحلات التجارية، والحدائق الترفيهية، ونوادي اللياقة البدنية، ومسار للجري مُهيّأ بشكل جيد حول المساكن، وغيرها من المناطق الترفيهية التي تضمن أسلوب حياة متكامل و مريح.